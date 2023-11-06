使用 Amazon AI 支持的代码生成工具增强 MongoDB 功能

Amazon 增强了其人工智能驱动的代码生成技术CodeWhisperer ，集成了高级的、特定于 MongoDB 的增强功能。此次升级通过 Amazon Web Services (AWS) 推出，旨在简化使用领先的开源数据库管理软件 MongoDB 的应用程序开发，并促进更快的原型设计。

CodeWhisperer 的改进将使其能够提出与行业最佳实践保持一致的高质量 MongoDB 相关代码建议。人工智能支持的代码建议旨在自动化和加快应用程序开发，为各个领域的开发人员提供帮助。 AWS的公告引起了技术界的广泛关注，为可扩展的基于云的应用程序的开发注入了新的动力。

AWS 下一代开发人员体验副总裁 Deepak Singh 告诉 TechCrunch：“通过 CodeWhisperer 的优化，无论开发人员正在构建什么应用程序，他们现在都可以收到严格遵守 MongoDB 最佳实践的人工智能驱动的代码建议” 。 “特别是我们的联合客户，现在将受益于 AWS 和 MongoDB 的增强建议，进一步加快他们的应用程序开发流程。”

为了增强 CodeWhisperer 的 MongoDB 功能，AWS 与同名数据库背后的技术公司 MongoDB 合作。 CodeWhisperer 的基础 AI 模型经过精心培训，涵盖 C#、Go、Java、JavaScript 和 Python 的“高度策划”内容和代码。这些精选数据包括 MongoDB 的文档、用例和常见任务，例如数据聚合和操作。在此迭代训练过程中，MongoDB 团队积极参与评估 CodeWhisperer 的输出。

“培训人工智能驱动的编码工具是一个持续的过程，我们对迄今为止的积极成果感到兴奋。”MongoDB 产品高级副总裁安德鲁·戴维森 (Andrew Davidson) 分享道。 “我们始终致力于与 Amazon CodeWhisperer 团队建立合作伙伴关系。我们不断努力的目标是进一步优化性能并提高准确性，从而丰富开发人员在 AWS 上使用 MongoDB Atlas 创建应用程序的体验。

将人工智能功能与business application development工具集成在技术领域并不是什么新现象。 no-code平台AppMaster利用人工智能来开发Web、移动和后端应用程序，确保快速、高效且经济高效的no-code开发。人工智能的影响是明确而巨大的，它使开发人员能够创建可扩展的应用程序，确保未来人工智能和AppMaster等no-code平台高效共存。