Verbeterde MongoDB-mogelijkheden met de AI-aangedreven codegeneratietool van Amazon

Amazon heeft zijn AI-gestuurde technologie voor het genereren van code, CodeWhisperer, uitgebreid met geavanceerde, MongoDB-specifieke verbeteringen. De upgrade wordt uitgerold via Amazon Web Services (AWS) en is bedoeld om applicatie-ontwikkelingen te stroomlijnen met behulp van MongoDB, een toonaangevende open source databasebeheersoftware, en snellere prototyping te bevorderen.

De verbeteringen in CodeWhisperer zullen het mogelijk maken om MongoDB-gerelateerde codesuggesties van hoge kwaliteit voor te stellen, afgestemd op de best practices uit de sector. De door AI ondersteunde codeaanbevelingen zijn bedoeld om de ontwikkeling van applicaties te automatiseren en te versnellen, waardoor ontwikkelaars in alle sectoren worden geholpen. De aankondiging van AWS heeft veel aandacht getrokken in de technologiegemeenschap en heeft een nieuwe impuls gegeven aan de ontwikkeling van schaalbare, cloudgebaseerde applicaties.

‘Met de optimalisatie van CodeWhisperer kunnen ontwikkelaars, ongeacht de applicatie die ze bouwen, nu AI-gestuurde codesuggesties ontvangen die strikt voldoen aan de best practices van MongoDB’, vertelde TechCrunch Deepak Singh, de vice-president van Next-Gen Developer Experience bij AWS . 'Vooral onze gecombineerde klantenkring zal nu profiteren van de verbeterde suggesties van zowel AWS als MongoDB, waardoor hun applicatieontwikkelingsproces nog verder wordt versneld.'

Om de MongoDB-mogelijkheden van CodeWhisperer te verbeteren, werkte AWS samen met MongoDB, het technologiebedrijf achter de gelijknamige database. Het fundamentele AI-model van CodeWhisperer is minutieus getraind op 'uiterst samengestelde' inhoud en code voor C#, Go, Java, JavaScript en Python. Deze samengestelde gegevens omvatten de documentatie, gebruiksscenario's en algemene taken van MongoDB, zoals gegevensaggregaties en -bewerkingen. Het MongoDB-team nam actief deel aan het evalueren van de output van CodeWhisperer tijdens dit iteratieve trainingsproces.

‘Het trainen van door AI aangedreven codeertools is een voortdurend proces en we zijn blij met de positieve resultaten tot nu toe.’, vertelt Andrew Davidson, de SVP Product bij MongoDB. 'We blijven ons inzetten voor onze samenwerking met het Amazon CodeWhisperer-team. Onze voortdurende inspanningen zijn gericht op het optimaliseren van de prestaties en het verder verhogen van de nauwkeurigheid, waardoor de ervaring wordt verrijkt voor ontwikkelaars die applicaties maken met MongoDB Atlas op AWS.'

Het integreren van AI-mogelijkheden met tools business application development is geen nieuw fenomeen op technologisch gebied. Het no-code platform AppMaster maakt gebruik van AI voor het ontwikkelen van web-, mobiele en backend-applicaties, waardoor een snelle, efficiënte en kosteneffectieve no-code ontwikkeling wordt gegarandeerd. De impact van AI is duidelijk en immens, waardoor ontwikkelaars schaalbare applicaties kunnen creëren en zo een toekomst kunnen garanderen waarin AI en no-code platforms zoals AppMaster productief naast elkaar kunnen bestaan.