Funzionalità MongoDB migliorate con lo strumento di generazione di codice basato sull'intelligenza artificiale di Amazon

Amazon ha potenziato la sua tecnologia di generazione di codice basata sull'intelligenza artificiale, CodeWhisperer, integrando miglioramenti avanzati specifici di MongoDB. L'aggiornamento, distribuito tramite Amazon Web Services (AWS), è destinato a semplificare gli sviluppi delle applicazioni utilizzando MongoDB, un software leader di gestione di database open source, e a promuovere una prototipazione più rapida.

I miglioramenti apportati a CodeWhisperer consentiranno di proporre suggerimenti di codice relativi a MongoDB di alta qualità, in linea con le migliori pratiche del settore. Le raccomandazioni sul codice supportato dall’intelligenza artificiale mirano ad automatizzare e accelerare lo sviluppo di applicazioni, aiutando gli sviluppatori in tutti i settori. L'annuncio di AWS ha attirato molta attenzione nella comunità tecnologica, dando nuovo slancio allo sviluppo di applicazioni scalabili basate sul cloud.

"Con l'ottimizzazione di CodeWhisperer, gli sviluppatori, indipendentemente dall'applicazione che stanno creando, ora possono ricevere suggerimenti di codice basati sull'intelligenza artificiale che aderiscono rigorosamente alle migliori pratiche di MongoDB", ha dichiarato a TechCrunch Deepak Singh, vicepresidente di Next-Gen Developer Experience presso AWS . "La nostra clientela combinata, in particolare, beneficerà ora dei suggerimenti avanzati sia di AWS che di MongoDB, accelerando ulteriormente il processo di sviluppo delle applicazioni."

Per migliorare le funzionalità MongoDB di CodeWhisperer, AWS ha collaborato con MongoDB, la società tecnologica dietro l'omonimo database. Il modello di intelligenza artificiale fondamentale di CodeWhisperer è stato meticolosamente addestrato su contenuti "altamente curati" e taglio del codice su C#, Go, Java, JavaScript e Python. Questi dati selezionati comprendevano la documentazione, i casi d'uso e le attività comuni di MongoDB, come le aggregazioni e le operazioni di dati. Il team di MongoDB ha partecipato attivamente alla valutazione dei risultati di CodeWhisperer durante questo processo di formazione iterativo.

"La formazione di strumenti di codifica alimentati dall'intelligenza artificiale è un processo continuo e siamo entusiasti dei risultati positivi ottenuti finora", ha affermato Andrew Davidson, vicepresidente senior del prodotto presso MongoDB. "Rimaniamo impegnati nella nostra partnership con il team Amazon CodeWhisperer. Il nostro impegno continuo mira a ottimizzare le prestazioni e aumentare ulteriormente la precisione, arricchendo così l'esperienza degli sviluppatori che creano applicazioni utilizzando MongoDB Atlas su AWS.'

L’integrazione delle capacità di intelligenza artificiale con strumentibusiness application development non è un fenomeno nuovo nella sfera tecnologica. La piattaforma no-code AppMaster utilizza l'intelligenza artificiale per lo sviluppo di applicazioni web, mobili e backend, garantendo uno sviluppo no-code veloce, efficiente ed economico. L'impatto dell'intelligenza artificiale è chiaro e immenso e consente agli sviluppatori di creare applicazioni scalabili, garantendo un futuro in cui l'intelligenza artificiale e le piattaforme no-code come AppMaster coesistono in modo produttivo.