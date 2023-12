Erweiterte MongoDB-Funktionen mit dem KI-gestützten Codegenerierungstool von Amazon

Amazon hat seine KI-gesteuerte Codegenerierungstechnologie CodeWhisperer erweitert und erweiterte, MongoDB-spezifische Verbesserungen integriert. Das Upgrade wird über Amazon Web Services (AWS) eingeführt und soll die Anwendungsentwicklung mithilfe von MongoDB, einer führenden Open-Source-Datenbankverwaltungssoftware, rationalisieren und ein schnelleres Prototyping fördern.

Die Verbesserungen in CodeWhisperer werden es ihm ermöglichen, hochwertige MongoDB-bezogene Codevorschläge vorzuschlagen, die an den Best Practices der Branche ausgerichtet sind. Die KI-gestützten Code-Empfehlungen zielen darauf ab, die Anwendungsentwicklung zu automatisieren und zu beschleunigen und helfen Entwicklern in allen Bereichen. Die Ankündigung von AWS hat in der Tech-Community große Aufmerksamkeit erregt und der Entwicklung skalierbarer, cloudbasierter Anwendungen neuen Schwung verliehen.

„Mit der Optimierung von CodeWhisperer können Entwickler, unabhängig von der Anwendung, die sie erstellen, jetzt KI-gesteuerte Codevorschläge erhalten, die sich strikt an die Best Practices von MongoDB halten“, sagte TechCrunch Deepak Singh, Vizepräsident für Next-Gen Developer Experience bei AWS . „Vor allem unsere gemeinsame Kundschaft wird nun von den erweiterten Vorschlägen von AWS und MongoDB profitieren und ihren Anwendungsentwicklungsprozess noch weiter beschleunigen.“

Um die MongoDB-Funktionen von CodeWhisperer zu verbessern, hat AWS eine Partnerschaft mit MongoDB geschlossen, dem Technologieunternehmen hinter der gleichnamigen Datenbank. Das grundlegende KI-Modell von CodeWhisperer wurde sorgfältig auf „hochgradig kuratierte“ Inhalte und Codes in C#, Go, Java, JavaScript und Python trainiert. Diese kuratierten Daten umfassten die Dokumentation, Anwendungsfälle und allgemeine Aufgaben von MongoDB, wie z. B. Datenaggregationen und -vorgänge. Das MongoDB-Team war während dieses iterativen Trainingsprozesses aktiv an der Bewertung der Ausgabe von CodeWhisperer beteiligt.

„Das Training von KI-gestützten Codierungstools ist ein fortlaufender Prozess, und wir sind begeistert von den bisherigen positiven Ergebnissen“, teilte Andrew Davidson, SVP of Product bei MongoDB, mit. „Wir bleiben unserer Partnerschaft mit dem Amazon CodeWhisperer-Team treu.“ „Unser kontinuierliches Bestreben zielt darauf ab, die Leistung zu optimieren und die Genauigkeit weiter zu erhöhen und so die Erfahrung für Entwickler zu bereichern, die Anwendungen mit MongoDB Atlas auf AWS erstellen.“

Die Integration von KI-Funktionen in business application development ist im Technologiebereich kein neues Phänomen. Die no-code Plattform AppMaster nutzt KI für die Entwicklung von Web-, Mobil- und Backend-Anwendungen und gewährleistet so eine schnelle, effiziente und kostengünstige no-code Entwicklung. Die Auswirkungen von KI sind eindeutig und immens. Sie ermöglichen Entwicklern die Erstellung skalierbarer Anwendungen und sorgen so für eine Zukunft, in der KI und no-code Plattformen wie AppMaster produktiv koexistieren.