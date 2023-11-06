إمكانات MongoDB المحسنة باستخدام أداة إنشاء التعليمات البرمجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Amazon

قامت أمازون بتعزيز تقنية إنشاء التعليمات البرمجية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، CodeWhisperer ، ودمج التحسينات المتقدمة الخاصة بـ MongoDB. تم طرح الترقية من خلال Amazon Web Services (AWS)، وتم إعدادها لتبسيط عمليات تطوير التطبيقات باستخدام MongoDB، وهو برنامج رائد لإدارة قواعد البيانات مفتوحة المصدر، وتعزيز النماذج الأولية بشكل أسرع.

ستمكن التحسينات في CodeWhisperer من اقتراح اقتراحات تعليمات برمجية عالية الجودة تتعلق بـ MongoDB، بما يتماشى مع أفضل ممارسات الصناعة. تهدف توصيات التعليمات البرمجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى أتمتة عملية تطوير التطبيقات وتسريعها، ومساعدة المطورين في جميع القطاعات. لقد حظي إعلان AWS باهتمام كبير في مجتمع التكنولوجيا، مما ضخ زخمًا جديدًا في تطوير التطبيقات السحابية القابلة للتطوير.

قال ديباك سينغ، نائب رئيس تجربة مطوري الجيل التالي في AWS: "مع تحسين CodeWhisperer، يمكن للمطورين، بغض النظر عن التطبيق الذي يقومون بإنشائه، تلقي اقتراحات التعليمات البرمجية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والتي تلتزم بشكل صارم بأفضل ممارسات MongoDB". . "سيستفيد عملاؤنا المشتركون على وجه الخصوص الآن من الاقتراحات المحسنة من كل من AWS وMongoDB، مما يؤدي إلى تسريع عملية تطوير التطبيقات الخاصة بهم بشكل أكبر."

لتعزيز قدرات MongoDB الخاصة بـ CodeWhisperer، عقدت AWS شراكة مع MongoDB، شركة التكنولوجيا التي تقف وراء قاعدة البيانات التي تحمل نفس الاسم. تم تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي الأساسي لـ CodeWhisperer بدقة على المحتوى "عالي التنسيق" وقطع التعليمات البرمجية عبر C# وGo وJava وJavaScript وPython. تشتمل هذه البيانات المنسقة على وثائق MongoDB وحالات الاستخدام والمهام الشائعة، مثل تجميع البيانات والعمليات. شارك فريق MongoDB بنشاط في تقييم مخرجات CodeWhisperer خلال عملية التدريب التكرارية هذه.

"إن التدريب على أدوات الترميز التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي هو عملية مستمرة، ونحن سعداء بالنتائج الإيجابية حتى الآن." هذا ما قاله أندرو ديفيدسون، نائب الرئيس الأول للمنتج في MongoDB. "نحن ملتزمون بشراكتنا مع فريق Amazon CodeWhisperer. تهدف جهودنا المستمرة إلى تحسين الأداء وزيادة الدقة، وبالتالي إثراء تجربة المطورين الذين يقومون بإنشاء تطبيقات باستخدام MongoDB Atlas على AWS.

إن دمج قدرات الذكاء الاصطناعي مع أدوات business application development ليس ظاهرة جديدة في مجال التكنولوجيا. تستخدم منصة AppMaster no-code الذكاء الاصطناعي لتطوير تطبيقات الويب والهاتف المحمول والواجهة الخلفية، مما يضمن التطوير السريع والفعال والفعال من حيث التكلفة no-code. إن تأثير الذكاء الاصطناعي واضح وهائل، حيث يمكّن المطورين من إنشاء تطبيقات قابلة للتطوير، مما يضمن مستقبلًا يتعايش فيه الذكاء الاصطناعي والمنصات no-code مثل AppMaster بشكل منتج.