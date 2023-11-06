Amazon'un Yapay Zeka Destekli Kod Oluşturma Aracıyla Geliştirilmiş MongoDB Özellikleri

Amazon, MongoDB'ye özgü gelişmiş geliştirmeleri entegre ederek AI odaklı kod oluşturma teknolojisi CodeWhisperer güçlendirdi. Amazon Web Services (AWS) aracılığıyla kullanıma sunulan yükseltme, önde gelen açık kaynaklı veritabanı yönetim yazılımı MongoDB kullanılarak uygulama geliştirmelerini kolaylaştıracak ve daha hızlı prototip oluşturmayı teşvik edecek şekilde ayarlandı.

CodeWhisperer'daki iyileştirmeler, sektörün en iyi uygulamalarıyla uyumlu, MongoDB ile ilgili yüksek kaliteli kod önerileri sunmasına olanak tanıyacak. Yapay zeka destekli kod önerileri, uygulama geliştirmeyi otomatikleştirmeyi ve hızlandırmayı amaçlayarak tüm sektörlerdeki geliştiricilere yardımcı olur. AWS'nin duyurusu teknoloji camiasında büyük ilgi toplayarak ölçeklenebilir, bulut tabanlı uygulamaların geliştirilmesine yeni bir ivme kazandırdı.

AWS Yeni Nesil Geliştirici Deneyimi Başkan Yardımcısı TechCrunch Deepak Singh, "CodeWhisperer'ın optimizasyonu sayesinde, geliştiriciler, oluşturdukları uygulamadan bağımsız olarak artık MongoDB en iyi uygulamalarına sıkı sıkıya bağlı olan yapay zeka odaklı kod önerileri alabiliyor" dedi. . 'Özellikle birleştirilmiş müşterilerimiz artık hem AWS hem de MongoDB'nin geliştirilmiş önerilerinden yararlanarak uygulama geliştirme süreçlerini daha da hızlandıracak.'

CodeWhisperer'ın MongoDB yeteneklerini geliştirmek için AWS, aynı adı taşıyan veritabanının arkasındaki teknoloji şirketi MongoDB ile ortaklık kurdu. CodeWhisperer'ın temel yapay zeka modeli, C#, Go, Java, JavaScript ve Python'da "yüksek düzeyde seçilmiş" içerik ve kod kesme konusunda titizlikle eğitildi. Bu seçilmiş veriler MongoDB'nin belgelerini, kullanım örneklerini ve veri toplama ve operasyonlar gibi ortak görevleri içeriyordu. MongoDB ekibi, bu yinelemeli eğitim süreci boyunca CodeWhisperer'ın çıktılarının değerlendirilmesine aktif olarak katıldı.

MongoDB Üründen Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Andrew Davidson, "Yapay zeka destekli kodlama araçlarının eğitimi devam eden bir süreç ve şu ana kadar elde edilen olumlu sonuçlardan çok memnunuz." dedi. 'Amazon CodeWhisperer ekibiyle olan ortaklığımıza bağlı kalıyoruz. Sürekli çabamız, performansı optimize etmeyi ve doğruluğu daha da artırmayı, böylece AWS'de MongoDB Atlas'ı kullanarak uygulamalar oluşturan geliştiricilerin deneyimini zenginleştirmeyi amaçlıyor.'

Yapay zeka yeteneklerini business application development araçlarıyla entegre etmek teknoloji alanında yeni bir olgu değil. no-code platform AppMaster, web, mobil ve arka uç uygulamaları geliştirmek için yapay zekayı kullanarak hızlı, verimli ve uygun maliyetli no-code geliştirme sağlar. Yapay zekanın etkisi kesin ve muazzamdır; geliştiricilere ölçeklenebilir uygulamalar oluşturma konusunda güç verir ve yapay zeka ile AppMaster gibi no-code platformların verimli bir şekilde bir arada var olabileceği bir gelecek sağlar.