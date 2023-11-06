Расширенные возможности MongoDB с помощью инструмента генерации кода на базе искусственного интеллекта от Amazon

Amazon расширила свою технологию генерации кода на основе искусственного интеллекта CodeWhisperer, интегрировав передовые улучшения, специфичные для MongoDB. Обновление, внедряемое через Amazon Web Services (AWS), призвано упростить разработку приложений с использованием MongoDB, ведущего программного обеспечения для управления базами данных с открытым исходным кодом, а также способствовать более быстрому созданию прототипов.

Улучшения в CodeWhisperer позволят ему предлагать высококачественные предложения по коду, связанные с MongoDB, в соответствии с лучшими отраслевыми практиками. Рекомендации по коду на основе искусственного интеллекта направлены на автоматизацию и ускорение разработки приложений, помогая разработчикам во всех секторах. Объявление AWS привлекло большое внимание технического сообщества, придав новый импульс разработке масштабируемых облачных приложений.

«Благодаря оптимизации CodeWhisperer разработчики, независимо от приложения, которое они создают, теперь могут получать предложения по коду на основе искусственного интеллекта, которые строго соответствуют передовым практикам MongoDB», — рассказал TechCrunch Дипак Сингх, вице-президент по работе с разработчиками следующего поколения в AWS. . «Наша совокупная клиентура, в частности, теперь получит выгоду от расширенных предложений от AWS и MongoDB, что еще больше ускорит процесс разработки приложений».

Чтобы расширить возможности CodeWhisperer MongoDB, AWS заключила партнерское соглашение с MongoDB, технологической компанией, создавшей одноименную базу данных. Основополагающая модель искусственного интеллекта CodeWhisperer была тщательно обучена «тщательно подобранному» контенту и сокращению кода на C#, Go, Java, JavaScript и Python. Эти тщательно подобранные данные включали документацию MongoDB, варианты использования и общие задачи, такие как агрегирование данных и операции. Команда MongoDB активно участвовала в оценке результатов CodeWhisperer в ходе этого итеративного процесса обучения.

«Обучение инструментам кодирования на основе искусственного интеллекта — это непрерывный процесс, и мы воодушевлены положительными результатами», — поделился Эндрю Дэвидсон, старший вице-президент по продуктам MongoDB. «Мы по-прежнему привержены нашему партнерству с командой Amazon CodeWhisperer. Наши постоянные усилия направлены на оптимизацию производительности и дальнейшее повышение точности, тем самым обогащая опыт разработчиков, создающих приложения с использованием MongoDB Atlas на AWS».

Интеграция возможностей искусственного интеллекта с инструментами business application development — не новое явление в технологической сфере. Платформа no-code AppMaster использует искусственный интеллект для разработки веб-, мобильных и серверных приложений, обеспечивая быструю, эффективную и экономичную разработку no-code. Влияние ИИ однозначно и огромно: оно дает разработчикам возможность создавать масштабируемые приложения, обеспечивая будущее, в котором ИИ и платформы no-code такие как AppMaster, будут продуктивно сосуществовать.