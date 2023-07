Dans un monde technologique qui adopte de plus en plus l'IA, Apple semble tâter le terrain avec une avancée interne notable. Selon un rapport de Mark Gurman de Bloomberg, Apple emploie un chatbot interne pour aider au prototypage de fonctionnalités potentielles et fournir des réponses automatisées basées sur les données existantes.

Alors que d'autres géants de la technologie comme Google et Microsoft ont cherché à accélérer l'intégration de l'IA générative, Apple semble opter pour une approche plus prudente, selon des sources anonymes de l'entreprise. Toutefois, cette prudence n'est pas synonyme d'apathie ; les initiés prédisent que la multinationale technologique annoncera un développement important lié à l'IA l'année prochaine.

L'une des possibilités envisagées est que le géant de la technologie confie son outil d'IA à son équipe d'assistance AppleCare. Une telle évolution pourrait créer un changement dynamique dans l'assistance à la clientèle, en permettant d'améliorer l'aide apportée aux clients confrontés à des problèmes techniques.

Toutefois, l'intégration de l'IA n'est pas sans poser de problèmes. Même Tim Cook, le PDG de Apple, a admis qu'il y avait certains "problèmes à régler" en ce qui concerne l'intégration de l'IA. En ce qui concerne le développement de l'IA, le risque de désinformation et de fuites de données a conduit des entreprises comme Apple et Samsung à déconseiller à leur personnel d'utiliser des chatbots. En outre, les redoutables "hallucinations des chatbots", qui génèrent des données inexactes, sont potentiellement désastreuses, comme on l'a vu lorsqu'un avocat s'est appuyé sur ChatGPT pour créer un dossier juridiquement inexact.

Malgré ces problèmes, les pressions de l'industrie se font de plus en plus fortes sur le site Apple. Récemment, la plateforme Azure de Microsoft a annoncé son adoption du LLM LLaMA 2 de Meta, une technologie à code source presque ouvert, ce qui renforce encore l'ascension de l'IA. De son côté, Samsung a continué à se concentrer sur l'intégration de l'IA dans ses produits. Évitant le battage médiatique autour de l'IA, Apple a discrètement mais régulièrement intégré davantage de fonctions d'apprentissage automatique dans ses appareils.

La tendance de l'entreprise à l'égard de l'IA n'est pas nouvelle. En 2018, Apple a recruté John Giannandrea, ancien responsable de l'IA chez Google, pour diriger ses projets d'apprentissage automatique - un geste signifiant l'engagement de Apple à approfondir le terrain apparemment imprévisible de l'IA générative.

