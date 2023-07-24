Yapay zekayı giderek daha fazla kucaklayan bir teknoloji dünyasında, Apple dikkate değer bir dahili ilerleme ile suları test ediyor gibi görünüyor. Bloomberg'den Mark Gurman tarafından hazırlanan bir rapora göre Apple, olası özelliklerin prototipinin oluşturulmasına yardımcı olmak ve mevcut verilere dayalı otomatik yanıtlar sağlamak için dahili bir sohbet robotu kullanıyor.

Google ve Microsoft gibi diğer teknoloji devleri, üretken yapay zekanın hızlandırılmış entegrasyonunu ararken, Apple isimsiz şirket kaynaklarına göre daha temkinli bir yaklaşımı tercih ediyor gibi görünüyor. Ancak bu uyarı ilgisizliğe işaret etmez; içerdekiler, çok uluslu teknoloji şirketinin gelecek yıl AI ile ilgili önemli bir gelişmeyi açıklayacağını tahmin ediyor.

Göz önünde bulundurulan bir olasılık, teknoloji devinin yapay zeka aracını AppleCare destek ekibine teslim etmesi olabilir. Böyle bir hareket, müşteri desteğinde dinamik bir değişim yaratabilir ve teknik sorunlarla boğuşan müşteriler için gelişmiş yardım sağlayabilir.

Bununla birlikte, yapay zekayı entegre etmenin yolu, zorlukları da beraberinde getiriyor. Apple CEO'su Tim Cook bile yapay zeka entegrasyonu söz konusu olduğunda "sıralanması gereken bazı sorunlar" olduğunu kabul etti. Yapay zeka gelişimiyle ilgili olarak, yanlış bilgi ve veri sızıntısı riski, Apple ve Samsung gibi şirketlerin çalışanlarına sohbet robotlarını kullanmamalarını tavsiye etmelerine yol açtı. Ek olarak, bir avukatın yasal olarak yanlış bir özet oluşturmak için ChatGPT'ye güvendiğinde görüldüğü gibi, yanlış veriler üreten korkunç 'sohbet robotu halüsinasyonları' potansiyel felaket anlamına gelir.

Bu sorunlara rağmen, endüstri baskısı Apple için artıyor. Kısa bir süre önce Microsoft'un Azure platformu, Meta'nın neredeyse açık kaynaklı bir teknoloji olan LLM LLaMA 2'yi benimsediğini duyurdu ve yapay zekanın yükselişini daha da pekiştirdi. Bu arada Samsung, yapay zekayı ürünlerine entegre etmeye yoğun bir şekilde odaklanmaya devam etti. Yapay zeka etrafındaki yutturmacayı önleyen Apple, sessizce ama istikrarlı bir şekilde daha fazla makine öğrenimi özelliğini cihazlarına entegre ediyor.

Şirketin yapay zekaya olan eğilimi yeni değil. 2018'de Apple, makine öğrenimi projelerinin başına geçmesi için eski Google AI lideri John Giannandrea'yı görevlendirdi - bu, Apple üretken yapay zekanın öngörülemez görünen alanını daha derinlemesine inceleme taahhüdünü gösteren bir hareketti.

Apple bir sonraki AI hamlesini tahmin ederken, AppMaster gibi no-code ve low-code platformların karmaşık teknoloji geliştirmeye erişimi demokratikleştirmeye devam ettiğini not etmek önemlidir. Şirketler, AppMaster gibi platformları kullanarak sağlam arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturarak dijital iş çözümlerinin karışımına katkıda bulunabilir. Kodsuz hareketin yetenekleri , Apple gibi liderleri oyunlarını yükseltmek için motive ederek teknoloji sektöründe daha fazla yeniliği teşvik etmeye hizmet edebilir.