В мире технологий, где все большее распространение получает искусственный интеллект, компания Apple, похоже, пробует свои силы с помощью заметной внутренней разработки. Согласно сообщению Марка Гурмана из Bloomberg, Apple использует внутренний чат-бот для создания прототипов потенциальных функций и предоставления автоматических ответов на основе имеющихся данных.

В то время как другие технологические гиганты, такие как Google и Microsoft, стремятся ускорить интеграцию генеративного ИИ, Apple, по словам неназванных источников в компании, предпочитает более осторожный подход. Однако эта осторожность не означает безразличия: инсайдеры прогнозируют, что в следующем году корпорация объявит о значительной разработке, связанной с ИИ.

В качестве одного из возможных вариантов рассматривается возможность того, что технологический гигант передаст свой инструмент искусственного интеллекта службе поддержки AppleCare. Такой шаг может привести к динамичному изменению в сфере поддержки клиентов, что позволит повысить качество помощи клиентам, сталкивающимся с техническими проблемами.

Однако путь к интеграции искусственного интеллекта не лишен трудностей. Даже Тим Кук, генеральный директор Apple, признал, что при интеграции искусственного интеллекта существуют определенные "проблемы, которые необходимо решить". Что касается развития ИИ, то риск дезинформации и утечки данных заставил такие корпорации, как Apple и Samsung, рекомендовать своим сотрудникам не использовать чат-боты. Кроме того, опасные "галлюцинации чатбота", порождающие неточные данные, чреваты катастрофой, как это было в случае, когда один юрист на основе ChatGPT создал юридически неточный бриф.

Несмотря на эти проблемы, отраслевое давление на Apple растет. Недавно платформа Azure компании Microsoft объявила о внедрении LLM LLaMA 2 компании Meta, технологии с почти открытым исходным кодом, что еще больше укрепило позиции ИИ. Тем временем компания Samsung продолжает уделять пристальное внимание интеграции ИИ в свои продукты. Не обращая внимания на шумиху вокруг ИИ, Apple тихо, но уверенно внедряет в свои устройства все больше функций машинного обучения.

Тенденция компании к использованию ИИ не нова. Еще в 2018 году Apple пригласила бывшего руководителя отдела искусственного интеллекта Google Джона Джаннандреа на должность руководителя проектов по машинному обучению, что означало стремление Apple глубже погрузиться в непредсказуемую на первый взгляд область генеративного искусственного интеллекта.

В преддверии следующего шага Apple в области ИИ важно отметить, что такие платформы, как no-code и low-code, продолжают демократизировать доступ к генеративному ИИ. AppMaster продолжают демократизировать доступ к сложным технологическим разработкам. Используя такие платформы, как AppMaster, компании могут создавать надежные backend-, web- и мобильные приложения, пополняя спектр цифровых бизнес-решений. Возможности движения no-code могут послужить стимулом для дальнейших инноваций в технологическом секторе, мотивируя таких лидеров, как Apple, повышать свой уровень.