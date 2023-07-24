في عالم التكنولوجيا الذي يحتضن الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد ، يبدو أن Apple تختبر المياه من خلال تقدم داخلي ملحوظ. وفقًا لتقرير صادر عن Mark Gurman من Bloomberg ، تستخدم Apple روبوت محادثة داخلي للمساعدة في وضع نماذج أولية للميزات المحتملة وتقديم استجابات آلية استنادًا إلى البيانات الموجودة.

في حين أن عمالقة التكنولوجيا الآخرين مثل Google و Microsoft قد سعت إلى التكامل السريع للذكاء الاصطناعي التوليدي ، يبدو أن Apple تختار نهجًا أكثر حذراً ، وفقًا لمصادر الشركة التي لم تسمها. ومع ذلك ، فإن هذا التحذير لا يشير إلى اللامبالاة. يتوقع المطلعون أن تعلن شركة التكنولوجيا متعددة الجنسيات عن تطوير هام متعلق بالذكاء الاصطناعي العام المقبل.

قد يكون أحد الاحتمالات قيد الدراسة هو قيام العملاق التكنولوجي بتسليم أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة به إلى فريق دعم AppleCare. يمكن لمثل هذه الخطوة أن تخلق تحولًا ديناميكيًا في دعم العملاء ، مما يتيح تحسين المساعدة للعملاء الذين يواجهون مشكلات تقنية.

ومع ذلك ، فإن الطريق إلى دمج الذكاء الاصطناعي لا يخلو من التحديات. حتى تيم كوك ، الرئيس التنفيذي لشركة Apple ، اعترف بوجود "مشكلات يجب حلها" عندما يتعلق الأمر بتكامل الذكاء الاصطناعي. فيما يتعلق بتطوير الذكاء الاصطناعي ، أدى خطر المعلومات المضللة وتسريبات البيانات إلى قيام شركات مثل Apple و Samsung بتقديم المشورة لموظفيها ضد استخدام روبوتات المحادثة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن `` هلاوس روبوتات المحادثة '' المخيفة ، التي تفرز بيانات غير دقيقة ، تؤدي إلى كارثة محتملة ، كما رأينا عندما اعتمد المحامي على ChatGPT لإنشاء موجز غير دقيق من الناحية القانونية.

على الرغم من هذه المشكلات ، تتصاعد ضغوط الصناعة على Apple. أعلنت منصة Azure من Microsoft مؤخرًا اعتمادها Meta LLM LLaMA 2 ، وهي تقنية شبه مفتوحة المصدر ، مما يعزز صعود الذكاء الاصطناعي. وفي الوقت نفسه ، استمرت Samsung في التركيز بشدة على دمج الذكاء الاصطناعي في منتجاتها. لتجنب الضجيج حول الذكاء الاصطناعي ، تعمل Apple بهدوء وثبات على دمج المزيد من ميزات التعلم الآلي في أجهزتها.

ميل الشركة نحو الذكاء الاصطناعي ليس جديدًا. في عام 2018 ، استعانت Apple بالرئيس السابق لشركة Google AI ، جون جياناندريا ، لرئاسة مشاريع التعلم الآلي الخاصة بها - وهي خطوة تدل على التزام Apple بالتعمق في التضاريس التي لا يمكن التنبؤ بها على ما يبدو للذكاء الاصطناعي التوليدي.

نظرًا لأننا نتوقع الخطوة التالية للذكاء الاصطناعي من Apple ، فمن المهم ملاحظة أن الأنظمة الأساسية no-code low-code مثل AppMaster تستمر في إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى التطوير التكنولوجي المعقد. باستخدام منصات مثل AppMaster ، يمكن للشركات إنشاء تطبيقات خلفية وشبكة وتطبيقات محمولة قوية ، مما يضيف إلى مزيج حلول الأعمال الرقمية. قد تعمل قدرات حركة عدم وجود رمز على تحفيز المزيد من الابتكار في قطاع التكنولوجيا ، مما يحفز القادة مثل Apple على رفع مستوى لعبتهم.