In een techwereld die AI steeds meer omarmt, lijkt Apple het water te testen met een opmerkelijke interne vooruitgang. Volgens een rapport van Mark Gurman van Bloomberg gebruikt Apple een interne chatbot om te helpen bij het ontwikkelen van prototypes voor mogelijke functies en om geautomatiseerde antwoorden te geven op basis van bestaande gegevens.

Terwijl andere techgiganten zoals Google en Microsoft hebben gestreefd naar een versnelde integratie van generatieve AI, lijkt Apple te kiezen voor een meer voorzichtige aanpak, volgens niet nader genoemde bronnen van het bedrijf. Deze voorzichtigheid wijst echter niet op apathie; insiders voorspellen dat de techmultinational volgend jaar een belangrijke AI-gerelateerde ontwikkeling zal aankondigen.

Een mogelijkheid die wordt overwogen is dat de techgigant zijn AI-tool overdraagt aan zijn AppleCare-ondersteuningsteam. Een dergelijke stap zou een dynamische verschuiving in de klantenservice teweeg kunnen brengen, waardoor klanten die worstelen met technische problemen beter kunnen worden geholpen.

De weg naar de integratie van AI is echter niet zonder uitdagingen. Zelfs Tim Cook, de CEO van Apple, heeft toegegeven dat er bepaalde 'problemen moeten worden opgelost' als het gaat om AI-integratie. Wat betreft de ontwikkeling van AI heeft het risico op verkeerde informatie en datalekken ertoe geleid dat bedrijven als Apple en Samsung hun personeel hebben afgeraden om chatbots te gebruiken. Daarnaast kunnen de gevreesde 'chatbot-hallucinaties', die onnauwkeurige gegevens voortbrengen, rampzalige gevolgen hebben, zoals bleek toen een advocaat vertrouwde op ChatGPT om een juridisch onnauwkeurige brief te creëren.

Ondanks deze problemen neemt de druk op de sector voor Apple toe. Onlangs kondigde het Azure-platform van Microsoft aan LLM LLaMA 2 van Meta te gaan gebruiken, een bijna open-source technologie die de opkomst van AI verder versterkt. Samsung blijft zich intussen richten op het integreren van AI in zijn producten. De hype rond AI vermijdend, heeft Apple stilletjes maar gestaag meer functies voor machine learning geïntegreerd in zijn apparaten.

De neiging van het bedrijf om AI te gebruiken is niet nieuw. In 2018 nam Apple de voormalige AI-leider van Google, John Giannandrea, aan als hoofd van zijn machine-learningprojecten - een stap die aangeeft dat Apple zich wil verdiepen in het schijnbaar onvoorspelbare terrein van generatieve AI.

Terwijl we anticiperen op Apple's volgende AI stap, is het belangrijk op te merken dat