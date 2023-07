In un mondo tecnologico che abbraccia sempre di più l'intelligenza artificiale, Apple sembra stia testando le acque con un notevole progresso interno. Secondo un articolo di Mark Gurman di Bloomberg, Apple sta impiegando un chatbot interno per aiutare a prototipare potenziali funzionalità e fornire risposte automatiche basate sui dati esistenti.

Mentre altri giganti tecnologici come Google e Microsoft hanno cercato di integrare rapidamente l'IA generativa, Apple sembra optare per un approccio più cauto, secondo fonti aziendali non citate. Tuttavia, questa cautela non è sinonimo di apatia: gli addetti ai lavori prevedono che la multinazionale tecnologica annuncerà un importante sviluppo legato all'IA il prossimo anno.

Una possibilità presa in considerazione potrebbe vedere il gigante tecnologico affidare il suo strumento di intelligenza artificiale al team di assistenza AppleCare. Questa mossa potrebbe creare un cambiamento dinamico nell'assistenza clienti, consentendo di migliorare l'assistenza ai clienti alle prese con problemi tecnologici.

Tuttavia, il percorso verso l'integrazione dell'IA non è privo di sfide. Anche Tim Cook, il CEO di Apple, ha ammesso che ci sono alcuni "problemi da risolvere" quando si tratta di integrazione dell'IA. Per quanto riguarda lo sviluppo dell'IA, il rischio di disinformazione e di fuga di dati ha portato aziende come Apple e Samsung a sconsigliare al proprio personale l'uso dei chatbot. Inoltre, le temute "allucinazioni da chatbot", che generano dati imprecisi, sono un potenziale disastro, come si è visto quando un avvocato si è affidato a ChatGPT per creare un documento giuridicamente inaccurato.

Nonostante questi problemi, le pressioni del settore stanno aumentando per Apple. Recentemente la piattaforma Azure di Microsoft ha annunciato l'adozione di LLM LLaMA 2 di Meta, una tecnologia quasi open-source, consolidando ulteriormente l'ascesa dell'IA. Nel frattempo, Samsung si è concentrata sull'integrazione dell'IA nei suoi prodotti. Per evitare il clamore suscitato dall'IA, Apple ha integrato in modo silenzioso ma costante un maggior numero di funzioni di apprendimento automatico nei suoi dispositivi.

La tendenza dell'azienda verso l'IA non è nuova. Nel 2018, Apple ha assunto l'ex responsabile dell'AI di Google, John Giannandrea, per dirigere i suoi progetti di apprendimento automatico - una mossa che indica l'impegno di Apple ad approfondire il terreno apparentemente imprevedibile dell'AI generativa.

