Num mundo tecnológico que abraça cada vez mais a IA, o Apple parece estar a testar as águas com um notável avanço interno. De acordo com um relatório de Mark Gurman, da Bloomberg, o Apple está a empregar um chatbot interno para ajudar a criar protótipos de potenciais funcionalidades e fornecer respostas automatizadas com base nos dados existentes.

Enquanto outros gigantes da tecnologia, como a Google e a Microsoft, procuraram uma integração rápida da IA generativa, a Apple parece estar a optar por uma abordagem mais cautelosa, de acordo com fontes anónimas da empresa. No entanto, esta cautela não é sinónimo de apatia; as fontes internas prevêem que a multinacional tecnológica irá anunciar um desenvolvimento significativo relacionado com a IA no próximo ano.

Uma possibilidade que está a ser considerada é a de o gigante da tecnologia entregar a sua ferramenta de IA à equipa de apoio AppleCare. Tal medida poderia criar uma mudança dinâmica no apoio ao cliente, permitindo uma melhor assistência aos clientes que se debatem com problemas tecnológicos.

No entanto, o caminho para a integração da IA não está isento de desafios. Até Tim Cook, o CEO da Apple, admitiu que há certas "questões a resolver" no que respeita à integração da IA. No que diz respeito ao desenvolvimento da IA, o risco de desinformação e de fugas de dados levou empresas como a Apple e a Samsung a desaconselhar a utilização de chatbots pelos seus funcionários. Além disso, as temidas "alucinações dos chatbots", que geram dados imprecisos, podem ser um desastre, como aconteceu quando um advogado se baseou no ChatGPT para criar um resumo juridicamente incorreto.

Apesar destas questões, as pressões da indústria estão a aumentar para Apple. Recentemente, a plataforma Azure da Microsoft anunciou a adoção do LLM LLaMA 2 da Meta, uma tecnologia quase de código aberto, que reforça ainda mais a ascendência da IA. Entretanto, a Samsung tem-se concentrado intensamente na integração da IA nos seus produtos. Evitando o entusiasmo em torno da IA, a Apple tem vindo a integrar, de forma discreta mas constante, mais funcionalidades de aprendizagem automática nos seus dispositivos.

A tendência da empresa para a IA não é nova. Em 2018, Apple trouxe o ex-líder de IA do Google, John Giannandrea, para liderar seus projetos de aprendizado de máquina - um movimento que significa Apple's compromisso de se aprofundar no terreno aparentemente imprevisível da IA generativa.

