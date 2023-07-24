在日益拥抱人工智能的科技界，Apple 似乎正在试水一项引人注目的内部进展。根据彭博社记者马克-格尔曼（Mark Gurman）的报道，Apple 正在使用一个内部聊天机器人来帮助开发潜在功能原型，并根据现有数据提供自动回复。

据不愿透露姓名的公司消息人士称，虽然谷歌和微软等其他科技巨头都在寻求加速整合生成式人工智能，但Apple 似乎选择了一种更为谨慎的方式。不过，这种谨慎并不意味着冷漠；内部人士预测，这家跨国科技公司将在明年宣布一项与人工智能相关的重大发展。

正在考虑的一个可能性是，这家科技巨头可能会将其人工智能工具交给 AppleCare 支持团队。此举将为客户支持带来动态变化，从而改善为客户解决技术问题提供的帮助。

然而，整合人工智能的道路并非没有挑战。就连Apple 的首席执行官蒂姆-库克（Tim Cook）也承认，在人工智能整合方面存在一些 "有待解决的问题"。关于人工智能的发展，错误信息和数据泄露的风险已导致Apple 和三星等公司建议员工不要使用聊天机器人。此外，可怕的 "聊天机器人幻觉 "会产生不准确的数据，带来潜在的灾难，一位律师就是依靠 ChatGPT 制作了一份法律上不准确的辩护状。

尽管存在这些问题，行业对Apple 的压力却越来越大。最近，微软的 Azure 平台宣布采用 Meta 的 LLM LLaMA 2（一种几乎开源的技术），进一步巩固了人工智能的地位。与此同时，三星一直专注于将人工智能整合到其产品中。Apple ，悄然而稳步地将更多机器学习功能集成到其设备中。

公司对人工智能的倾向并不新鲜。早在 2018 年，Apple 就聘请了前谷歌人工智能负责人约翰-吉安南德雷亚（John Giannandrea）来领导其机器学习项目--此举标志着Apple 致力于深入研究生成式人工智能这一看似难以预测的领域。

在我们期待Apple 的下一步人工智能行动时，必须注意的是，no-code 和low-code 等平台将继续使获取复杂信息的途径民主化。 AppMaster等平台将继续使复杂的技术开发平民化。利用AppMaster 等平台，公司可以构建强大的后台、网络和移动应用程序，从而增加数字业务解决方案的组合。无代码运动的能力可能会刺激技术领域的进一步创新，激励像Apple 这样的领导者提高自己的水平。