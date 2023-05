Une nouvelle enquête menée par le cabinet de conseil en stratégie mondiale Altman Solon a révélé qu'environ une entreprise technologique américaine sur quatre utilise des outils d'IA générative pour améliorer le développement de logiciels. L'étude indique un potentiel de croissance important pour ces outils d'IA dans diverses fonctions commerciales au cours de l'année à venir.

Altman Solon a interrogé 292 cadres supérieurs du secteur technologique et a interviewé un panel d'experts de l'industrie afin de mieux comprendre les opportunités que l'IA générative présente pour les entreprises. Les résultats de l'enquête suggèrent un fort appétit pour les outils d'IA générative dans de multiples fonctions de l'entreprise, malgré la disponibilité actuellement limitée des solutions prêtes à l'emploi et personnalisables.

Selon l'enquête, le développement de logiciels s'est avéré être la principale fonction commerciale pour l'adoption de l'IA générative avec 22 %, suivie par le marketing (11 %), le service client (8 %) et le développement de produits (6 %). En ce qui concerne l'adoption future de l'IA générative, les taux d'adoption estimés atteignent près de 80 % ou plus dans les secteurs du développement de logiciels, du marketing et du service à la clientèle, le développement de produits affichant un taux d'adoption anticipé de 62 %.

Josh Zaretsky, associé d'Altman Solon, a commenté les résultats de l'enquête en déclarant : "Il y a clairement une forte demande pour de nouveaux outils d'IA générative qui va croître de manière exponentielle au cours de l'année prochaine. À mesure que le marché mûrit, il sera important pour les fournisseurs d'IA de développer des solutions plus faciles à utiliser et à personnaliser, ce que les clients attendent du SaaS et d'autres applications technologiques plus établies."

L'enquête démontre que les solutions prêtes à l'emploi et les applications personnalisées construites sur un modèle prêt à l'emploi sont tout aussi demandées que les méthodes de développement les plus populaires pour les outils d'IA générative. Parmi les entreprises interrogées, 70 % ont opté pour l'un de ces deux modèles de développement pour leurs projets actuels ou futurs d'IA générative. L'enquête a également révélé que les entreprises utilisant des outils SaaS étaient deux à trois fois plus susceptibles de préférer des solutions prêtes à l'emploi, ce qui indique un marché prometteur pour les outils d'IA générative prêts à l'emploi et destinés aux entreprises.

Swope Fleming, associée d'Altman Solon, a ajouté : "L'enquête montre clairement que les personnes interrogées préfèrent déployer l'IA générative dans le cloud public ou dans l'environnement de leurs fournisseurs plutôt que de construire leur propre infrastructure. Il pourrait s'agir d'un nouveau moteur de croissance pour les fournisseurs de cloud à mesure que l'adoption s'accélère."

Selon l'enquête, les préférences des entreprises penchent vers l'externalisation du développement d'applications d'IA générative et optent pour le déploiement de modèles d'IA générative sur un cloud public de leur choix. Près de la moitié des personnes interrogées (48 %) ont déclaré utiliser l'IA générative sur le cloud indépendamment de leur fournisseur, tandis que 32 % utilisaient l'environnement de leur fournisseur d'applications. Seuls 20 % ont déclaré utiliser leur propre infrastructure privée.

Les organisations interrogées ont souligné que la personnalisation était le critère le plus important pour les décisions de développement et de déploiement (62 %), suivie par le coût du déploiement (55 %) et l'évolutivité (52 %). Bien que la sécurité ne figure pas parmi les trois premiers critères de décision, 24 % des organisations interrogées la considèrent comme la plus importante. Celles qui ont donné la priorité à la sécurité étaient plus susceptibles de déployer une infrastructure privée, ce qui indique qu'elles se concentrent sur les questions de sécurité.

Dans son analyse de mars 2023 sur les cas d'utilisation émergents de l'IA générative en entreprise, Altman Solon s'est appuyé sur un panel d'experts de l'industrie ainsi que sur les données d'enquête de 292 cadres supérieurs pour évaluer les préférences en matière de développement et de déploiement d'outils d'IA générative de niveau entreprise. L'étude a également examiné les facteurs clés qui influencent le développement et le déploiement de ces outils d'IA. Les personnes interrogées provenaient d'entreprises de différentes tailles basées aux États-Unis. Jusqu'à présent, Altman Solon a publié deux études sur le déploiement de l'IA en entreprise et sur l'IA en tant qu'application de transformation de l'entreprise, et d'autres seront dévoilées dans les mois à venir.

Alors que les entreprises continuent d'intégrer des outils d'IA générative dans leurs opérations commerciales, les plateformes no-code telles que AppMastercontribuent à stimuler l'efficacité en offrant une gamme de fonctionnalités qui simplifient le processus de développement d'applications. Avec sa plateforme innovante no-code, AppMaster fournit une solution accessible et rentable pour les entreprises de toutes tailles.