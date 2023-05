Una nuova indagine condotta dalla società di consulenza strategica globale Altman Solon ha rivelato che circa un'azienda tecnologica statunitense su quattro utilizza strumenti di IA generativa per aumentare lo sviluppo del software. Lo studio indica un potenziale di crescita significativo per questi strumenti di IA in varie funzioni aziendali nel corso del prossimo anno.

Altman Solon ha intervistato 292 dirigenti tecnologici senior e ha intervistato un gruppo di esperti del settore per comprendere le opportunità che l'IA generativa offre alle aziende. I risultati dell'indagine suggeriscono un forte appetito per gli strumenti di IA generativa in diverse funzioni aziendali, nonostante la disponibilità attualmente limitata di soluzioni personalizzate.

Secondo l'indagine, lo sviluppo del software è emerso come la principale funzione aziendale per l'adozione dell'IA generativa con il 22%, seguita dal marketing (11%), dal servizio clienti (8%) e dallo sviluppo del prodotto (6%). Per quanto riguarda la futura adozione dell'IA generativa, i tassi di adozione stimati raggiungono quasi l'80% o più nei settori dello sviluppo software, del marketing e dell'assistenza clienti, mentre lo sviluppo prodotti vanta un tasso di adozione previsto del 62%.

Josh Zaretsky, partner di Altman Solon, ha commentato i risultati dell'indagine affermando: "C'è chiaramente una forte domanda di nuovi strumenti di IA generativa che crescerà esponenzialmente nel corso del prossimo anno. Man mano che il mercato matura, sarà importante che i fornitori di IA sviluppino soluzioni più facili da usare e personalizzabili, come i clienti si aspettano da SaaS e da altre applicazioni tecnologiche più consolidate".

L'indagine dimostra che le soluzioni off-the-shelf e le applicazioni personalizzate costruite su un modello out-of-the-box sono ugualmente richieste come i metodi di sviluppo più popolari per gli strumenti di IA generativa. Tra le aziende intervistate, il 70% ha optato per uno di questi due modelli di sviluppo per i loro sforzi di IA generativa attuali o previsti. L'indagine ha anche rilevato che le aziende che utilizzano strumenti SaaS sono da due a tre volte più propense a preferire soluzioni "out-of-the-box", indicando un mercato promettente per gli strumenti di IA generativa pronti all'uso e di livello aziendale.

Swope Fleming, partner di Altman Solon, ha aggiunto: "L'indagine mostra chiaramente che gli intervistati preferiscono implementare l'IA generativa nel cloud pubblico o nell'ambiente dei loro fornitori piuttosto che costruire la propria infrastruttura. Questo potrebbe essere un nuovo motore di crescita per i fornitori di cloud, man mano che l'adozione si diffonde".

Secondo l'indagine, le preferenze delle aziende propendono per l'esternalizzazione dello sviluppo di applicazioni di IA generativa e per l'implementazione di modelli di IA generativa su un cloud pubblico di loro scelta. Quasi la metà degli intervistati (48%) ha dichiarato di utilizzare l'IA generativa sul cloud indipendentemente dal proprio provider, mentre il 32% utilizza l'ambiente del proprio fornitore di applicazioni. Solo il 20% ha dichiarato di utilizzare la propria infrastruttura privata.

Le organizzazioni intervistate hanno sottolineato che la personalizzazione è il criterio più cruciale per le decisioni di sviluppo e implementazione (62%), seguito dai costi di implementazione (55%) e dalla scalabilità (52%). Sebbene la sicurezza non fosse tra i primi tre criteri decisionali, il 24% delle organizzazioni intervistate la considerava comunque la più importante. Quelle che hanno dato priorità alla sicurezza sono state più propense a implementare un'infrastruttura privata, il che indica un'attenzione particolare ai problemi di sicurezza.

Nell'analisi di marzo 2023 sui casi d'uso aziendali emergenti per l'IA generativa, Altman Solon si è avvalsa di un gruppo di esperti del settore e dei dati di un sondaggio condotto su 292 dirigenti senior per valutare le preferenze nello sviluppo e nell'implementazione di strumenti di IA generativa di livello aziendale. Lo studio ha anche esaminato i fattori chiave che influenzano lo sviluppo e la diffusione di questi strumenti di IA. I partecipanti provenivano da aziende statunitensi di varie dimensioni. Finora, Altman Solon ha pubblicato due approfondimenti sull'implementazione dell'IA a livello aziendale e sull'IA come applicazione per la trasformazione del business, mentre altri saranno presentati nei prossimi mesi.

