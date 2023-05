Uit een nieuw onderzoek van wereldwijd strategieadviesbureau Altman Solon blijkt dat ongeveer een op de vier Amerikaanse technologiebedrijven generatieve AI-tools gebruikt om de softwareontwikkeling te verbeteren. Het onderzoek wijst op een aanzienlijk groeipotentieel voor deze AI-tools in verschillende bedrijfsfuncties in het komende jaar.

Altman Solon ondervroeg 292 senior technologie-executives en interviewde een panel van industrie-experts om inzicht te krijgen in de kansen die generatieve AI biedt in bedrijven. De onderzoeksresultaten wijzen op een sterke behoefte aan generatieve AI-tools in verschillende bedrijfsfuncties, ondanks de huidige beperkte beschikbaarheid van kant-en-klare en aanpasbare oplossingen.

Volgens het onderzoek kwam softwareontwikkeling met 22% naar voren als de belangrijkste bedrijfsfunctie voor de toepassing van generatieve AI, gevolgd door marketing (11%), klantenservice (8%) en productontwikkeling (6%). Wat de toekomstige invoering van generatieve AI betreft, zullen de schattingen voor de sectoren softwareontwikkeling, marketing en klantenservice bijna 80% of meer bedragen, terwijl voor productontwikkeling 62% wordt verwacht.

Josh Zaretsky, Altman Solon Partner, gaf commentaar op de bevindingen van het onderzoek: "Er is duidelijk een sterke vraag naar nieuwe generatieve AI-tools die het komende jaar exponentieel zal groeien. Naarmate de markt volwassener wordt, zal het voor AI-aanbieders belangrijk zijn om meer gebruiksvriendelijke en aanpasbare oplossingen te ontwikkelen, die klanten zijn gaan verwachten van SaaS en andere meer gevestigde technologische toepassingen."

Het onderzoek toont aan dat off-the-shelf oplossingen en op maat gemaakte toepassingen gebouwd op een out-of-the-box model even gewild zijn als de meest populaire ontwikkelingsmethoden voor generatieve AI-tools. Van de ondervraagde bedrijven koos 70% voor een van deze twee ontwikkelingsmodellen voor hun huidige of geplande generatieve AI-inspanningen. Uit het onderzoek bleek ook dat bedrijven die SaaS-tools gebruiken twee tot drie keer vaker de voorkeur gaven aan kant-en-klare oplossingen, wat wijst op een veelbelovende markt voor kant-en-klare generatieve AI-tools voor bedrijven.

Altman Solon-partner Swope Fleming voegde daaraan toe: "Uit het onderzoek blijkt duidelijk dat respondenten generatieve AI liever in de publieke cloud of in de omgeving van hun provider inzetten dan dat ze hun eigen infrastructuur bouwen. Dit zou een nieuwe groeimotor kunnen zijn voor cloudproviders naarmate de adoptie toeneemt."

Volgens het onderzoek neigen de voorkeuren van ondernemingen naar het uitbesteden van de ontwikkeling van generatieve AI-apps en kiezen ze voor de inzet van generatieve AI-modellen in een publieke cloud naar keuze. Bijna de helft van de respondenten (48%) geeft aan generatieve AI onafhankelijk van hun provider in de cloud te gebruiken, terwijl 32% de omgeving van hun applicatieprovider gebruikt. Slechts 20% beweerde gebruik te maken van hun eigen privé-infrastructuur.

De ondervraagde organisaties benadrukten maatwerk als het meest cruciale criterium voor ontwikkelings- en implementatiebeslissingen (62%), gevolgd door implementatiekosten (55%) en schaalbaarheid (52%). Hoewel beveiliging niet in de top drie van beslissingscriteria stond, vond 24% van de ondervraagde organisaties dit toch het belangrijkst. De organisaties die prioriteit gaven aan beveiliging waren eerder geneigd een particuliere infrastructuur te implementeren, wat duidt op een focus op beveiligingsproblemen.

In hun analyse van maart 2023 van opkomende enterprise use cases voor generatieve AI, maakte Altman Solon gebruik van een panel van industrie-experts en enquêtegegevens van 292 senior executives om de voorkeuren te evalueren voor het ontwikkelen en inzetten van enterprise-grade generatieve AI-tools. De studie onderzocht ook de belangrijkste factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling en inzet van deze AI-tools. De deelnemende respondenten waren afkomstig uit Amerikaanse bedrijven van uiteenlopende omvang. Tot nu toe heeft Altman Solon twee inzichten gepubliceerd over de inzet van AI in bedrijven en over AI als toepassing voor bedrijfstransformatie.

