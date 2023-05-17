كشفت دراسة استقصائية جديدة أجرتها شركة الاستشارات الاستراتيجية العالمية Altman Solon أن ما يقرب من شركة واحدة من كل أربع شركات تكنولوجيا أمريكية تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية لزيادة تطوير البرمجيات. تشير الدراسة إلى إمكانات نمو كبيرة لأدوات الذكاء الاصطناعي هذه في وظائف الأعمال المختلفة خلال العام المقبل.

استطلع ألتمان سولون 292 من كبار المسؤولين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا وأجرى مقابلات مع لجنة من خبراء الصناعة لاكتساب نظرة ثاقبة على الفرص التي يقدمها الذكاء الاصطناعي التوليدي في الأعمال. تشير نتائج الاستطلاع إلى إقبال قوي على أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية عبر وظائف عمل متعددة ، على الرغم من التوفر المحدود حاليًا للحلول الجاهزة والقابلة للتخصيص.

وفقًا للمسح ، برز تطوير البرمجيات كوظيفة تجارية رائدة في تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي بنسبة 22٪ ، يليه التسويق (11٪) وخدمة العملاء (8٪) وتطوير المنتجات (6٪). بالنسبة لاعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي في المستقبل ، تصل معدلات التبني المقدرة إلى ما يقرب من 80٪ أو أكثر في قطاعات تطوير البرمجيات والتسويق وخدمة العملاء ، مع تطوير المنتجات بمعدل اعتماد متوقع بنسبة 62٪.

علق Josh Zaretsky ، Altman Solon Partner ، على نتائج الاستطلاع ، قائلاً: "من الواضح أن هناك طلبًا قويًا على أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية الجديدة التي ستنمو بشكل كبير خلال العام المقبل. مع نضوج السوق ، سيكون من المهم لمزودي الذكاء الاصطناعي تطوير حلول أكثر سهولة في الاستخدام وقابلة للتخصيص ، وهو ما يتوقعه العملاء من SaaS وتطبيقات التكنولوجيا الأخرى الأكثر رسوخًا ".

يوضح الاستطلاع أن الحلول الجاهزة والتطبيقات المخصصة المبنية على نموذج جاهز يتم طلبها بنفس القدر باعتبارها أكثر طرق التطوير شيوعًا لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية. من بين الشركات التي شملها الاستطلاع ، اختار 70 ٪ من المستجيبين أحد هذين النموذجين للتطوير لمساعيهم الحالية أو المقصودة في مجال الذكاء الاصطناعي. وجد الاستطلاع أيضًا أن الشركات التي تستخدم أدوات SaaS كانت أكثر عرضة بمرتين إلى ثلاث مرات لتفضيل الحلول الجاهزة ، مما يشير إلى وجود سوق واعد لأدوات الذكاء الاصطناعي الجاهزة للاستخدام على مستوى المؤسسات.

أضاف Swope Fleming ، شريك Altman Solon ، "يُظهر الاستطلاع بوضوح أن المستجيبين يفضلون نشر الذكاء الاصطناعي التوليدي في السحابة العامة أو في بيئة مقدمي الخدمات بدلاً من بناء البنية التحتية الخاصة بهم. قد يكون هذا محركًا جديدًا للنمو لموفري الخدمات السحابية مع تزايد الاعتماد ".

وفقًا للاستطلاع ، تميل تفضيلات المؤسسة نحو الاستعانة بمصادر خارجية لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي واختيار نشر نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية على سحابة عامة من اختيارهم. أفاد ما يقرب من نصف المستجيبين (48٪) باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي على السحابة بشكل مستقل عن مزودهم ، بينما استخدم 32٪ بيئة موفري التطبيقات الخاصة بهم. ادعى 20٪ فقط أنهم يستخدمون البنية التحتية الخاصة بهم.

أكدت المنظمات التي شملها الاستطلاع على التخصيص باعتباره المعيار الأكثر أهمية لقرارات التطوير والنشر (62٪) ، تليها تكلفة النشر (55٪) وقابلية التوسع (52٪). على الرغم من أن الأمن لم يكن من بين أعلى ثلاثة معايير لصنع القرار ، فإن 24٪ من المنظمات التي شملها الاستطلاع ما زالت تعتبره الأكثر أهمية. أولئك الذين أعطوا الأولوية للأمن كانوا أكثر عرضة لنشر بنية تحتية خاصة ، مما يشير إلى التركيز على المخاوف الأمنية.

في تحليل مارس 2023 لحالات استخدام المؤسسات الناشئة للذكاء الاصطناعي التوليدي ، اعتمد ألتمان سولون على لجنة من خبراء الصناعة بالإضافة إلى بيانات استقصائية من 292 من كبار المديرين التنفيذيين لتقييم التفضيلات في تطوير ونشر أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية على مستوى المؤسسات. درست الدراسة أيضًا العوامل الرئيسية التي تؤثر على تطوير ونشر أدوات الذكاء الاصطناعي هذه. جاء المشاركون في الاستطلاع من شركات مقرها الولايات المتحدة بأحجام مختلفة. حتى الآن ، أصدر Altman Solon رؤيتين حول نشر مؤسسة AI والذكاء الاصطناعي كتطبيق لتحويل الأعمال ، مع الكشف عن المزيد في الأشهر المقبلة.

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