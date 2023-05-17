Küresel strateji danışmanlığı şirketi Altman Solon tarafından yürütülen yeni bir anket, yaklaşık dört ABD teknoloji şirketinden birinin yazılım geliştirmeyi artırmak için üretken yapay zeka araçlarını kullandığını ortaya çıkardı. Çalışma, önümüzdeki yıl boyunca çeşitli iş fonksiyonlarında bu yapay zeka araçları için önemli bir büyüme potansiyeli olduğunu gösteriyor.

Altman Solon, üretken yapay zekanın işletmelerde sunduğu fırsatlar hakkında bilgi edinmek için 292 üst düzey teknoloji yöneticisiyle anket yaptı ve sektör uzmanlarından oluşan bir panelle röportaj yaptı. Anket sonuçları, şu anda kullanıma hazır ve özelleştirilebilir çözümlerin sınırlı mevcudiyetine rağmen, birden çok iş fonksiyonunda üretken yapay zeka araçlarına yönelik güçlü bir iştah olduğunu gösteriyor.

Ankete göre, yazılım geliştirme %22 ile üretici yapay zekanın benimsenmesinde önde gelen iş fonksiyonu olarak ortaya çıktı ve bunu pazarlama (%11), müşteri hizmetleri (%8) ve ürün geliştirme (%6) izledi. Gelecekte üretken AI benimsemeye gelince, yazılım geliştirme, pazarlama ve müşteri hizmetleri sektörlerinde tahmini benimseme oranları yaklaşık %80 veya daha fazlasına ulaşıyor ve ürün geliştirme, beklenen benimseme oranı %62'ye ulaşıyor.

Altman Solon Ortağı Josh Zaretsky, anketin bulgularını şu sözlerle yorumladı: “Önümüzdeki yıl katlanarak büyüyecek olan yeni üretken AI araçlarına yönelik güçlü bir talep var. Pazar olgunlaştıkça, yapay zeka sağlayıcılarının, müşterilerin SaaS ve diğer yerleşik teknoloji uygulamalarından beklediği, kullanımı kolay ve özelleştirilebilir çözümler geliştirmesi önemli olacaktır."

Anket, kullanıma hazır çözümlerin ve kullanıma hazır bir model üzerine kurulu özel uygulamaların, üretken yapay zeka araçları için en popüler geliştirme yöntemleri kadar eşit derecede talep gördüğünü gösteriyor. Ankete katılan şirketler arasında, yanıt verenlerin %70'i mevcut veya amaçlanan üretken yapay zeka çabaları için bu iki geliştirme modelinden birini seçti. Anket ayrıca, SaaS araçlarını kullanan şirketlerin kullanıma hazır, kurumsal düzeyde üretici yapay zeka araçları için gelecek vaat eden bir pazara işaret ederek kullanıma hazır çözümleri tercih etme olasılığının iki ila üç kat daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Altman Solon Ortağı Swope Fleming şunları ekledi: "Anket, katılımcıların kendi altyapılarını oluşturmak yerine genel bulutta veya sağlayıcılarının ortamında üretici yapay zeka kullanmayı tercih edeceğini açıkça gösteriyor. Bu, benimsenme arttıkça bulut sağlayıcıları için yeni bir büyüme faktörü olabilir."

Ankete göre, kurumsal tercihler, üretken AI uygulama geliştirmeyi dış kaynak kullanımına ve kendi seçtikleri bir genel bulutta üretken AI modellerini devreye almayı seçmeye yöneliyor. Ankete katılanların yaklaşık yarısı (%48) bulut üzerinde üretken yapay zekayı sağlayıcılarından bağımsız olarak kullanırken, %32'si uygulama sağlayıcılarının ortamını kullandığını bildirdi. Sadece %20'si kendi özel altyapısını kullandığını iddia etti.

Ankete katılan kuruluşlar, geliştirme ve dağıtım kararları için en önemli kriter olarak özelleştirmeyi vurguladı (%62), bunu dağıtım maliyeti (%55) ve ölçeklenebilirlik (%52) izledi. Güvenlik ilk üç karar verme kriteri arasında yer almasa da, ankete katılan kuruluşların %24'ü bunu hâlâ en önemli olarak değerlendiriyor. Güvenliğe öncelik verenlerin özel bir altyapı kurma olasılığı daha yüksekti, bu da güvenlik endişelerine odaklanıldığını gösteriyor.

Altman Solon, Mart 2023'te üretken yapay zeka için ortaya çıkan kurumsal kullanım durumlarına ilişkin analizinde, kurumsal düzeyde üretken yapay zeka araçlarını geliştirme ve dağıtma tercihlerini değerlendirmek için bir sektör uzmanlarından oluşan bir panelden ve 292 üst düzey yöneticiden alınan anket verilerinden yararlandı. Çalışma ayrıca bu AI araçlarının geliştirilmesini ve dağıtımını etkileyen temel faktörleri de inceledi. Katılan katılımcılar, farklı büyüklükteki ABD merkezli işletmelerden geldi. Şimdiye kadar Altman Solon, AI kurumsal dağıtımı ve bir iş dönüşüm uygulaması olarak AI hakkında iki içgörü yayınladı ve önümüzdeki aylarda daha fazlası açıklanacak.

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