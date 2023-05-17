全球战略咨询公司Altman Solon进行的一项新调查显示，大约四分之一的美国科技公司正在利用生成性人工智能工具来增强软件开发。该研究表明，在未来一年里，这些人工智能工具在各种业务功能中具有巨大的增长潜力。

Altman Solon调查了292名高级技术主管，并采访了一个行业专家小组，以深入了解生成性人工智能在企业中带来的机会。调查结果表明，尽管目前现成的和可定制的解决方案有限，但多个业务职能部门对生成性人工智能工具有强烈的需求。

根据调查，软件开发成为采用生成性人工智能的主要业务职能，占22%，其次是营销（11%）、客户服务（8%）和产品开发（6%）。至于未来生成性人工智能的采用，估计软件开发、营销和客户服务部门的采用率达到近80%或更多，而产品开发的预期采用率为62%。

Altman Solon的合伙人Josh Zaretsky对调查的结果发表了评论，他说："显然，对新的生成性人工智能工具有强烈的需求，这种需求将在未来一年内成倍增长。随着市场的成熟，人工智能供应商开发更多易于使用和可定制的解决方案将是非常重要的，客户已经开始期待从SaaS和其他更成熟的技术应用中获得这些解决方案。"

调查显示，现成的解决方案和建立在开箱即用模式上的定制应用，作为生成性人工智能工具最受欢迎的开发方法，同样受到追捧。在接受调查的公司中，70%的受访者选择了这两种开发模式中的一种，用于他们目前或打算进行的生成性人工智能工作。调查还发现，采用SaaS工具的公司更倾向于使用开箱即用的解决方案，这表明即用型企业级生成性人工智能工具的市场前景广阔。

Altman Solon合伙人Swope Fleming补充说："调查清楚地表明，受访者更愿意在公共云或其供应商的环境中部署生成式人工智能，而不是建立自己的基础设施。随着采用率的提高，这可能是云供应商的一个新的增长动力。"

根据调查，企业的偏好倾向于外包生成性人工智能应用开发，并选择在他们选择的公共云上部署生成性人工智能模型。近一半的受访者（48%）报告说在云上独立使用生成性人工智能，而32%的受访者正在使用他们的应用程序供应商的环境。只有20%的人声称在使用他们自己的私有基础设施。

接受调查的组织强调定制是开发和部署决策的最关键标准（62%），其次是部署成本（55%）和可扩展性（52%）。虽然安全不在前三个决策标准之列，但24%的受访机构仍然认为它是最重要的。那些优先考虑安全的企业更有可能部署一个私有的基础设施，这表明他们对安全问题的关注。

在2023年3月对生成性人工智能的新兴企业用例的分析中，Altman Solon利用行业专家小组以及292名高级管理人员的调查数据，评估开发和部署企业级生成性人工智能工具的偏好。该研究还考察了影响这些人工智能工具的开发和部署的关键因素。参与研究的受访者来自美国不同规模的企业。到目前为止，Altman Solon已经发布了关于人工智能企业部署和人工智能作为业务转型应用的两个见解，更多的见解将在未来几个月内公布。

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