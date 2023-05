Nowe badanie przeprowadzone przez globalną firmę konsultingową Altman Solon wykazało, że około jedna na cztery amerykańskie firmy technologiczne wykorzystuje generatywne narzędzia sztucznej inteligencji do wspomagania rozwoju oprogramowania. Badanie wskazuje na znaczny potencjał wzrostu tych narzędzi AI w różnych funkcjach biznesowych w nadchodzącym roku.

Altman Solon przeprowadził ankietę wśród 292 kierowników wyższego szczebla ds. technologii i przeprowadził wywiady z panelem ekspertów branżowych, aby uzyskać wgląd w możliwości, jakie generatywna sztuczna inteligencja stwarza w firmach. Wyniki ankiety sugerują duży apetyt na narzędzia generatywnej sztucznej inteligencji w wielu funkcjach biznesowych, pomimo obecnie ograniczonej dostępności gotowych i konfigurowalnych rozwiązań.

Według badania, rozwój oprogramowania okazał się wiodącą funkcją biznesową w zakresie wdrażania generatywnej sztucznej inteligencji na poziomie 22%, a następnie marketingu (11%), obsługi klienta (8%) i rozwoju produktu (6%). Jeśli chodzi o przyszłe przyjęcie generatywnej sztucznej inteligencji, szacowane wskaźniki przyjęcia sięgają prawie 80% lub więcej w sektorach rozwoju oprogramowania, marketingu i obsługi klienta, przy czym rozwój produktu może pochwalić się 62% przewidywanym wskaźnikiem przyjęcia.

Josh Zaretsky, partner Altman Solon, skomentował wyniki badania, stwierdzając: "Istnieje wyraźne zapotrzebowanie na nowe narzędzia generatywnej sztucznej inteligencji, które będzie rosło wykładniczo w ciągu następnego roku. W miarę dojrzewania rynku ważne będzie, aby dostawcy sztucznej inteligencji opracowywali łatwiejsze w użyciu i konfigurowalne rozwiązania, których klienci oczekują od SaaS i innych bardziej ugruntowanych aplikacji technologicznych".

Badanie pokazuje, że gotowe rozwiązania i niestandardowe aplikacje zbudowane w oparciu o model out-of-the-box są równie poszukiwane, jak najpopularniejsze metody rozwoju generatywnych narzędzi AI. Wśród ankietowanych firm 70% respondentów wybrało jeden z tych dwóch modeli rozwoju dla swoich obecnych lub planowanych przedsięwzięć w zakresie generatywnej sztucznej inteligencji. Badanie wykazało również, że firmy korzystające z narzędzi SaaS były dwa do trzech razy bardziej skłonne do preferowania gotowych rozwiązań, co wskazuje na obiecujący rynek gotowych do użycia narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji klasy korporacyjnej.

Partner Altman Solon, Swope Fleming, dodał: "Badanie wyraźnie pokazuje, że respondenci woleliby wdrażać generatywną sztuczną inteligencję w chmurze publicznej lub w środowisku swoich dostawców, zamiast budować własną infrastrukturę. Może to być nowy czynnik wzrostu dla dostawców usług w chmurze w miarę wzrostu popularności".

Według badania, preferencje przedsiębiorstw skłaniają się ku outsourcingowi tworzenia aplikacji generatywnej sztucznej inteligencji i decydowaniu się na wdrażanie modeli generatywnej sztucznej inteligencji w wybranej przez siebie chmurze publicznej. Prawie połowa respondentów (48%) zgłosiła korzystanie z generatywnej sztucznej inteligencji w chmurze niezależnie od swojego dostawcy, podczas gdy 32% korzystało ze środowiska swoich dostawców aplikacji. Tylko 20% twierdziło, że korzysta z własnej prywatnej infrastruktury.

Ankietowane organizacje podkreśliły, że personalizacja jest najważniejszym kryterium przy podejmowaniu decyzji o rozwoju i wdrażaniu (62%), a następnie koszt wdrożenia (55%) i skalowalność (52%). Chociaż bezpieczeństwo nie znalazło się wśród trzech najważniejszych kryteriów decyzyjnych, 24% ankietowanych organizacji nadal uważało je za najważniejsze. Te, które priorytetowo traktowały bezpieczeństwo, częściej wdrażały infrastrukturę prywatną, co wskazuje na skupienie się na kwestiach bezpieczeństwa.

W swojej analizie z marca 2023 r. dotyczącej pojawiających się przypadków użycia generatywnej sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwach, Altman Solon oparł się na panelu ekspertów branżowych, a także danych ankietowych od 292 dyrektorów wyższego szczebla, aby ocenić preferencje w zakresie opracowywania i wdrażania narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji klasy korporacyjnej. W badaniu przeanalizowano również kluczowe czynniki wpływające na rozwój i wdrażanie tych narzędzi AI. Uczestniczący w badaniu respondenci pochodzili z amerykańskich firm o różnej wielkości. Do tej pory Altman Solon opublikował dwa spostrzeżenia na temat wdrażania sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwach i sztucznej inteligencji jako aplikacji do transformacji biznesowej, a kolejne zostaną zaprezentowane w nadchodzących miesiącach.

Ponieważ firmy nadal integrują narzędzia generatywnej sztucznej inteligencji ze swoimi operacjami biznesowymi, platformy no-code, takie jak AppMasterpomagają zwiększyć wydajność, oferując szereg funkcji upraszczających proces tworzenia aplikacji. Dzięki innowacyjnej platformie no-code, AppMaster zapewnia dostępne i opłacalne rozwiązanie dla firm każdej wielkości.