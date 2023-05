Um novo inquérito realizado pela empresa de consultoria de estratégia global Altman Solon revelou que aproximadamente uma em cada quatro empresas de tecnologia dos EUA está a utilizar ferramentas de IA generativas para aumentar o desenvolvimento de software. O estudo indica um potencial de crescimento significativo para estas ferramentas de IA em várias funções empresariais durante o próximo ano.

A Altman Solon entrevistou 292 executivos seniores de tecnologia e entrevistou um painel de especialistas do setor para obter informações sobre as oportunidades que a IA generativa apresenta nas empresas. Os resultados da pesquisa sugerem um forte apetite por ferramentas de IA generativa em várias funções de negócios, apesar da disponibilidade atualmente limitada de soluções prontas e personalizáveis.

De acordo com o inquérito, o desenvolvimento de software surgiu como a principal função empresarial para a adopção de IA generativa, com 22%, seguido do marketing (11%), do serviço ao cliente (8%) e do desenvolvimento de produtos (6%). Quanto à futura adopção da IA generativa, as taxas de adopção estimadas atingem quase 80% ou mais nos sectores de desenvolvimento de software, marketing e serviço ao cliente, com o desenvolvimento de produtos a apresentar uma taxa de adopção prevista de 62%.

Josh Zaretsky, sócio da Altman Solon, comentou os resultados da pesquisa, afirmando: "Há claramente uma forte demanda por novas ferramentas de IA generativa que crescerão exponencialmente no próximo ano. À medida que o mercado amadurece, será importante que os fornecedores de IA desenvolvam soluções mais fáceis de usar e personalizáveis, que os clientes esperam do SaaS e de outros aplicativos de tecnologia mais estabelecidos".

O inquérito demonstra que as soluções prontas a utilizar e as aplicações personalizadas criadas com base num modelo pronto a utilizar são igualmente procuradas como os métodos de desenvolvimento mais populares para as ferramentas de IA generativa. Entre as empresas inquiridas, 70% dos inquiridos optaram por um destes dois modelos de desenvolvimento para os seus esforços de IA generativa actuais ou pretendidos. O inquérito também revelou que as empresas que utilizam ferramentas SaaS têm duas a três vezes mais probabilidades de preferir soluções prontas a utilizar, o que indica um mercado promissor para ferramentas de IA generativa prontas a utilizar e de nível empresarial.

Swope Fleming, sócio da Altman Solon, acrescentou: "O inquérito mostra claramente que os inquiridos preferem implementar a IA generativa na nuvem pública ou no ambiente dos seus fornecedores em vez de construírem a sua própria infraestrutura. Isso pode ser um novo impulsionador de crescimento para provedores de nuvem à medida que a adoção aumenta.

De acordo com a pesquisa, as preferências das empresas tendem a terceirizar o desenvolvimento de aplicativos de IA generativa e a optar por implantar modelos de IA generativa em uma nuvem pública de sua escolha. Quase metade dos entrevistados (48%) relatou usar IA generativa na nuvem independentemente de seu provedor, enquanto 32% estavam usando o ambiente de seus provedores de aplicativos. Apenas 20% afirmaram estar a utilizar a sua própria infraestrutura privada.

As organizações inquiridas destacaram a personalização como o critério mais crucial para as decisões de desenvolvimento e implementação (62%), seguido do custo de implementação (55%) e da escalabilidade (52%). Embora a segurança não estivesse entre os três principais critérios de decisão, 24% das organizações inquiridas ainda a consideravam mais importante. As que deram prioridade à segurança tinham maior probabilidade de implementar uma infra-estrutura privada, o que indica um foco nas preocupações de segurança.

Em sua análise de março de 2023 de casos de uso corporativo emergentes para IA generativa, Altman Solon recorreu a um painel de especialistas do setor, bem como a dados de pesquisa de 292 executivos seniores para avaliar as preferências no desenvolvimento e implantação de ferramentas de IA generativa de nível empresarial. O estudo também examinou os principais factores que influenciam o desenvolvimento e a implementação destas ferramentas de IA. Os participantes entrevistados pertenciam a empresas de diferentes tamanhos sediadas nos EUA. Até agora, a Altman Solon lançou dois insights sobre a implantação empresarial de IA e a IA como um aplicativo de transformação de negócios, com mais a serem revelados nos próximos meses.

À medida que as empresas continuam a integrar ferramentas de IA generativa em suas operações comerciais, no-code plataformas como AppMasterajudam a aumentar a eficiência, oferecendo uma gama de recursos para simplificar o processo de desenvolvimento de aplicativos. Com a sua inovadora plataforma no-code, a AppMaster fornece uma solução acessível e económica para empresas de todas as dimensões.