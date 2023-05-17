Новое исследование, проведенное глобальной консалтинговой компанией Altman Solon, показало, что примерно каждая четвертая технологическая компания США использует инструменты генеративного ИИ для расширения возможностей разработки программного обеспечения. Исследование указывает на значительный потенциал роста этих инструментов ИИ в различных бизнес-функциях в ближайший год.

Altman Solon опросил 292 руководителей высшего звена технологических компаний и провел интервью с группой отраслевых экспертов, чтобы получить представление о возможностях, которые открывает генеративный ИИ для бизнеса. Результаты опроса свидетельствуют о большом спросе на инструменты генеративного ИИ в различных бизнес-функциях, несмотря на ограниченную доступность готовых и настраиваемых решений.

Согласно опросу, разработка программного обеспечения стала ведущей бизнес-функцией для внедрения генеративного ИИ - 22%, за ней следуют маркетинг (11%), обслуживание клиентов (8%) и разработка продуктов (6%). Что касается будущего внедрения генеративного ИИ, то предполагаемый уровень внедрения достигает почти 80% и более в секторах разработки программного обеспечения, маркетинга и обслуживания клиентов, а разработка продуктов может похвастаться 62% ожидаемого уровня внедрения.

Джош Зарецки, партнер Altman Solon, прокомментировал результаты исследования, заявив: "Очевидно, что существует большой спрос на новые инструменты генеративного ИИ, который будет расти экспоненциально в течение следующего года. По мере становления рынка поставщикам ИИ будет важно разрабатывать более простые в использовании и настраиваемые решения, которые клиенты привыкли ожидать от SaaS и других более известных технологических приложений".

Опрос показывает, что готовые решения и пользовательские приложения, созданные по модели "из коробки", одинаково востребованы как наиболее популярные методы разработки инструментов генеративного ИИ. Среди опрошенных компаний 70% респондентов выбрали одну из этих двух моделей разработки для своих текущих или планируемых начинаний в области генеративного ИИ. Исследование также показало, что компании, использующие инструменты SaaS, в два-три раза чаще предпочитают готовые решения, что свидетельствует о перспективности рынка готовых к использованию инструментов генеративного ИИ корпоративного уровня.

Партнер Altman Solon Своуп Флеминг добавил: "Опрос ясно показывает, что респонденты предпочитают развертывать генеративный ИИ в публичном облаке или в среде своих провайдеров, а не создавать собственную инфраструктуру. Это может стать новым драйвером роста для облачных провайдеров по мере роста внедрения".

Согласно опросу, предпочтения предприятий склоняются в сторону аутсорсинга разработки приложений генеративного ИИ и развертывания моделей генеративного ИИ в публичном облаке по своему выбору. Почти половина респондентов (48%) сообщили, что используют генеративный ИИ в облаке независимо от своего провайдера, в то время как 32% используют среду своих поставщиков приложений. Только 20% заявили, что используют собственную частную инфраструктуру.

Опрошенные организации отметили кастомизацию как наиболее важный критерий при принятии решений о разработке и развертывании (62%), за которым следуют стоимость развертывания (55%) и масштабируемость (52%). Хотя безопасность не вошла в тройку главных критериев принятия решений, 24% опрошенных организаций все же посчитали ее наиболее важной. Те, кто отдавал приоритет безопасности, с большей вероятностью развертывали частную инфраструктуру, что свидетельствует об уделении особого внимания вопросам безопасности.

В своем анализе возникающих случаев использования генеративного ИИ на предприятиях в марте 2023 года компания Altman Solon привлекла группу отраслевых экспертов, а также данные опроса 292 руководителей высшего звена для оценки предпочтений в разработке и развертывании инструментов генеративного ИИ корпоративного уровня. В исследовании также рассматривались ключевые факторы, влияющие на разработку и внедрение этих инструментов ИИ. В исследовании приняли участие респонденты из американских компаний разного размера. На данный момент Altman Solon выпустила два исследования, посвященных развертыванию ИИ на предприятиях и ИИ в качестве приложения для трансформации бизнеса, а в ближайшие месяцы будут представлены и другие.

Поскольку компании продолжают внедрять инструменты генеративного ИИ в свои бизнес-операции, платформы no-code, такие как AppMaster, помогают повысить эффективность, предлагая ряд функций для упрощения процесса разработки приложений. Благодаря своей инновационной платформе no-code компания AppMaster предлагает доступное и экономически эффективное решение для предприятий любого размера.