Eine neue Umfrage des globalen Strategieberatungsunternehmens Altman Solon ergab, dass etwa jedes vierte US-amerikanische Technologieunternehmen generative KI-Tools zur Verbesserung der Softwareentwicklung einsetzt. Die Studie deutet auf ein erhebliches Wachstumspotenzial für diese KI-Tools in verschiedenen Unternehmensfunktionen im kommenden Jahr hin.

Altman Solon befragte 292 Führungskräfte aus dem Technologiebereich und interviewte eine Gruppe von Branchenexperten, um Einblicke in die Möglichkeiten zu gewinnen, die generative KI in Unternehmen bietet. Die Umfrageergebnisse deuten auf ein starkes Interesse an generativen KI-Tools in verschiedenen Geschäftsbereichen hin, trotz der derzeit begrenzten Verfügbarkeit von Standard- und anpassbaren Lösungen.

Laut der Umfrage ist die Softwareentwicklung mit 22 % die führende Unternehmensfunktion für die Einführung generativer KI, gefolgt von Marketing (11 %), Kundenservice (8 %) und Produktentwicklung (6 %). Was die künftige Einführung generativer KI betrifft, so liegen die geschätzten Einführungsraten in den Bereichen Softwareentwicklung, Marketing und Kundenservice bei fast 80 % oder mehr, während die Produktentwicklung eine erwartete Einführungsrate von 62 % aufweist.

Josh Zaretsky, Partner bei Altman Solon, kommentierte die Ergebnisse der Umfrage mit den Worten: "Es gibt eindeutig eine starke Nachfrage nach neuen generativen KI-Tools, die im nächsten Jahr exponentiell wachsen wird. Mit zunehmender Marktreife wird es für KI-Anbieter wichtig sein, benutzerfreundlichere und anpassbare Lösungen zu entwickeln, die Kunden von SaaS und anderen etablierteren Technologieanwendungen gewohnt sind."

Die Umfrage zeigt, dass Standardlösungen und benutzerdefinierte Anwendungen, die auf einem Out-of-the-Box-Modell aufgebaut sind, gleichermaßen als die beliebtesten Entwicklungsmethoden für generative KI-Tools gefragt sind. Unter den befragten Unternehmen entschieden sich 70 % der Befragten für eines dieser beiden Entwicklungsmodelle für ihre aktuellen oder geplanten generativen KI-Bestrebungen. Die Umfrage ergab auch, dass Unternehmen, die SaaS-Tools einsetzen, zwei- bis dreimal häufiger gebrauchsfertige Lösungen bevorzugen, was auf einen vielversprechenden Markt für gebrauchsfertige, unternehmensgerechte generative KI-Tools hinweist.

Altman Solon Partner Swope Fleming fügte hinzu: "Die Umfrage zeigt deutlich, dass die Befragten generative KI lieber in der Public Cloud oder in der Umgebung ihres Anbieters einsetzen, als eine eigene Infrastruktur aufzubauen. Dies könnte ein neuer Wachstumstreiber für Cloud-Anbieter sein, wenn die Akzeptanz zunimmt."

Laut der Umfrage tendieren die Unternehmen dazu, die Entwicklung generativer KI-Apps auszulagern und generative KI-Modelle in einer öffentlichen Cloud ihrer Wahl einzusetzen. Fast die Hälfte der Befragten (48 %) gab an, generative KI unabhängig von ihrem Anbieter in der Cloud einzusetzen, während 32 % die Umgebung ihres Anwendungsanbieters nutzen. Nur 20 % gaben an, ihre eigene private Infrastruktur zu nutzen.

Die befragten Unternehmen nannten als wichtigstes Kriterium für Entwicklungs- und Bereitstellungsentscheidungen die Anpassbarkeit (62 %), gefolgt von den Bereitstellungskosten (55 %) und der Skalierbarkeit (52 %). Obwohl die Sicherheit nicht zu den drei wichtigsten Entscheidungskriterien gehörte, hielten 24 % der befragten Unternehmen sie dennoch für das wichtigste Kriterium. Diejenigen, die der Sicherheit den Vorrang einräumten, setzten mit größerer Wahrscheinlichkeit eine private Infrastruktur ein, was darauf hindeutet, dass sie sich auf Sicherheitsbelange konzentrieren.

In ihrer im März 2023 veröffentlichten Analyse der aufkommenden Anwendungsfälle für generative KI in Unternehmen stützte sich Altman Solon auf ein Gremium von Branchenexperten sowie auf Umfragedaten von 292 Führungskräften, um die Präferenzen bei der Entwicklung und dem Einsatz von generativen KI-Tools in Unternehmen zu bewerten. Die Studie untersuchte auch die wichtigsten Faktoren, die die Entwicklung und den Einsatz dieser KI-Tools beeinflussen. Die Befragten stammten aus US-amerikanischen Unternehmen unterschiedlicher Größe. Bislang hat Altman Solon zwei Erkenntnisse über den Einsatz von KI in Unternehmen und über KI als Anwendung zur Geschäftsumgestaltung veröffentlicht, weitere werden in den kommenden Monaten folgen.

