No-Code HRM (Personalmanagement)

No-Code HRM (Human Resource Management) bezieht sich auf die Implementierung und Nutzung von no-code Tools und -Plattformen wie AppMaster, um Human Resource (HR)-Funktionen innerhalb einer Organisation zu entwickeln und zu verwalten. No-Code HRM rationalisiert HR-Prozesse, indem es nicht-technischen Fachleuten im Personalwesen ermöglicht, Softwareanwendungen für das Personalmanagement mithilfe visueller drag-and-drop Schnittstellen zu erstellen, anzupassen und bereitzustellen, ohne dass komplexe Codierungs- oder Programmierkenntnisse erforderlich sind. Dieser Ansatz ermöglicht es Personalabteilungen, die Effizienz zu steigern, technische Schulden zu reduzieren und eine hohe Anpassungsfähigkeit an sich ändernde Geschäftsanforderungen sicherzustellen.

Laut einem aktuellen Gartner-Bericht werden bis 2024 65 % der Softwareentwicklung über no-code oder low-code -Plattformen durchgeführt. Dieser Trend zeigt die wachsende Anerkennung des Werts und Potenzials der no-code Entwicklung, insbesondere in Bereichen wie HRM, wo der Schwerpunkt auf Menschen, Prozessen und Datenmanagement liegt. Durch den Einsatz von no-code Tools wie AppMaster können HR-Experten wichtige HR-Herausforderungen wie Mitarbeiter-Onboarding und -Offboarding, Leistungsmanagement, Gehaltsabrechnung und Personalbeschaffung bewältigen, ohne auf traditionelle IT-Teams oder langwierige Softwareentwicklungszyklen angewiesen zu sein.

AppMaster, eine leistungsstarke no-code Plattform zum Erstellen von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen, ermöglicht Benutzern die visuelle Gestaltung von Datenbankschemata, Geschäftsprozessen, REST-APIs und WSS- endpoints. Mit einem servergesteuerten Ansatz und Kompatibilität mit Postgresql- Datenbanken stellt AppMaster sicher, dass Anwendungen aktualisiert und bereitgestellt werden können, ohne dass neue Versionen oder die Einreichung im App Store erforderlich sind. Darüber hinaus stellt die Verwendung von Go (golang) für Backend-Anwendungen, des Vue3-Frameworks und JS/TS für Webanwendungen sowie von Kotlin, Jetpack Compose und SwiftUI für mobile Anwendungen sicher, dass von AppMaster generierte Anwendungen robust, skalierbar und sicher sind.

Durch den Einsatz von No-Code HRM-Lösungen, die auf Plattformen wie AppMaster basieren, können Unternehmen erhebliche Vorteile erzielen, wie zum Beispiel:

Agilität: No-code Plattformen ermöglichen es Personalabteilungen, Anwendungen schnell zu entwickeln und anzupassen, um sich ändernden Geschäftsanforderungen gerecht zu werden, ohne dass Programmierkenntnisse oder IT-Beteiligung erforderlich sind.

Plattformen ermöglichen es Personalabteilungen, Anwendungen schnell zu entwickeln und anzupassen, um sich ändernden Geschäftsanforderungen gerecht zu werden, ohne dass Programmierkenntnisse oder IT-Beteiligung erforderlich sind. Kosteneinsparungen: Durch No-code Entwicklung können die Kosten für die Anwendungsentwicklung im Vergleich zu herkömmlichen Softwareentwicklungspraktiken um bis zu 75 % gesenkt werden, wodurch sie für kleine Unternehmen, Start-ups und große Unternehmen gleichermaßen zugänglicher wird.

Entwicklung können die Kosten für die Anwendungsentwicklung im Vergleich zu herkömmlichen Softwareentwicklungspraktiken um bis zu 75 % gesenkt werden, wodurch sie für kleine Unternehmen, Start-ups und große Unternehmen gleichermaßen zugänglicher wird. Befähigung: Durch die Minimierung der Abhängigkeit von IT-Teams und spezialisierten Entwicklern erhalten HR-Experten mehr Kontrolle und Eigenverantwortung für die Technologie und Prozesse, die den Erfolg ihrer Abteilung vorantreiben.

Durch die Minimierung der Abhängigkeit von IT-Teams und spezialisierten Entwicklern erhalten HR-Experten mehr Kontrolle und Eigenverantwortung für die Technologie und Prozesse, die den Erfolg ihrer Abteilung vorantreiben. Operative Effizienz: Optimierte HR-Prozesse, weniger manuelle Aufgaben und ein verbessertes Datenmanagement tragen dazu bei, Ressourcen zu optimieren und die Produktivität der Mitarbeiter zu steigern.

Optimierte HR-Prozesse, weniger manuelle Aufgaben und ein verbessertes Datenmanagement tragen dazu bei, Ressourcen zu optimieren und die Produktivität der Mitarbeiter zu steigern. Reduzierte technische Schulden: Der Ansatz von AppMaster , Anwendungen bei jeder Änderung von Grund auf neu zu generieren, eliminiert technische Schulden und stellt sicher, dass die Anwendungen aktuell und leicht wartbar bleiben.

Ein Beispiel für No-Code HRM in der Praxis ist die Digitalisierung der Onboarding- und Offboarding-Prozesse von Mitarbeitern. Anstatt sich auf unterschiedliche manuelle Systeme zu verlassen, können HR-Experten mit AppMaster benutzerdefinierte Anwendungen erstellen, die Onboarding-Aufgaben für Mitarbeiter, wie z. B. Dokumentensammlung, Schulungszuweisung und Anmeldung von Zusatzleistungen, zentralisieren und automatisieren und gleichzeitig die Einhaltung von Datenschutzanforderungen gewährleisten. Ebenso können Offboarding-Aufgaben rationalisiert werden, um sicherzustellen, dass die richtigen Mitarbeiter umgehend benachrichtigt werden, Unternehmensvermögenswerte erfasst werden und Zugriffsbestimmungen sicher widerrufen werden.

No-Code HRM hat das Potenzial, die Arbeitsweise von Personalabteilungen zu revolutionieren, indem es ihnen ermöglicht, ihre Personalverwaltungsprozesse zu optimieren, Komplexität und Kosten zu reduzieren und den Mitarbeitern insgesamt ein besseres Erlebnis zu bieten. Durch die Nutzung von no-code Plattformen wie AppMaster können HR-Experten die Leistungsfähigkeit der Technologie nutzen und die digitale Transformation in ihren Organisationen vorantreiben, ohne dass umfangreiche IT-Unterstützung oder Programmierkenntnisse erforderlich sind. Da no-code Lösungen in verschiedenen Branchen immer mehr an Bedeutung gewinnen, wird immer klarer, dass No-Code HRM eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Zukunft des HR- und Workforce-Managements spielen wird.