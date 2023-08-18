无代码人力资源管理（HRM）

No-Code HRM （人力资源管理）是指实施和利用no-code工具和平台（例如AppMaster来开发和管理组织内的人力资源（HR）功能。 No-Code HRM 使人力资源领域的非技术专业人员能够使用可视化的drag-and-drop部署人力资源管理软件应用程序，而无需复杂的编码或编程技能，从而简化了 HR 流程。这种方法使人力资源部门能够提高效率、减少技术债务并确保对不断变化的业务需求的高度适应性。

根据 Gartner 最近的一份报告，到 2024 年，65% 的软件开发将使用no-code或low-code平台进行。这一趋势表明人们越来越认识到no-code开发的价值和潜力，特别是在人力资源管理等领域，其重点是人员、流程和数据管理。通过利用AppMaster等no-code工具，人力资源专业人员可以解决关键的人力资源挑战，例如员工入职和离职、绩效管理、工资和招聘，而无需依赖传统的 IT 团队或漫长的软件开发周期。

AppMaster是一个强大的no-code平台，用于创建后端、Web 和移动应用程序，允许用户直观地设计数据库架构、业务流程、REST API 和 WSS endpoints 。凭借服务器驱动的方法以及与Postgresql数据库的兼容性， AppMaster确保可以更新和配置应用程序，而无需新版本或应用程序商店提交。此外，后端应用程序使用 Go (golang)，Web 应用程序使用 Vue3 框架和 JS/TS，移动应用程序使用 Kotlin、 Jetpack Compose和SwiftUI ，确保 AppMaster 生成的应用程序健壮、可扩展且安全。

通过采用基于AppMaster等平台构建的No-Code HRM 解决方案，组织可以实现显着的优势，例如：

敏捷性： No-code 平台使人力资源部门能够快速开发和定制应用程序，以满足不断变化的业务需求，而无需编码专业知识或 IT 参与。

平台使人力资源部门能够快速开发和定制应用程序，以满足不断变化的业务需求，而无需编码专业知识或 IT 参与。 节省成本： 与传统软件开发实践相比， No-code 开发可将应用程序开发成本降低高达 75%，从而更适合小型企业、初创公司和大型企业。

与传统软件开发实践相比， 开发可将应用程序开发成本降低高达 75%，从而更适合小型企业、初创公司和大型企业。 授权： 通过最大程度地减少对 IT 团队和专业开发人员的依赖，人力资源专业人员对推动其部门成功的技术和流程拥有更大的控制权和所有权。

通过最大程度地减少对 IT 团队和专业开发人员的依赖，人力资源专业人员对推动其部门成功的技术和流程拥有更大的控制权和所有权。 运营效率： 简化的人力资源流程、更少的手动任务和改进的数据管理有助于优化资源并提高员工生产力。

简化的人力资源流程、更少的手动任务和改进的数据管理有助于优化资源并提高员工生产力。 减少技术债务： AppMaster 的每次修改都从头开始重新生成应用程序的方法消除了技术债务，确保应用程序保持最新且易于维护。

通过员工入职和离职流程的数字化可以看到No-Code人力资源管理的实际应用示例。人力资源专业人员可以使用AppMaster构建自定义应用程序，以集中和自动化员工入职任务（例如文档收集、培训分配和福利登记），同时确保符合数据保护要求，而不是依赖不同的手动系统。同样，可以简化离职任务，确保及时通知正确的员工，核算公司资产，并安全地撤销访问权限。

No-Code人力资源管理有可能彻底改变人力资源部门的运作方式，使他们能够优化人力资源管理流程，降低复杂性和成本，并为员工提供更好的整体体验。通过利用AppMaster等no-code平台，人力资源专业人员可以利用技术的力量并推动组织的数字化转型，而无需广泛的 IT 支持或编码专业知识。随着no-code解决方案在各个行业中不断受到关注，越来越明显的是， No-Code人力资源管理将在塑造人力资源和劳动力管理的未来方面发挥至关重要的作用。