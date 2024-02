No-Code HRM (zarządzanie zasobami ludzkimi) odnosi się do wdrażania i wykorzystywania narzędzi i platform no-code, takich jak AppMaster, do opracowywania i zarządzania funkcjami zasobów ludzkich (HR) w organizacji. No-Code HRM usprawnia procesy HR, umożliwiając profesjonalistom nietechnicznym w dziedzinie zasobów ludzkich tworzenie, dostosowywanie i wdrażanie aplikacji do zarządzania zasobami ludzkimi przy użyciu wizualnych interfejsów drag-and-drop bez konieczności posiadania skomplikowanych umiejętności kodowania lub programowania. Takie podejście pozwala działom HR na zwiększenie efektywności, zmniejszenie długu technicznego oraz zapewnienie wysokiej zdolności adaptacji do zmieniających się wymagań biznesowych.

Według najnowszego raportu firmy Gartner do 2024 r. 65% opracowywania oprogramowania będzie realizowane przy użyciu platform no-code lub low-code. Trend ten pokazuje rosnące uznanie wartości i potencjału rozwoju no-code, szczególnie w obszarach takich jak HRM, z naciskiem na ludzi, procesy i zarządzanie danymi. Wykorzystując narzędzia no-code, takie jak AppMaster, specjaliści HR mogą sprostać kluczowym wyzwaniom kadrowym, takim jak wprowadzanie i odchodzenie pracowników, zarządzanie wydajnością, listy płac i rekrutacja, bez konieczności polegania na tradycyjnych zespołach IT lub długich cyklach tworzenia oprogramowania.

AppMaster, potężna platforma no-code do tworzenia aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych, umożliwia użytkownikom wizualne projektowanie schematów baz danych, procesów biznesowych, interfejsów API REST i endpoints WSS. Dzięki podejściu opartemu na serwerze i kompatybilności z bazami danych Postgresql , AppMaster zapewnia, że ​​aplikacje mogą być aktualizowane i udostępniane bez konieczności tworzenia nowych wersji lub przesyłania do sklepu z aplikacjami. Dodatkowo użycie Go (golang) do aplikacji zaplecza, frameworka Vue3 i JS/TS do aplikacji internetowych oraz Kotlin, Jetpack Compose i SwiftUI do aplikacji mobilnych zapewnia, że ​​aplikacje generowane przez AppMaster są solidne, skalowalne i bezpieczne.

Przyjmując rozwiązania HRM No-Code zbudowane na platformach takich jak AppMaster, organizacje mogą osiągnąć znaczące korzyści, takie jak:

Elastyczność: platformy No-code umożliwiają działom HR szybkie tworzenie i dostosowywanie aplikacji do zmieniających się wymagań biznesowych, bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy w zakresie kodowania lub zaangażowania informatyków.

platformy umożliwiają działom HR szybkie tworzenie i dostosowywanie aplikacji do zmieniających się wymagań biznesowych, bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy w zakresie kodowania lub zaangażowania informatyków. Oszczędność kosztów: programowanie No-code może obniżyć koszty tworzenia aplikacji nawet o 75% w porównaniu z tradycyjnymi praktykami tworzenia oprogramowania, czyniąc je bardziej dostępnymi zarówno dla małych firm, start-upów, jak i dużych przedsiębiorstw.

programowanie może obniżyć koszty tworzenia aplikacji nawet o 75% w porównaniu z tradycyjnymi praktykami tworzenia oprogramowania, czyniąc je bardziej dostępnymi zarówno dla małych firm, start-upów, jak i dużych przedsiębiorstw. Empowerment: minimalizując zależność od zespołów IT i wyspecjalizowanych programistów, specjaliści HR zyskują większą kontrolę i własność nad technologią i procesami, które napędzają sukces ich działu.

minimalizując zależność od zespołów IT i wyspecjalizowanych programistów, specjaliści HR zyskują większą kontrolę i własność nad technologią i procesami, które napędzają sukces ich działu. Wydajność operacyjna: Usprawnione procesy kadrowe, mniej zadań ręcznych i ulepszone zarządzanie danymi pomagają zoptymalizować zasoby i zwiększyć produktywność pracowników.

Usprawnione procesy kadrowe, mniej zadań ręcznych i ulepszone zarządzanie danymi pomagają zoptymalizować zasoby i zwiększyć produktywność pracowników. Zmniejszony dług techniczny: podejście AppMaster do odtwarzania aplikacji od podstaw przy każdej modyfikacji eliminuje dług techniczny, zapewniając, że aplikacje pozostają aktualne i łatwe w utrzymaniu.

Przykładem No-Code HRM w działaniu jest cyfryzacja procesów onboardingu i offboardingu pracowników. Zamiast polegać na różnych systemach ręcznych, specjaliści HR mogą używać AppMaster do tworzenia niestandardowych aplikacji, które centralizują i automatyzują zadania związane z wdrażaniem pracowników, takie jak gromadzenie dokumentów, przydzielanie szkoleń i rejestrowanie świadczeń, przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z wymogami ochrony danych. Podobnie można usprawnić zadania związane z odejściem z pracy, zapewniając niezwłoczne powiadomienie właściwych pracowników, rozliczanie aktywów firmy i bezpieczne unieważnianie przepisów dotyczących dostępu.

No-Code HRM ma potencjał, aby zrewolucjonizować sposób działania działów HR, umożliwiając im optymalizację procesów zarządzania zasobami ludzkimi, zmniejszenie złożoności i kosztów oraz zapewnienie lepszego ogólnego doświadczenia pracownikom. Korzystając z platform no-code takich jak AppMaster, specjaliści HR mogą wykorzystać moc technologii i przeprowadzić cyfrową transformację w swoich organizacjach bez potrzeby rozległego wsparcia IT lub wiedzy w zakresie kodowania. W miarę jak rozwiązania no-code zyskują na popularności w różnych branżach, staje się coraz bardziej oczywiste, że HRM No-Code będzie odgrywać kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości zarządzania zasobami ludzkimi i pracownikami.