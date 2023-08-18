يشير No-Code HRM (إدارة الموارد البشرية) إلى تنفيذ واستخدام الأدوات والأنظمة الأساسية no-code ، مثل AppMaster ، لتطوير وإدارة وظائف الموارد البشرية (HR) داخل المنظمة. تعمل No-Code HRM على تبسيط عمليات الموارد البشرية من خلال تمكين المهنيين غير التقنيين في الموارد البشرية من إنشاء تطبيقات برامج إدارة الموارد البشرية وتخصيصها ونشرها باستخدام واجهات مرئية drag-and-drop دون الحاجة إلى مهارات البرمجة المعقدة. يمكّن هذا النهج إدارات الموارد البشرية من زيادة الكفاءة وتقليل الديون الفنية وضمان القدرة العالية على التكيف مع متطلبات العمل المتغيرة.

وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن مؤسسة Gartner ، بحلول عام 2024 ، سيتم إجراء 65٪ من تطوير البرامج باستخدام الأنظمة الأساسية no-code أو الأنظمة low-code. يوضح هذا الاتجاه الاعتراف المتزايد بقيمة وإمكانات التطوير no-code ، لا سيما في مجالات مثل إدارة الموارد البشرية ، مع تركيزه على الأشخاص والعمليات وإدارة البيانات. من خلال الاستفادة من الأدوات no-code مثل AppMaster ، يمكن لمتخصصي الموارد البشرية مواجهة تحديات الموارد البشرية الرئيسية ، مثل إعداد الموظفين وإلحاقهم بالخارج ، وإدارة الأداء ، وكشوف المرتبات ، والتوظيف ، دون الاعتماد على فرق تكنولوجيا المعلومات التقليدية أو دورات تطوير البرامج الطويلة.

AppMaster ، وهو نظام أساسي قوي no-code لإنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية ، يسمح للمستخدمين بتصميم مخططات قواعد البيانات والعمليات التجارية و REST API endpoints WSS بشكل مرئي. من خلال نهج يعتمد على الخادم والتوافق مع قواعد بيانات Postgresql ، يضمن AppMaster إمكانية تحديث التطبيقات وتوفيرها دون الحاجة إلى إصدارات جديدة أو إرسال متجر التطبيقات. بالإضافة إلى ذلك ، فإن استخدام Go (golang) لتطبيقات الواجهة الخلفية ، وإطار عمل Vue3 و JS / TS لتطبيقات الويب ، و Kotlin و Jetpack Compose و SwiftUI لتطبيقات الأجهزة المحمولة يضمن أن التطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster قوية وقابلة للتطوير وآمنة.

من خلال تبني حلول إدارة الموارد البشرية No-Code المبنية على منصات مثل AppMaster ، يمكن للمؤسسات تحقيق فوائد كبيرة ، مثل:

أجيليتي: تمكّن الأنظمة الأساسية No-code أقسام الموارد البشرية من تطوير التطبيقات وتخصيصها بسرعة لتلبية متطلبات الأعمال المتطورة ، دون الحاجة إلى خبرة في الترميز أو مشاركة تكنولوجيا المعلومات.

تمكّن الأنظمة الأساسية أقسام الموارد البشرية من تطوير التطبيقات وتخصيصها بسرعة لتلبية متطلبات الأعمال المتطورة ، دون الحاجة إلى خبرة في الترميز أو مشاركة تكنولوجيا المعلومات. توفير التكاليف: يمكن أن يقلل التطوير No-code من تكاليف تطوير التطبيقات بنسبة تصل إلى 75٪ ، مقارنةً بممارسات تطوير البرامج التقليدية ، مما يجعله أكثر سهولة بالنسبة للشركات الصغيرة والشركات الناشئة والمؤسسات الكبيرة على حدٍ سواء.

يمكن أن يقلل التطوير من تكاليف تطوير التطبيقات بنسبة تصل إلى 75٪ ، مقارنةً بممارسات تطوير البرامج التقليدية ، مما يجعله أكثر سهولة بالنسبة للشركات الصغيرة والشركات الناشئة والمؤسسات الكبيرة على حدٍ سواء. التمكين: من خلال تقليل الاعتماد على فرق تكنولوجيا المعلومات والمطورين المتخصصين ، يتم منح متخصصي الموارد البشرية قدرًا أكبر من السيطرة والملكية على التكنولوجيا والعمليات التي تدفع نجاح إدارتهم.

من خلال تقليل الاعتماد على فرق تكنولوجيا المعلومات والمطورين المتخصصين ، يتم منح متخصصي الموارد البشرية قدرًا أكبر من السيطرة والملكية على التكنولوجيا والعمليات التي تدفع نجاح إدارتهم. الكفاءة التشغيلية: تساعد عمليات الموارد البشرية المبسطة ، وعدد أقل من المهام اليدوية ، وتحسين إدارة البيانات على تحسين الموارد وزيادة إنتاجية الموظفين.

تساعد عمليات الموارد البشرية المبسطة ، وعدد أقل من المهام اليدوية ، وتحسين إدارة البيانات على تحسين الموارد وزيادة إنتاجية الموظفين. الديون التقنية المخفضة: إن نهج AppMaster في تجديد التطبيقات من نقطة الصفر مع كل تعديل يلغي الديون التقنية ، مما يضمن بقاء التطبيقات محدثة ويمكن صيانتها بسهولة.

يمكن رؤية مثال على إدارة الموارد البشرية No-Code في العمل من خلال رقمنة عمليات إعداد الموظفين وخارجها. بدلاً من الاعتماد على أنظمة يدوية متباينة ، يمكن لمتخصصي الموارد البشرية استخدام AppMaster لإنشاء تطبيقات مخصصة تركز وأتمتة مهام إعداد الموظفين ، مثل جمع المستندات ، وتعيين التدريب ، وتسجيل المزايا ، مع ضمان الامتثال لمتطلبات حماية البيانات. وبالمثل ، يمكن تبسيط المهام الخارجية ، والتأكد من إخطار الموظفين المناسبين على الفور ، وحساب أصول الشركة ، وإلغاء أحكام الوصول بشكل آمن.

تمتلك إدارة الموارد البشرية No-Code القدرة على إحداث ثورة في طريقة عمل أقسام الموارد البشرية ، وتمكينها من تحسين عمليات إدارة الموارد البشرية ، وتقليل التعقيد والتكاليف ، وتوفير تجربة شاملة أفضل للموظفين. من خلال الاستفادة من الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster ، يمكن لمتخصصي الموارد البشرية الاستفادة من قوة التكنولوجيا ودفع التحول الرقمي في مؤسساتهم دون الحاجة إلى دعم واسع النطاق لتكنولوجيا المعلومات أو خبرة في الترميز. نظرًا لاستمرار اكتساب الحلول no-code قوة دفع عبر مختلف الصناعات ، فمن الواضح بشكل متزايد أن إدارة الموارد البشرية No-Code ستلعب دورًا حاسمًا في تشكيل مستقبل إدارة الموارد البشرية والقوى العاملة.