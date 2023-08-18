No-Code HRM (управление человеческими ресурсами) относится к внедрению и использованию инструментов и платформ no-code, таких как AppMaster, для разработки и управления функциями управления персоналом (HR) в организации. No-Code HRM оптимизирует HR-процессы, позволяя нетехническим специалистам в области управления персоналом создавать, настраивать и развертывать программные приложения для управления персоналом с помощью визуальных интерфейсов drag-and-drop без необходимости сложных навыков кодирования или программирования. Такой подход позволяет отделам кадров повысить эффективность, сократить технический долг и обеспечить высокую адаптируемость к изменяющимся бизнес-требованиям.

Согласно недавнему отчету Gartner, к 2024 году 65% разработки программного обеспечения будет осуществляться с использованием платформ no-code или low-code. Эта тенденция свидетельствует о растущем признании ценности и потенциала разработки no-code, особенно в таких областях, как УЧР, с его акцентом на людях, процессах и управлении данными. Используя инструменты no-code такие как AppMaster, HR-специалисты могут решать ключевые проблемы управления персоналом, такие как прием на работу и увольнение сотрудников, управление производительностью, расчет заработной платы и набор персонала, не полагаясь на традиционные ИТ-команды или длительные циклы разработки программного обеспечения.

AppMaster, мощная платформа no-code для создания серверных, веб- и мобильных приложений, позволяет пользователям визуально проектировать схемы баз данных, бизнес-процессы, REST API и endpoints WSS. Благодаря подходу, ориентированному на сервер, и совместимости с базами данных Postgresql AppMaster гарантирует, что приложения могут быть обновлены и предоставлены без необходимости новых версий или отправки в магазин приложений. Кроме того, использование Go (golang) для внутренних приложений, инфраструктуры Vue3 и JS/TS для веб-приложений, а также Kotlin, Jetpack Compose и SwiftUI для мобильных приложений гарантирует, что приложения, созданные AppMaster, будут надежными, масштабируемыми и безопасными.

Используя решения No-Code HRM, созданные на таких платформах, как AppMaster, организации могут получить значительные преимущества, такие как:

Гибкость. Платформы No-code позволяют отделам кадров быстро разрабатывать и настраивать приложения в соответствии с растущими бизнес-требованиями, не прибегая к опыту программирования или привлечению ИТ-специалистов.

Платформы позволяют отделам кадров быстро разрабатывать и настраивать приложения в соответствии с растущими бизнес-требованиями, не прибегая к опыту программирования или привлечению ИТ-специалистов. Экономия затрат: разработка No-code может снизить затраты на разработку приложений до 75 % по сравнению с традиционными методами разработки программного обеспечения, что делает ее более доступной как для малого бизнеса, стартапов, так и для крупных предприятий.

разработка может снизить затраты на разработку приложений до 75 % по сравнению с традиционными методами разработки программного обеспечения, что делает ее более доступной как для малого бизнеса, стартапов, так и для крупных предприятий. Расширение возможностей. Сводя к минимуму зависимость от ИТ-команд и специализированных разработчиков, HR-специалисты получают больший контроль и право владения технологиями и процессами, обеспечивающими успех их отдела.

Сводя к минимуму зависимость от ИТ-команд и специализированных разработчиков, HR-специалисты получают больший контроль и право владения технологиями и процессами, обеспечивающими успех их отдела. Операционная эффективность: оптимизированные процессы управления персоналом, меньше ручных задач и улучшенное управление данными помогают оптимизировать ресурсы и повысить производительность сотрудников.

оптимизированные процессы управления персоналом, меньше ручных задач и улучшенное управление данными помогают оптимизировать ресурсы и повысить производительность сотрудников. Сокращение технического долга: подход AppMaster к регенерации приложений с нуля при каждой модификации устраняет технический долг, обеспечивая актуальность приложений и простоту их обслуживания.

Пример No-Code HRM в действии можно увидеть на примере оцифровки процессов приема и увольнения сотрудников. Вместо того, чтобы полагаться на разрозненные ручные системы, HR-специалисты могут использовать AppMaster для создания пользовательских приложений, которые централизуют и автоматизируют задачи адаптации сотрудников, такие как сбор документов, назначение обучения и регистрацию льгот, обеспечивая при этом соблюдение требований к защите данных. Аналогичным образом можно упростить задачи по удалению сотрудников, обеспечив своевременное уведомление нужных сотрудников, учет активов компании и безопасный отзыв разрешений на доступ.

No-Code HRM может революционизировать методы работы отделов кадров, позволяя им оптимизировать процессы управления человеческими ресурсами, снижать сложность и затраты, а также улучшать общий опыт сотрудников. Используя платформы no-code такие как AppMaster, HR-специалисты могут использовать возможности технологий и проводить цифровую трансформацию в своих организациях без необходимости в обширной ИТ-поддержке или опыте кодирования. Поскольку решения no-code продолжают набирать обороты в различных отраслях, становится все более очевидным, что управление персоналом No-Code будет играть решающую роль в формировании будущего управления персоналом и персоналом.