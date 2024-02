No-Code HRM (Human Resource Management) verwijst naar het implementeren en gebruiken van no-code tools en platforms, zoals AppMaster, om Human Resource (HR)-functies binnen een organisatie te ontwikkelen en te beheren. No-Code HRM stroomlijnt HR-processen door niet-technische professionals in human resources in staat te stellen softwaretoepassingen voor human resource management te creëren, aan te passen en te implementeren met behulp van visuele, drag-and-drop interfaces zonder dat complexe codeer- of programmeervaardigheden nodig zijn. Deze aanpak stelt HR-afdelingen in staat om de efficiëntie te verhogen, technische schulden te verminderen en een hoge mate van aanpassingsvermogen aan veranderende zakelijke vereisten te garanderen.

Volgens een recent Gartner-rapport zal tegen 2024 65% van de softwareontwikkeling worden uitgevoerd met behulp van no-code of low-code platforms. Deze trend toont de groeiende erkenning van de waarde en het potentieel van ontwikkeling no-code, met name op gebieden als HRM, met de focus op mensen, processen en gegevensbeheer. Door gebruik te maken van no-code tools zoals AppMaster, kunnen HR-professionals belangrijke HR-uitdagingen aangaan, zoals het onboarden en offboarden van werknemers, prestatiebeheer, salarisadministratie en werving, zonder te vertrouwen op traditionele IT-teams of langdurige softwareontwikkelingscycli.

AppMaster, een krachtig platform no-code voor het maken van backend-, web- en mobiele applicaties, stelt gebruikers in staat om databaseschema's, bedrijfsprocessen, REST API en WSS- endpoints visueel te ontwerpen. Met een servergestuurde aanpak en compatibiliteit met Postgresql- databases, zorgt AppMaster ervoor dat applicaties kunnen worden bijgewerkt en ingericht zonder dat er nieuwe versies of app store-inzendingen nodig zijn. Bovendien zorgt het gebruik van Go (golang) voor backend-applicaties, Vue3-framework en JS/TS voor webapplicaties, en Kotlin, Jetpack Compose en SwiftUI voor mobiele applicaties ervoor dat door AppMaster gegenereerde applicaties robuust, schaalbaar en veilig zijn.

Door No-Code HRM-oplossingen te omarmen die zijn gebouwd op platforms zoals AppMaster, kunnen organisaties aanzienlijke voordelen realiseren, zoals:

Flexibiliteit: No-code platforms stellen HR-afdelingen in staat om snel applicaties te ontwikkelen en aan te passen om te voldoen aan evoluerende zakelijke vereisten, zonder dat er codeerexpertise of IT-betrokkenheid nodig is.

platforms stellen HR-afdelingen in staat om snel applicaties te ontwikkelen en aan te passen om te voldoen aan evoluerende zakelijke vereisten, zonder dat er codeerexpertise of IT-betrokkenheid nodig is. Kostenbesparingen: ontwikkeling No-code kan de ontwikkelingskosten van applicaties tot 75% verlagen in vergelijking met traditionele softwareontwikkelingspraktijken, waardoor het toegankelijker wordt voor zowel kleine bedrijven, startups als grote ondernemingen.

ontwikkeling kan de ontwikkelingskosten van applicaties tot 75% verlagen in vergelijking met traditionele softwareontwikkelingspraktijken, waardoor het toegankelijker wordt voor zowel kleine bedrijven, startups als grote ondernemingen. Empowerment: door de afhankelijkheid van IT-teams en gespecialiseerde ontwikkelaars te minimaliseren, krijgen HR-professionals meer controle en eigenaarschap over de technologie en processen die het succes van hun afdeling bepalen.

door de afhankelijkheid van IT-teams en gespecialiseerde ontwikkelaars te minimaliseren, krijgen HR-professionals meer controle en eigenaarschap over de technologie en processen die het succes van hun afdeling bepalen. Operationele efficiëntie: gestroomlijnde HR-processen, minder handmatige taken en verbeterd gegevensbeheer helpen om middelen te optimaliseren en de productiviteit van werknemers te verhogen.

gestroomlijnde HR-processen, minder handmatige taken en verbeterd gegevensbeheer helpen om middelen te optimaliseren en de productiviteit van werknemers te verhogen. Verminderde technische schuld: AppMaster 's aanpak om applicaties vanaf nul te regenereren bij elke wijziging elimineert technische schuld, waardoor de applicaties up-to-date en gemakkelijk te onderhouden blijven.

Een voorbeeld van No-Code HRM in actie is de digitalisering van de onboarding- en offboardingprocessen van medewerkers. In plaats van te vertrouwen op ongelijksoortige handmatige systemen, kunnen HR-professionals AppMaster gebruiken om aangepaste applicaties te bouwen die de onboarding-taken van werknemers centraliseren en automatiseren, zoals het verzamelen van documenten, het toewijzen van trainingen en het inschrijven op secundaire arbeidsvoorwaarden, terwijl tegelijkertijd wordt voldaan aan de vereisten voor gegevensbescherming. Evenzo kunnen offboarding-taken worden gestroomlijnd, zodat de juiste werknemers onmiddellijk op de hoogte worden gebracht, de bedrijfsmiddelen worden verantwoord en toegangsbepalingen veilig worden ingetrokken.

No-Code HRM heeft het potentieel om een ​​revolutie teweeg te brengen in de manier waarop HR-afdelingen werken, waardoor ze hun HR-beheerprocessen kunnen optimaliseren, complexiteit en kosten kunnen verminderen en een betere algehele ervaring voor werknemers kunnen bieden. Door gebruik te maken van no-code platforms zoals AppMaster, kunnen HR-professionals de kracht van technologie benutten en digitale transformatie in hun organisaties stimuleren zonder uitgebreide IT-ondersteuning of coderingsexpertise. Aangezien no-code oplossingen steeds meer terrein winnen in verschillende sectoren, wordt het steeds duidelijker dat No-Code HRM een cruciale rol zal spelen bij het vormgeven van de toekomst van HR en personeelsbeheer.