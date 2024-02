ERP sans code (Enterprise Resource Planning)

No-Code ERP (Enterprise Resource Planning) fait référence à une méthode révolutionnaire de mise en œuvre et de maintenance de systèmes ERP sans avoir besoin de compétences traditionnelles en matière de codage et de programmation. Il exploite les capacités des plateformes de développement no-code, telles AppMaster, pour faciliter la création, le déploiement et la gestion de systèmes ERP pour les organisations de toutes tailles et de tous secteurs. Cette approche réduit considérablement le temps, les coûts et la complexité associés à la mise en œuvre d'un ERP traditionnel, tout en offrant une évolutivité et une flexibilité supérieures pour s'adapter aux changements des exigences de l'entreprise.

L'objectif principal de No-Code ERP est de permettre aux organisations de mieux contrôler leurs processus métier, de rationaliser leurs opérations et d'améliorer leurs capacités de prise de décision en éliminant la dépendance vis-à-vis des développeurs, des consultants et des longs processus de développement. En tirant parti de la puissance des interfaces utilisateur visuelles et de l'automatisation intelligente, No-Code ERP permet aux utilisateurs professionnels et aux professionnels de l'informatique de concevoir, créer, déployer et gérer des systèmes ERP sans écrire une seule ligne de code. Cela démocratise l’accès aux solutions ERP pour les organisations disposant de ressources techniques ou de budgets limités.

Selon Gartner, le marché mondial des logiciels ERP devrait atteindre 49,5 milliards de dollars d'ici 2025, avec une demande croissante de solutions agiles, basées sur le cloud et évolutives, capables de s'adapter rapidement à l'évolution des environnements commerciaux. Les plateformes ERP No-Code comme AppMaster sont bien placées pour répondre à cette demande, car elles offrent une suite complète d'outils, de services et de capacités qui permettent aux organisations de créer des applications complètes de niveau entreprise à une fraction du temps et du coût. , et les efforts requis par les méthodes de développement conventionnelles.

Au cœur de l'approche ERP No-Code se trouve l'utilisation d'outils de conception visuels drag-and-drop et de modèles prédéfinis qui permettent aux utilisateurs de créer des modèles de données, des processus métier, des interfaces utilisateur et des flux d'intégration personnalisés sans avoir besoin de expertise en codage. Ces outils, combinés aux capacités d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle, automatisent de nombreuses tâches complexes associées à la mise en œuvre et à la maintenance d'un ERP, notamment l'intégration, la validation, la migration et le reporting des données. Cela permet aux utilisateurs de se concentrer sur les exigences fonctionnelles et les résultats commerciaux de leurs systèmes ERP, plutôt que sur les détails techniques et les problèmes de programmation.

Par exemple, une entreprise manufacturière peut utiliser une plate No-Code comme AppMaster pour créer une application complète qui gère les processus d'inventaire, d'approvisionnement, de planification de la production, de contrôle qualité et de prévision des ventes, avec un effort technique et un investissement minimes.

AppMaster, une puissante plateforme no-code pour créer des applications backend, Web et mobiles, offre une solution de bout en bout pour développer et déployer des systèmes ERP No-Code. Il fournit une suite de services, notamment la création visuelle de modèles de données (schéma de base de données), la conception de logique métier via Business Processes (BP) Designer, ainsi que l'API REST et WSS Endpoints. De plus, AppMaster est capable de générer du code source pour les applications, de les compiler, d'exécuter des tests, de les regrouper dans des conteneurs Docker (backend uniquement) et de les déployer sur le cloud. Ces applications générées utilisent Go (golang) pour les services backend, le framework Vue3 et JS/TS pour les applications Web, ainsi que le framework piloté par serveur d' AppMaster basé sur Kotlin et Jetpack Compose pour Android et SwiftUI pour IOS pour les applications mobiles.

AppMaster propose également des fonctionnalités supplémentaires telles que la documentation swagger (API ouverte) générée automatiquement pour endpoints du serveur et les scripts de migration de schéma de base de données. Sa capacité à générer un nouvel ensemble d'applications en moins de 30 secondes à chaque modification des plans garantit l'absence de dette technique, ce qui en fait une plate-forme idéale pour les solutions ERP No-Code.

En conclusion, l’ERP No-Code représente un changement radical dans la manière dont les organisations mettent en œuvre et gèrent leurs systèmes logiciels d’entreprise. En exploitant la puissance des plateformes de développement no-code comme AppMaster, les entreprises peuvent bénéficier de nombreux avantages, notamment un temps de développement accéléré, des coûts réduits, une agilité améliorée et un meilleur alignement entre les objectifs informatiques et commerciaux. Alors que la demande de solutions ERP continue de croître, les plateformes ERP No-Code joueront sans aucun doute un rôle essentiel dans la transformation du paysage des logiciels d'entreprise et permettront aux organisations de prospérer dans un environnement commercial en constante évolution.