No-Code HRM (Gestão de Recursos Humanos)

No-Code HRM (Human Resource Management) refere-se à implementação e utilização de ferramentas e plataformas no-code, como AppMaster, para desenvolver e gerenciar funções de Recursos Humanos (RH) dentro de uma organização. No-Code HRM simplifica os processos de RH, permitindo que profissionais não técnicos em recursos humanos criem, personalizem e implementem aplicativos de software de gerenciamento de recursos humanos usando interfaces visuais drag-and-drop sem a necessidade de habilidades complexas de codificação ou programação. Essa abordagem permite que os departamentos de RH aumentem a eficiência, reduzam a dívida técnica e garantam alta adaptabilidade às mudanças nos requisitos de negócios.

De acordo com um relatório recente do Gartner, até 2024, 65% do desenvolvimento de software será conduzido usando plataformas no-code ou low-code. Essa tendência demonstra o crescente reconhecimento do valor e do potencial do desenvolvimento no-code, principalmente em áreas como HRM, com foco em pessoas, processos e gerenciamento de dados. Ao aproveitar ferramentas no-code como AppMaster, os profissionais de RH podem enfrentar os principais desafios de RH, como integração e desligamento de funcionários, gerenciamento de desempenho, folha de pagamento e recrutamento, sem depender de equipes de TI tradicionais ou longos ciclos de desenvolvimento de software.

AppMaster, uma poderosa plataforma no-code para criar aplicativos de back-end, web e móveis, permite que os usuários projetem visualmente esquemas de banco de dados, processos de negócios, API REST e endpoints WSS. Com uma abordagem orientada a servidor e compatibilidade com bancos de dados Postgresql , AppMaster garante que os aplicativos possam ser atualizados e provisionados sem a necessidade de novas versões ou envio para a loja de aplicativos. Além disso, usar Go (golang) para aplicativos de back-end, estrutura Vue3 e JS/TS para aplicativos da Web e Kotlin, Jetpack Compose e SwiftUI para aplicativos móveis garante que os aplicativos gerados pelo AppMaster sejam robustos, escaláveis ​​e seguros.

Ao adotar soluções No-Code HRM construídas em plataformas como AppMaster, as organizações podem obter benefícios significativos, como:

Agilidade: as plataformas No-code permitem que os departamentos de RH desenvolvam e personalizem aplicativos rapidamente para atender aos requisitos de negócios em evolução, sem a necessidade de experiência em codificação ou envolvimento de TI.

as plataformas permitem que os departamentos de RH desenvolvam e personalizem aplicativos rapidamente para atender aos requisitos de negócios em evolução, sem a necessidade de experiência em codificação ou envolvimento de TI. Economia de custos: o desenvolvimento No-code pode reduzir os custos de desenvolvimento de aplicativos em até 75%, em comparação com as práticas tradicionais de desenvolvimento de software, tornando-o mais acessível para pequenas empresas, startups e grandes empresas.

o desenvolvimento pode reduzir os custos de desenvolvimento de aplicativos em até 75%, em comparação com as práticas tradicionais de desenvolvimento de software, tornando-o mais acessível para pequenas empresas, startups e grandes empresas. Capacitação: Ao minimizar a dependência de equipes de TI e desenvolvedores especializados, os profissionais de RH recebem maior controle e propriedade sobre a tecnologia e os processos que impulsionam o sucesso de seu departamento.

Ao minimizar a dependência de equipes de TI e desenvolvedores especializados, os profissionais de RH recebem maior controle e propriedade sobre a tecnologia e os processos que impulsionam o sucesso de seu departamento. Eficiência operacional: processos de RH simplificados, menos tarefas manuais e gerenciamento de dados aprimorado ajudam a otimizar recursos e aumentar a produtividade dos funcionários.

processos de RH simplificados, menos tarefas manuais e gerenciamento de dados aprimorado ajudam a otimizar recursos e aumentar a produtividade dos funcionários. Dívida técnica reduzida: a abordagem do AppMaster para regenerar aplicativos do zero a cada modificação elimina a dívida técnica, garantindo que os aplicativos permaneçam atualizados e de fácil manutenção.

Um exemplo de HRM No-Code em ação pode ser visto por meio da digitalização dos processos de integração e desligamento de funcionários. Em vez de depender de sistemas manuais diferentes, os profissionais de RH podem usar AppMaster para criar aplicativos personalizados que centralizam e automatizam as tarefas de integração de funcionários, como coleta de documentos, atribuição de treinamento e registro de benefícios, garantindo a conformidade com os requisitos de proteção de dados. Da mesma forma, as tarefas de desligamento podem ser simplificadas, garantindo que os funcionários corretos sejam notificados imediatamente, os ativos da empresa sejam contabilizados e as provisões de acesso sejam revogadas com segurança.

No-Code HRM tem o potencial de revolucionar a maneira como os departamentos de RH operam, permitindo que eles otimizem seus processos de gerenciamento de recursos humanos, reduzam a complexidade e os custos e forneçam uma melhor experiência geral para os funcionários. Ao alavancar plataformas no-code como AppMaster, os profissionais de RH podem aproveitar o poder da tecnologia e conduzir a transformação digital em suas organizações sem a necessidade de amplo suporte de TI ou experiência em codificação. À medida que as soluções no-code continuam a ganhar força em vários setores, fica cada vez mais claro que No-Code HRM desempenhará um papel crucial na formação do futuro do RH e do gerenciamento da força de trabalho.