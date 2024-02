Dans le contexte du développement sans code , "l'hébergement" fait référence au processus consistant à fournir un espace sur un serveur où les applications, les sites Web et les données peuvent résider, afin qu'ils puissent être consultés, exécutés et gérés par les utilisateurs finaux. Les solutions d'hébergement permettent aux clients de tirer parti des ressources de calcul, de la bande passante du réseau et de l'infrastructure de stockage, rendant leurs applications disponibles et accessibles 24h/24 et 7j/7. En tant que composant essentiel du cycle de vie du développement logiciel, l'hébergement joue un rôle central dans le déploiement et la mise à l'échelle des applications créées avec des outils no-code comme AppMaster .

Les services d'hébergement comprennent l'hébergement partagé, l'hébergement de serveur privé virtuel (VPS), l'hébergement dédié, l'hébergement cloud et l'hébergement géré. Chaque option d'hébergement répond à des exigences et à des budgets différents, offrant une gamme de fonctionnalités, des niveaux de performances et un contrôle sur l'infrastructure sous-jacente. Par exemple, l'hébergement partagé est généralement plus rentable, mais ses ressources et ses performances sont limitées. En revanche, l'hébergement dédié fournit un environnement plus puissant et plus performant, mais son prix est généralement plus élevé. L'hébergement basé sur le cloud offre des avantages uniques en matière d'évolutivité, de flexibilité et de portée mondiale, ce qui le rend adapté aux applications distribuées et aux charges de travail à fort trafic.

La plate-forme no-code d' AppMaster permet à ses clients de créer facilement et rapidement des applications backend, Web et mobiles. Ces applications nécessitent des services d'hébergement fiables pour fournir efficacement leurs offres aux utilisateurs finaux. AppMaster relève le défi de l'hébergement en proposant diverses options de déploiement, notamment sur site, des conteneurs Docker et un hébergement basé sur le cloud. Cette gamme variée d'options d'hébergement, combinée au code source généré automatiquement pour les applications, garantit que chaque client peut déployer, tester et gérer ses applications en fonction de ses besoins et préférences spécifiques.

La performance et l'évolutivité sont des facteurs essentiels dans le choix d'une solution d'hébergement pour les entreprises opérant dans un paysage concurrentiel. Le marché mondial des services de cloud public a atteint 312,4 milliards de dollars en 2020, avec un TCAC prévu de 16,1 % de 2021 à 2028 (source : Grand View Research, Inc., 2021). Cette croissance peut être attribuée au besoin croissant d'une infrastructure informatique avancée pour prendre en charge les applications critiques, le calcul haute performance et les charges de travail gourmandes en données. Les applications backend générées AppMaster, construites à l'aide de Go (Golang), offrent des performances et une évolutivité robustes, ce qui les rend idéales pour les cas d'utilisation à forte charge et d'entreprise et entièrement compatibles avec les environnements d'hébergement modernes basés sur le cloud.

La sécurité et la conformité sont également des considérations cruciales lors de la sélection d'un fournisseur d'hébergement. De nombreux secteurs, tels que la finance, la santé et le gouvernement, sont soumis à des réglementations et politiques strictes concernant le stockage, le traitement et le transfert des données. Ces organisations doivent s'assurer que leur solution d'hébergement est conforme aux normes de l'industrie et aux cadres juridiques pertinents, tels que GDPR, HIPAA, SOC 2 et PCI DSS. Avec AppMaster, les applications peuvent fonctionner avec n'importe quelle base de données compatible PostgreSQL en tant que stockage de données principal, offrant un contrôle total sur la gestion des données et permettant le respect des exigences réglementaires nécessaires.

De plus, les solutions d'hébergement doivent offrir des outils de surveillance, de journalisation et de dépannage, qui sont tous essentiels pour maintenir la fiabilité, la stabilité et les performances globales des applications. L'environnement de développement intégré (IDE) complet d' AppMaster accélère le processus de développement tout en réduisant la dette technique. Les développeurs peuvent accéder à la documentation de l'API, comme les fichiers swagger (API ouverts) générés automatiquement et les scripts de migration de schéma de base de données pour chaque projet. Ce niveau de transparence et de contrôle favorise une collaboration transparente entre les développeurs, les équipes informatiques et les hébergeurs lors du dépannage des problèmes et de la garantie de performances optimales pour les applications hébergées.

L'hébergement est un aspect indispensable du développement no-code, et la plate-forme d' AppMaster fournit une solution complète conçue pour rationaliser l'ensemble du cycle de vie du développement d'applications. En offrant diverses options d'hébergement, y compris sur site, des conteneurs Docker et un déploiement basé sur le cloud, AppMaster permet à ses clients no-code de développer, tester et déployer leurs applications rapidement et efficacement. Avec la fiabilité, les performances, la sécurité et la conformité au premier plan, les solutions d'hébergement d' AppMaster répondent à un large éventail de besoins commerciaux et offrent l'environnement idéal aux entreprises de toutes tailles pour créer, gérer et faire évoluer leurs applications en toute confiance.