Dans le contexte des bases de données relationnelles, la récupération fait référence au processus de restauration d'une base de données dans un état cohérent en rétablissant les données perdues ou endommagées résultant d'une panne, d'un crash ou d'une corruption. Ce processus vise à maintenir l'intégrité, la cohérence et la fiabilité d'un système de base de données en garantissant que les transactions validées sont permanentes et que les effets de toute transaction infructueuse ou non validée sont annulés. L'importance d'une stratégie de récupération efficace ne peut être surestimée, car les systèmes de bases de données sont des composants cruciaux de nombreuses applications logicielles, y compris celles créées et déployées à l'aide de la plateforme no-code AppMaster.

La récupération de base de données repose souvent sur deux concepts clés : la journalisation Write-Ahead (WAL) et les points de contrôle. La journalisation Write-Ahead est un protocole qui stipule qu'avant qu'une modification ne soit appliquée à la base de données, la modification doit d'abord être enregistrée sous la forme d'une entrée de journal. Cette entrée de journal capture des informations sur la transaction qui a conduit à la modification, y compris la valeur d'origine et la valeur modifiée des données concernées. Les entrées du journal sont stockées séquentiellement dans un fichier journal, qui peut être utilisé pendant le processus de récupération pour rétablir la base de données à son état précédent avant la panne. Le point de contrôle, en revanche, est un processus qui permet de minimiser le temps de récupération en synchronisant périodiquement l'état de la base de données avec les journaux. Lors d'une opération de point de contrôle, toutes les modifications enregistrées dans le fichier journal sont appliquées à la base de données, créant ainsi un point stable auquel le système peut revenir en cas de panne.

Il existe plusieurs approches de récupération de base de données, en fonction du type de panne, de l'étendue des dommages et des ressources de sauvegarde et de récupération disponibles. Certaines des techniques de récupération clés incluent :

Transaction Rollback : Cette technique est utilisée pour inverser les effets d’une transaction infructueuse ou abandonnée. Cela implique d'utiliser les entrées du journal pour annuler toute modification apportée par la transaction non validée à la base de données. Le processus d'annulation des transactions garantit que la base de données reste dans un état cohérent même en cas d'échec lors de l'exécution de la transaction.

Transaction Rollforward : Cette technique est utilisée lors de la restauration d'une base de données à partir d'une copie de sauvegarde. Le processus commence par restaurer la base de données à l'état reflété dans la sauvegarde, puis utiliser les entrées du journal pour appliquer toutes les transactions validées survenues après la sauvegarde. Cela garantit que la base de données est mise à jour et inclut toutes les modifications validées avant l'échec.

Récupération de support : la récupération de support est nécessaire lorsqu'une panne de base de données est causée par un dommage au support de stockage, tel qu'une panne de disque ou une corruption. Ce processus implique la restauration de la base de données à partir d'une sauvegarde, puis l'application de toutes les entrées de journal pertinentes pour mettre la base de données à jour. La récupération des supports est essentielle pour protéger les données contre les pannes matérielles et autres catastrophes physiques.

Récupération à un moment donné : cette technique est utilisée lorsqu'une base de données doit être restaurée à un moment précis, plutôt qu'à son état le plus récent. Cela implique de restaurer la base de données à partir d'une sauvegarde, puis de reporter les transactions validées jusqu'à l'horodatage spécifié. Cette méthode de récupération est souvent utilisée dans les cas où des erreurs humaines ou des bogues d'application ont provoqué une corruption de données ou des suppressions de données par inadvertance.

La mise en œuvre d’une stratégie de rétablissement efficace nécessite une planification, des tests et une surveillance appropriés. Cela implique d'établir des politiques de sauvegarde et de récupération, telles que la détermination de la fréquence et du type de sauvegardes de bases de données, l'identification de l'objectif de temps de récupération (RTO) et de l'objectif de point de récupération (RPO) acceptables, la garantie que l'infrastructure de sauvegarde et de récupération est disponible et fiable, et la conduite de des tests réguliers pour valider l’efficacité de la stratégie de rétablissement. Dans le contexte des applications créées à l'aide d' AppMaster, il est essentiel que les clients comprennent les exigences de récupération de leurs systèmes de bases de données relationnelles respectives et mettent en place les mesures appropriées pour protéger leurs données et maintenir leur intégrité face à des pannes potentielles.

En résumé, la récupération dans les bases de données relationnelles est un processus critique qui protège les données contre la perte ou la corruption causée par diverses pannes. Il garantit l'intégrité et la cohérence de la base de données en restaurant le système dans un état stable et en annulant les effets des transactions infructueuses. Les clients AppMaster doivent être conscients de l'importance de la récupération des bases de données et doivent prendre des mesures proactives pour établir des stratégies de récupération efficaces pour leurs applications, notamment la planification, les tests et la surveillance des opérations de sauvegarde, de récupération et de maintenance des bases de données.