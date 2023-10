Dans le contexte des bases de données relationnelles, le terme « intersection » fait référence à une opération basée sur un ensemble qui identifie les éléments (enregistrements ou tuples) communs à deux ou plusieurs tables de données. Les opérations d'intersection sont largement utilisées dans les systèmes de gestion de bases de données (SGBD) pour effectuer des requêtes complexes et extraire des informations significatives à partir de plusieurs sources de données. Une opération d'intersection implique généralement de comparer des lignes et des colonnes de tableaux en fonction d'attributs ou de conditions spécifiques, et de renvoyer les lignes qui correspondent aux critères donnés. Les intersections jouent un rôle crucial dans l'algèbre relationnelle, qui constitue le fondement théorique des bases de données relationnelles, et servent de base aux opérations de niveau supérieur telles que les jointures et les sous-requêtes.

Les bases de données relationnelles stockent et organisent les données sous forme de collections de tables avec des schémas bien définis, qui incluent des colonnes représentant des attributs et des lignes représentant des enregistrements. L'opération d'intersection dans les bases de données relationnelles nécessite souvent l'utilisation du langage de requête structuré (SQL), qui est un langage spécifique à un domaine conçu pour gérer et manipuler des bases de données relationnelles. SQL fournit diverses commandes et fonctions pour effectuer des opérations d'intersection, notamment les clauses INNER JOIN et INTERSECT.

La clause INNER JOIN est utilisée pour combiner les enregistrements de deux ou plusieurs tables en fonction des attributs correspondants spécifiés. Le résultat d'un INNER JOIN est une table qui contient tous les enregistrements qui satisfont à la condition de jointure spécifiée. Les performances et l'efficacité des INNER JOIN sont fortement influencées par la conception du schéma de base de données, les stratégies d'indexation et l'optimisation des requêtes. L'exemple SQL suivant illustre une opération INNER JOIN qui combine les enregistrements de deux tables, « commandes » et « clients », en fonction d'un attribut correspondant, « customer_id » :

SELECT commandes.order_id, clients.customer_name DE commandes INNER JOIN clients ON commandes.customer_id = clients.customer_id;

La commande INTERSECT est une autre construction SQL qui récupère les enregistrements communs de deux ou plusieurs instructions SELECT. Cette commande compare les jeux de résultats des instructions SELECT et renvoie uniquement les enregistrements qui existent dans les deux jeux de résultats. L'opération INTERSECT est très utile lorsque vous devez rechercher des enregistrements partagés par plusieurs sources de données ou faire correspondre des lignes en fonction de plusieurs critères. Voici un exemple SQL illustrant l'utilisation de la commande INTERSECT :

SELECT colonne1, colonne2 DE la table1 COUPER SELECT colonne1, colonne2 DE table2;

