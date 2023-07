L'essence des plateformes Low-Code

Low-code Les plateformes Low-Code offrent une approche visuelle de la conception, du développement et du déploiement d'applications logicielles, réduisant ainsi la dépendance à l'égard des techniques traditionnelles de codage manuel. Elles offrent des fonctionnalités de glisser-déposer, des composants préconstruits et des modèles réutilisables. Par conséquent, les plateformes low-code permettent aux développeurs de créer des applications maintenables et évolutives avec un minimum d'effort de codage. Ces plateformes ont changé la donne dans le secteur du développement logiciel, en répondant à la demande croissante d'agilité et de délais de mise sur le marché.

Les principales caractéristiques des plateformes low-code sont les suivantes

Environnement de développement visuel : les plateformes Low-code offrent des outils intuitifs et graphiques pour la conception de composants d'application tels que les interfaces utilisateur, les modèles de données et la logique d'entreprise.

Composants préconstruits et réutilisables : Ces plateformes s'accompagnent d'une riche bibliothèque de composants, de modèles et d'intégrations préconstruits, ce qui réduit considérablement le temps et les efforts nécessaires au développement d'une application.

Capacités multiplateformes : les plateformes Low-code permettent aux développeurs de créer des applications fonctionnant sur plusieurs plateformes, telles que le web, le mobile et le bureau, à l'aide d'une base de code unique.

Développement collaboratif : En facilitant une collaboration transparente entre les développeurs, les analystes commerciaux et les autres parties prenantes, les plateformes low-code favorisent la transparence et l'appropriation partagée du processus de développement.

Développement d'applications agiles : L'adaptabilité et la flexibilité inhérentes aux plateformes low-code favorisent une approche de développement agile, permettant une livraison rapide des applications et une amélioration continue.

Les fondamentaux de l'informatique en nuage

L'informatique en nuage est un changement de paradigme dans la gestion de l'infrastructure informatique, qui fournit des ressources et des services à la demande sur l'internet, en fonction des besoins. En adoptant l'infrastructure en nuage, les entreprises peuvent relever efficacement un large éventail de défis opérationnels, tels que les coûts élevés, la maintenance complexe et les limites d'évolutivité associées aux systèmes traditionnels sur site.

Les caractéristiques essentielles de l'informatique en nuage sont les suivantes

Services à la demande : L'informatique en nuage permet aux entreprises d'approvisionner et de gérer les ressources à la demande, ce qui garantit qu'elles ne paient que pour ce qu'elles utilisent.

Approvisionnement en libre-service : Les utilisateurs peuvent créer, configurer et gérer les ressources basées sur l'informatique en nuage de manière indépendante, sans intervention du service informatique.

Évolutivité et élasticité : L'infrastructure en nuage peut être facilement augmentée ou réduite en fonction des besoins dynamiques des applications et des charges de travail, ce qui garantit une utilisation optimale des ressources et un bon rapport coût-efficacité.

Mise en commun des ressources : Les fournisseurs de services en nuage regroupent et répartissent les ressources entre plusieurs locataires, ce qui permet de réaliser des économies d'échelle et d'offrir des performances constantes à tous les utilisateurs.

Accès omniprésent au réseau : Les applications basées sur l'informatique en nuage sont accessibles à partir de n'importe quel appareil disposant d'une connexion internet, ce qui permet une collaboration transparente entre des équipes géographiquement réparties.

Low-Code et informatique en nuage : Une combinaison parfaite

L'intégration des plateformes low-code et des technologies de cloud computing crée une symbiose puissante qui révolutionne la façon dont les applications logicielles sont conçues, développées, déployées et gérées. En combinant les avantages inhérents aux deux approches, les développeurs peuvent créer, déployer et mettre à l'échelle des applications basées sur le cloud computing rapidement, efficacement et avec un minimum d'effort de codage.

Les principaux avantages de la synergie entre low-code et l'informatique en nuage sont les suivants

Accélération de la mise sur le marché

Low-code Les plates-formes d'informatique en nuage permettent la conception et la mise en œuvre visuelles de composants d'application, tandis que l'informatique en nuage offre un approvisionnement instantané et des ressources à la demande. Cette combinaison permet de développer, de tester et de déployer rapidement des applications, ce qui réduit considérablement les délais de mise sur le marché.

Réduction des coûts de développement

Avec les plateformes low-code, les développeurs peuvent créer des applications à l'aide de composants et de modèles préconstruits, ce qui minimise le besoin de code personnalisé et réduit les efforts de développement. Associée au modèle de tarification "pay-as-you-go" de l'informatique en nuage, cette approche permet de réaliser des économies substantielles.

Évolutivité

Les plateformes low-code et l'informatique en nuage sont intrinsèquement évolutives, ce qui garantit que les applications peuvent se développer sans effort et s'adapter à l'évolution des exigences et des charges de travail de l'entreprise.

Développement collaboratif

Low-code Les plateformes de développement collaboratif permettent une collaboration transparente entre les équipes de développement, tandis que l'informatique en nuage garantit un accès omniprésent aux ressources de l'application. Cela favorise le partage de la propriété, la transparence et les itérations rapides au cours du processus de développement.

Réduction de la dette technique

En générant des applications à partir de zéro chaque fois que les exigences sont modifiées, les plateformes low-code telles que AppMaster.io éliminent la dette technique et garantissent que les applications restent alignées sur les normes et les technologies les plus récentes.

AppMaster.io : Une puissante plateforme No-Code

AppMaster.io est une puissante plateforme sans code conçue pour révolutionner la façon dont les développeurs abordent le développement d'applications backend, web et mobiles. Fondée en 2020, la plateforme vise à rendre le développement d'applications plus rapide, plus efficace et plus rentable dans divers secteurs et cas d'utilisation. AppMaster En avril 2023, plus de 60 000 utilisateurs faisaient déjà confiance à .io.

Le principe central de la plateforme consiste à combler le fossé entre le codage et la conception visuelle, en permettant aux développeurs de créer des modèles de données, des processus commerciaux, des API REST et des WebSockets (WSS) endpoints visuellement conçus, sans avoir à écrire une seule ligne de code. AppMaster.io exploite la puissance des cadres de développement modernes tels que Go (applications dorsales), Vue3 (applications web), Kotlin et SwiftUI (applications mobiles) pour offrir une efficacité des ressources et des performances inégalées dans les applications qui en résultent.

L'un des principaux différentiateurs de la plateforme réside dans sa capacité à régénérer les applications à partir de zéro lorsque les exigences ou la logique commerciale changent, éliminant ainsi la dette technique et garantissant que les applications restent en phase avec les normes et technologies les plus récentes. Avec six types d'abonnements disponibles, AppMaster.io répond à un large éventail de besoins et de budgets. L'assortiment de plans d'abonnement s'adresse aux clients, qu'il s'agisse de particuliers enthousiastes ou de grandes entreprises.

Exploitation de AppMaster.io pour les applications en nuage

L'utilisation des capacités no-code de AppMaster.io pour l'informatique en nuage donne des résultats prometteurs pour les entreprises qui ont besoin de créer des applications robustes en une fraction du temps habituellement nécessaire. La polyvalence de l'informatique en nuage est parfaitement adaptée au prototypage rapide et à la nature itérative du développement low-code. Grâce à la souplesse de l'infrastructure de l'informatique en nuage, à la réduction des coûts et aux ressources à la demande, AppMaster.io permet un déploiement et une mise à l'échelle rapides des applications sur diverses plateformes en nuage.

Une fois le processus de conception visuelle terminé, AppMaster.io génère le code source et compile les applications, exécute les tests, regroupe les applications dans des conteneurs Docker et les déploie dans le nuage. La gestion des déploiements est efficace et sans souci, ce qui permet aux entreprises de se concentrer sur leurs fonctions principales plutôt que sur la gestion de l'infrastructure. Le développement d'applications dans le nuage avec AppMaster.io rationalise le travail d'équipe et la collaboration, permettant aux développeurs distants de travailler simultanément tout en améliorant la sécurité et les performances.

En outre, les applications AppMaster.io sont compatibles avec n'importe quelle base de données compatible PostgreSQL en tant que stockage de données principal, ce qui ouvre des possibilités d'intégration de systèmes flexibles, de gestion de données robustes et de migrations de données en toute transparence.

Réduire la dette technique et accélérer le développement

La dette technique, fléau omniprésent dans le développement de logiciels, peut résulter de divers facteurs tels qu'une conception inadéquate, un code écrit à la hâte, des dépendances obsolètes ou le non-respect des meilleures pratiques. Au fur et à mesure de l'évolution d'un projet, l'absence de traitement de la dette technique peut dégrader les performances, la maintenabilité et l'extensibilité du logiciel. Le traitement de la dette technique est essentiel à la réussite de l'organisation, en particulier dans le cadre des méthodologies agiles, et concerne à la fois l'équipe de développement et l'ensemble de l'organisation.

Heureusement, les plateformes low-code et no-code comme AppMaster.io sont devenues des outils précieux pour atténuer ce défi. No-code plateformes comme AppMaster.io et l'informatique en nuage partagent une caractéristique commune dans leur capacité à minimiser la dette technique. Les puissantes capacités de visualisation et d'automatisation fournies par les plateformes low-code permettent aux développeurs de générer un code propre et efficace qui respecte les meilleures pratiques. En réduisant considérablement le besoin de codage manuel, les plateformes low-code facilitent et accélèrent le remaniement du code, éliminent les redondances et garantissent que le logiciel s'aligne sur les normes industrielles les plus récentes.

AppMaster.io permet aux organisations de résoudre le problème de la dette technique en automatisant certains aspects du processus de développement, tels que la génération d'applications à partir de zéro à chaque mise à jour, l'exécution de tests et le déploiement dans le nuage. En conséquence, la plateforme aide à maintenir un code propre, optimisé et bien implémenté qui répond aux normes de l'industrie, réduisant ainsi les risques de dette technique dans les applications.

Pourquoi les plateformes Low-Code/No-Code ouvrent la voie à la réduction de la dette technique ?

Les capacités d'automatisation et de visualisation offertes par les plateformes low-code et no-code, telles que AppMaster.io, permettent de développer des applications propres dès le départ, ce qui garantit que les applications générées réduisent au minimum la dette technique. Voici comment :

Normalisation : les plateformes Low-code utilisent des modèles de conception, une génération de code et des cadres normalisés, qui renforcent la cohérence et l'adhésion aux meilleures pratiques. Cette normalisation permet d'éliminer les divergences et de maintenir les applications générées à jour avec les dernières normes de l'industrie, améliorant ainsi la maintenabilité.

Refonte continue : les plateformes Low-code facilitent la refonte régulière des applications - une pratique cruciale dans le développement agile. La nature visuelle des plateformes low-code et no-code permet aux développeurs de revoir et de mettre à jour leurs conceptions de manière efficace. Sur AppMaster .io, le remaniement devient transparent car la plateforme régénère les applications à partir de zéro chaque fois que les exigences sont modifiées.

Collaboration accrue : les plateformes Low-code favorisent un environnement de développement collaboratif en permettant aux développeurs, aux analystes et aux utilisateurs de fournir des informations précieuses, ce qui rend le logiciel plus précis, plus efficace et plus rentable. Cette approche collaborative permet d'identifier les problèmes à un stade précoce et de les résoudre avant qu'ils ne se transforment en une dette technique plus importante.

Capacité d'intégration : L'intégration d'applications modernes basées sur le cloud avec des systèmes existants peut contribuer à la dette technique. Cependant, les plateformes low-code telles que AppMaster .io rationalisent l'intégration avec les services en nuage, les API et les bases de données, ce qui facilite l'incorporation des dernières technologies et réduit le risque de dette technique.

Développement accéléré grâce aux plateformes Low-Code et à l'informatique en nuage

La combinaison des plateformes low-code et de l'informatique en nuage enrichit le processus de développement en accélérant le développement et le déploiement des applications.

Utilisation efficace des ressources : Avec l'informatique en nuage, les ressources peuvent être fournies rapidement à la demande, ce qui permet aux développeurs de se concentrer sur le codage et la conception des applications. Les plateformes Low-code utilisent les ressources en nuage pour générer, emballer et déployer les applications, ce qui améliore l'efficacité globale des projets de développement.

Une mise sur le marché plus rapide : En réduisant l'effort de codage et en tirant parti de l'automatisation, les plateformes low-code accélèrent le processus de développement, réduisant ainsi les délais de mise sur le marché. L'informatique en nuage renforce cet avantage en fournissant un environnement évolutif permettant de déployer et de gérer rapidement les applications, ce qui raccourcit encore les cycles de mise sur le marché.

Une plus grande évolutivité : Grâce à l'informatique en nuage, les organisations peuvent augmenter ou réduire leurs ressources en fonction de la demande des applications. Les plateformes Low-code et no-code comme AppMaster .io rédigent des applications qui peuvent capitaliser efficacement sur l'évolutivité offerte par l'informatique en nuage, garantissant une utilisation optimisée des ressources et réduisant les coûts opérationnels.

La relation entre les plateformes low-code et no-code comme AppMaster.io et l'informatique en nuage est une combinaison puissante qui réduit la dette technique, rationalise les processus de développement de logiciels et accélère la livraison d'applications. Comme la demande de solutions logicielles continue de croître, l'alliance entre les plateformes low-code et l'informatique en nuage deviendra encore plus importante dans les années à venir, permettant le développement d'applications efficaces et évolutives.