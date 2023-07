De essentie van Low-Code platforms

Low-code Low-Code platformen bieden een visueel gestuurde aanpak voor het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van softwareapplicaties, waardoor de afhankelijkheid van traditionele handmatige codeertechnieken wordt verminderd. Ze bieden drag-and-drop functionaliteiten, vooraf gebouwde componenten en herbruikbare sjablonen. Daarom stellen low-code platforms ontwikkelaars in staat om onderhoudbare en schaalbare applicaties te maken met minimale codeerinspanning. Deze platformen zijn een game-changer geworden in de softwareontwikkelingsindustrie en spelen in op de groeiende vraag naar flexibiliteit en time-to-market.

De belangrijkste kenmerken van low-code platforms zijn onder andere:

Visuele ontwikkelomgeving: Low-code platforms bieden intuïtieve, grafisch gestuurde tools voor het ontwerpen van applicatiecomponenten zoals gebruikersinterfaces, datamodellen en bedrijfslogica.

Kant-en-klare en herbruikbare componenten: Deze platformen worden geleverd met een rijke bibliotheek van vooraf gebouwde componenten, sjablonen en integraties, waardoor de tijd en moeite die nodig zijn voor applicatieontwikkeling aanzienlijk worden verminderd.

Cross-platform mogelijkheden: Low-code platformen stellen ontwikkelaars in staat om applicaties te bouwen die draaien op meerdere platformen, zoals web, mobiel en desktop, met behulp van één codebase.

Ontwikkeling in samenwerking: Door naadloze samenwerking tussen ontwikkelaars, bedrijfsanalisten en andere belanghebbenden te vergemakkelijken, bevorderen low-code platforms transparantie en gedeeld eigenaarschap van het ontwikkelingsproces.

Agile applicatieontwikkeling: Het inherente aanpassingsvermogen en de flexibiliteit van low-code platforms ondersteunen een agile ontwikkelingsaanpak, waardoor snelle levering van toepassingen en voortdurende verbetering mogelijk zijn.

De grondbeginselen van cloud computing

Cloud computing is een paradigmaverschuiving in het beheer van IT-infrastructuur, waarbij on-demand resources en services via het internet worden geleverd. Door cloudinfrastructuur te gebruiken, kunnen bedrijven een breed scala aan operationele uitdagingen effectief aanpakken, zoals hoge kosten, complex onderhoud en schaalbaarheidsbeperkingen die geassocieerd worden met traditionele systemen op locatie.

Essentiële kenmerken van cloud computing zijn onder andere

On-demand services: Cloud computing stelt bedrijven in staat om resources on-demand te leveren en te beheren, zodat ze alleen betalen voor wat ze gebruiken.

Cloud computing stelt bedrijven in staat om resources on-demand te leveren en te beheren, zodat ze alleen betalen voor wat ze gebruiken. Zelfbedieningsbeheer: Gebruikers kunnen cloudgebaseerde resources zelfstandig creëren, configureren en beheren, zonder tussenkomst van de IT-afdeling.

Gebruikers kunnen cloudgebaseerde resources zelfstandig creëren, configureren en beheren, zonder tussenkomst van de IT-afdeling. Schaalbaarheid en elasticiteit: De cloudinfrastructuur kan eenvoudig worden op- of afgeschaald op basis van de dynamische behoeften van de applicaties en werklasten, waardoor een optimaal resourcegebruik en kostenefficiëntie worden gegarandeerd.

De cloudinfrastructuur kan eenvoudig worden op- of afgeschaald op basis van de dynamische behoeften van de applicaties en werklasten, waardoor een optimaal resourcegebruik en kostenefficiëntie worden gegarandeerd. Pooling van resources: Cloudproviders bundelen resources en wijzen deze toe aan meerdere huurders, waardoor schaalvoordelen en consistente prestaties voor alle gebruikers worden gegarandeerd.

Cloudproviders bundelen resources en wijzen deze toe aan meerdere huurders, waardoor schaalvoordelen en consistente prestaties voor alle gebruikers worden gegarandeerd. Alomtegenwoordige netwerktoegang: Toepassingen in de cloud zijn toegankelijk vanaf elk apparaat met een internetverbinding, waardoor naadloze samenwerking tussen geografisch verspreide teams mogelijk is.

Low-Code en cloud computing: Een perfecte combinatie

De integratie van low-code platforms en cloud computing-technologieën creëert een krachtige symbiose die een revolutie teweegbrengt in de manier waarop softwareapplicaties worden ontworpen, ontwikkeld, ingezet en beheerd. Door de inherente voordelen van beide benaderingen te combineren, kunnen ontwikkelaars cloud-gebaseerde applicaties snel, efficiënt en met minimale codeerinspanning bouwen, implementeren en schalen.

De belangrijkste voordelen van de synergie tussen low-code en cloud computing zijn:

Versnelde time-to-market

Low-code Platformen maken visueel ontwerp en implementatie van applicatiecomponenten mogelijk, terwijl cloud computing onmiddellijke provisioning en on-demand resources biedt. Deze combinatie maakt snel ontwikkelen, testen en implementeren van applicaties mogelijk, waardoor de time-to-market aanzienlijk wordt verkort.

Lagere ontwikkelingskosten

Met low-code platforms kunnen ontwikkelaars applicaties maken met behulp van kant-en-klare componenten en sjablonen, waardoor er minder aangepaste code nodig is en minder ontwikkelinspanningen nodig zijn. In combinatie met het pay-as-you-go prijsmodel van cloud computing resulteert deze aanpak in aanzienlijke kostenbesparingen.

Schaalbaarheid

Zowel low-code platforms als cloud computing zijn inherent schaalbaar, waardoor de applicaties moeiteloos kunnen groeien en zich kunnen aanpassen aan veranderende bedrijfsvereisten en workloads.

Samenwerkende ontwikkeling

Low-code platforms maken naadloze samenwerking tussen ontwikkelteams mogelijk, terwijl cloud computing zorgt voor alomtegenwoordige toegang tot applicatiebronnen. Dit bevordert gedeeld eigenaarschap, transparantie en snelle iteraties tijdens het ontwikkelingsproces.

Minder technische schuld

Door elke keer dat de vereisten worden gewijzigd opnieuw applicaties te genereren, elimineren low-code platforms zoals AppMaster.io de technische schuld en zorgen ze ervoor dat de applicaties blijven voldoen aan de nieuwste standaarden en technologieën.

AppMaster.io: Een krachtig No-Code platform

AppMaster.io is een krachtig no-code platform dat is ontworpen om een revolutie teweeg te brengen in de manier waarop ontwikkelaars de ontwikkeling van backend-, web- en mobiele applicaties benaderen. Het platform is opgericht in 2020 en heeft als doel de ontwikkeling van apps sneller, efficiënter en kosteneffectief te maken voor verschillende branches en gebruikssituaties. AppMaster.io wordt sinds april 2023 al vertrouwd door meer dan 60.000 gebruikers.

Het centrale uitgangspunt van het platform is het overbruggen van de kloof tussen codering en visueel ontwerp, zodat ontwikkelaars visueel ontworpen datamodellen, bedrijfsprocessen, REST API en WebSockets (WSS) endpoints kunnen maken zonder ook maar één regel code te schrijven. AppMaster.io maakt gebruik van de kracht van moderne ontwikkelraamwerken zoals Go (back-end toepassingen), Vue3 (webtoepassingen), Kotlin en SwiftUI (mobiele toepassingen) om een ongeëvenaarde resource-efficiëntie en prestaties te bieden in de resulterende toepassingen.

Een van de belangrijkste onderscheidende kenmerken van het platform is de mogelijkheid om applicaties helemaal opnieuw te genereren wanneer de vereisten of de bedrijfslogica veranderen, waardoor technische schulden worden geëlimineerd en ervoor wordt gezorgd dat applicaties synchroon blijven met de nieuwste standaarden en technologieën. Met zes soorten abonnementen is AppMaster.io geschikt voor een breed scala aan behoeften en budgetten van klanten. Het assortiment abonnementen bedient klanten van individuele enthousiastelingen tot grote ondernemingen.

AppMaster.io gebruiken voor cloudgebaseerde toepassingen

Het gebruik van AppMaster.io's no-code mogelijkheden voor cloud computing resulteert in veelbelovende resultaten voor bedrijven die robuuste toepassingen moeten bouwen in een fractie van de tijd die gewoonlijk nodig is. De veelzijdigheid van cloud computing past perfect bij de snelle prototyping en iteratieve aard van low-code ontwikkeling. Met de flexibele infrastructuur, lagere kosten en on-demand resources van cloud computing maakt AppMaster.io een snelle inzet en schaalbaarheid van applicaties op verschillende cloudplatforms mogelijk.

Na voltooiing van het visuele ontwerpproces genereert AppMaster.io broncode en compileert applicaties, voert tests uit, bundelt de applicaties in Docker-containers en implementeert ze in de cloud. Het beheer van implementaties is efficiënt en zorgeloos, zodat bedrijven zich kunnen concentreren op hun kerntaken in plaats van op infrastructuurbeheer. Applicatieontwikkeling in de cloud met AppMaster.io stroomlijnt teamwerk en samenwerking, zodat ontwikkelaars op afstand tegelijkertijd kunnen werken terwijl ook de beveiliging en prestaties worden verbeterd.

Bovendien zijn AppMaster.io-applicaties compatibel met elke PostgreSQL-compatibele database als primaire gegevensopslag, wat mogelijkheden biedt voor flexibele systeemintegratie, robuust gegevensbeheer en naadloze gegevensmigraties.

Technische schuld verminderen en ontwikkeling versnellen

Technische schuld, een altijd aanwezige plaag bij softwareontwikkeling, kan het gevolg zijn van verschillende factoren zoals een inadequaat ontwerp, haastig geschreven code, verouderde afhankelijkheden of het niet volgen van best practices. Naarmate een project zich ontwikkelt, kan het niet aanpakken van de technische schuld de prestaties, onderhoudbaarheid en uitbreidbaarheid van de software verslechteren. Omdat het cruciaal is voor het succes van de organisatie, vooral in agile methodologieën, is het aanpakken van de technische schuld een zorg voor zowel het ontwikkelteam als de bredere organisatie.

Gelukkig hebben low-code en no-code platforms zoals AppMaster.io zich ontpopt als waardevolle hulpmiddelen om deze uitdaging aan te gaan. No-code platforms zoals AppMaster.io en cloud computing hebben een gemeenschappelijk kenmerk in hun vermogen om de technische schuld te minimaliseren. Krachtige visualisatie- en automatiseringsmogelijkheden van low-code platforms stellen ontwikkelaars in staat om schone en efficiënte code te genereren die voldoet aan best practices. Door de noodzaak voor handmatig coderen aanzienlijk te verminderen, maken low-code platforms het eenvoudiger en sneller om code te refactoren, redundanties te elimineren en ervoor te zorgen dat de software voldoet aan de nieuwste industriestandaarden.

AppMaster.io maakt het voor organisaties mogelijk om het probleem van technische schuld op te lossen door aspecten van het ontwikkelingsproces te automatiseren, zoals het genereren van applicaties vanaf nul bij elke update, het uitvoeren van tests en het implementeren naar de cloud. Als gevolg hiervan helpt het platform bij het onderhouden van schone, geoptimaliseerde en goed geïmplementeerde code die voldoet aan industriestandaarden, waardoor de risico's van technische schuld in applicaties afnemen.

Waarom Low-Code/No-Code platformen de weg wijzen in het verminderen van technische schuld

De automatiserings- en visualisatiemogelijkheden van low-code en no-code platforms zoals AppMaster.io maken schone applicatieontwikkeling vanaf de basis mogelijk, waardoor de gegenereerde applicaties de technische schuld tot een minimum beperken. Dit is hoe:

Standaardisatie: Low-code platforms gebruiken gestandaardiseerde ontwerppatronen, codegeneratie en frameworks, die consistentie en naleving van best practices afdwingen. Deze standaardisatie helpt om discrepanties te elimineren en houdt gegenereerde applicaties up-to-date met de nieuwste standaarden in de industrie, wat de onderhoudbaarheid verbetert.

platforms gebruiken gestandaardiseerde ontwerppatronen, codegeneratie en frameworks, die consistentie en naleving van best practices afdwingen. Deze standaardisatie helpt om discrepanties te elimineren en houdt gegenereerde applicaties up-to-date met de nieuwste standaarden in de industrie, wat de onderhoudbaarheid verbetert. Continue refactoring: Low-code platforms maken het gemakkelijk om applicaties regelmatig te refactoren - een cruciale praktijk in agile ontwikkeling. Het visuele karakter van de platforms low-code en no-code stelt ontwikkelaars in staat om hun ontwerpen efficiënt te bekijken en bij te werken. In AppMaster .io verloopt het refactoren naadloos omdat het platform applicaties vanaf nul regenereert wanneer de vereisten worden gewijzigd.

platforms maken het gemakkelijk om applicaties regelmatig te refactoren - een cruciale praktijk in agile ontwikkeling. Het visuele karakter van de platforms en stelt ontwikkelaars in staat om hun ontwerpen efficiënt te bekijken en bij te werken. In .io verloopt het refactoren naadloos omdat het platform applicaties vanaf nul regenereert wanneer de vereisten worden gewijzigd. Meer samenwerking: Low-code platformen bevorderen een gezamenlijke ontwikkelomgeving doordat ontwikkelaars, analisten en gebruikers waardevolle inzichten kunnen leveren, waardoor de software nauwkeuriger, efficiënter en kosteneffectiever wordt. Deze gezamenlijke aanpak helpt problemen in een vroeg stadium te identificeren en aan te pakken voordat ze uitgroeien tot een grotere technische schuld.

platformen bevorderen een gezamenlijke ontwikkelomgeving doordat ontwikkelaars, analisten en gebruikers waardevolle inzichten kunnen leveren, waardoor de software nauwkeuriger, efficiënter en kosteneffectiever wordt. Deze gezamenlijke aanpak helpt problemen in een vroeg stadium te identificeren en aan te pakken voordat ze uitgroeien tot een grotere technische schuld. Mogelijkheid tot integratie: De integratie van moderne, cloudgebaseerde applicaties met oudere systemen kan bijdragen aan een technische schuld. low-code platforms zoals AppMaster .io stroomlijnen echter de integratie met cloudservices, API's en databases, waardoor het eenvoudiger wordt om de nieuwste technologieën te integreren en het risico op technische schulden te verkleinen.

Versnelde ontwikkeling met low-code platforms en cloudcomputing

De combinatie van low-code platforms en cloud computing verrijkt het ontwikkelproces door de ontwikkeling en implementatie van applicaties te versnellen.

Efficiënt gebruik van resources: Met cloud computing kunnen resources snel on-demand beschikbaar worden gesteld, zodat ontwikkelaars zich kunnen concentreren op het coderen en ontwerpen van applicaties. Low-code platforms maken gebruik van cloud resources voor het genereren, verpakken en implementeren van applicaties, waardoor de algehele efficiëntie van ontwikkelingsprojecten wordt verbeterd.

Met cloud computing kunnen resources snel on-demand beschikbaar worden gesteld, zodat ontwikkelaars zich kunnen concentreren op het coderen en ontwerpen van applicaties. platforms maken gebruik van cloud resources voor het genereren, verpakken en implementeren van applicaties, waardoor de algehele efficiëntie van ontwikkelingsprojecten wordt verbeterd. Snellere time-to-market: Door de codeerinspanning te verminderen en gebruik te maken van automatisering versnellen low-code platforms het ontwikkelingsproces, waardoor de time-to-market korter wordt. Cloud computing versterkt dit voordeel door een schaalbare omgeving te bieden om applicaties snel te implementeren en te beheren, waardoor releasecycli nog korter worden.

Door de codeerinspanning te verminderen en gebruik te maken van automatisering versnellen platforms het ontwikkelingsproces, waardoor de time-to-market korter wordt. Cloud computing versterkt dit voordeel door een schaalbare omgeving te bieden om applicaties snel te implementeren en te beheren, waardoor releasecycli nog korter worden. Grotere schaalbaarheid: Dankzij cloud computing kunnen organisaties hun resources verhogen of verlagen op basis van de vraag naar applicaties. Low-code en no-code platforms zoals AppMaster .io stellen applicaties op die efficiënt gebruik kunnen maken van de schaalbaarheid die cloud computing biedt, zodat resources optimaal worden benut en operationele kosten worden verlaagd.

De relatie tussen low-code en no-code platforms zoals AppMaster.io en cloud computing is een krachtige combinatie die de technische schuld vermindert, softwareontwikkelingsprocessen stroomlijnt en de levering van applicaties versnelt. Aangezien de vraag naar softwareoplossingen blijft groeien, zal de alliantie tussen low-code platforms en cloud computing de komende jaren nog belangrijker worden en de ontwikkeling van efficiënte en schaalbare applicaties mogelijk maken.