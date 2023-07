L'essenza delle piattaforme Low-Code

Low-code Le piattaforme Low-Code forniscono un approccio visuale alla progettazione, allo sviluppo e alla distribuzione di applicazioni software, riducendo la dipendenza dalle tecniche tradizionali di codifica manuale. Offrono funzionalità drag-and-drop, componenti precostituiti e modelli riutilizzabili. Pertanto, le piattaforme low-code consentono agli sviluppatori di creare applicazioni manutenibili e scalabili con un minimo sforzo di codifica. Queste piattaforme sono diventate una svolta nel settore dello sviluppo del software, rispondendo alla crescente domanda di agilità e time-to-market.

Le caratteristiche principali delle piattaforme low-code includono:

Ambiente di sviluppo visuale: le piattaforme Low-code offrono strumenti intuitivi e grafici per la progettazione di componenti applicativi quali interfacce utente, modelli di dati e logica aziendale.

Componenti precostituiti e riutilizzabili: Queste piattaforme sono dotate di una ricca libreria di componenti, modelli e integrazioni precostituiti, che riducono significativamente il tempo e l'impegno necessari per lo sviluppo delle applicazioni.

Funzionalità multipiattaforma: le piattaforme Low-code consentono agli sviluppatori di creare applicazioni che funzionano su più piattaforme, come web, mobile e desktop, utilizzando un'unica base di codice.

Sviluppo collaborativo: Facilitando la collaborazione tra sviluppatori, analisti aziendali e altre parti interessate, le piattaforme low-code promuovono la trasparenza e la condivisione del processo di sviluppo.

Facilitando la collaborazione tra sviluppatori, analisti aziendali e altre parti interessate, le piattaforme promuovono la trasparenza e la condivisione del processo di sviluppo. Sviluppo agile delle applicazioni: L'adattabilità e la flessibilità intrinseche delle piattaforme low-code supportano un approccio di sviluppo agile, consentendo la consegna rapida delle applicazioni e il miglioramento continuo.

I fondamenti del cloud computing

Ilcloud computing è un cambiamento paradigmatico nella gestione dell'infrastruttura IT, che prevede la fornitura di risorse e servizi on-demand su Internet in base alle esigenze. Adottando un'infrastruttura cloud, le aziende possono affrontare efficacemente un'ampia gamma di sfide operative, come i costi elevati, la manutenzione complessa e i limiti di scalabilità associati ai sistemi tradizionali on-premise.

Le caratteristiche essenziali del cloud computing sono

Servizi on-demand: Il cloud computing consente alle aziende di fornire e gestire le risorse su richiesta, assicurando che paghino solo per ciò che utilizzano.

Fornitura self-service: Gli utenti possono creare, configurare e gestire le risorse basate sul cloud in modo indipendente, senza l'intervento del reparto IT.

Scalabilità ed elasticità: L'infrastruttura cloud può essere facilmente scalata verso l'alto o verso il basso in base alle esigenze dinamiche delle applicazioni e dei carichi di lavoro, garantendo un utilizzo ottimale delle risorse e l'efficienza dei costi.

Pooling delle risorse: I fornitori di cloud aggregano e allocano le risorse tra più tenant, garantendo economie di scala e prestazioni costanti per tutti gli utenti.

I fornitori di cloud aggregano e allocano le risorse tra più tenant, garantendo economie di scala e prestazioni costanti per tutti gli utenti. Accesso alla rete universale: Le applicazioni basate sul cloud sono accessibili da qualsiasi dispositivo dotato di connessione a Internet, consentendo una collaborazione senza soluzione di continuità tra team geograficamente distribuiti.

Low-Code e cloud computing: Un binomio perfetto

L'integrazione delle piattaforme low-code e delle tecnologie di cloud computing crea una potente simbiosi che rivoluziona il modo in cui le applicazioni software vengono progettate, sviluppate, distribuite e gestite. Combinando i vantaggi intrinseci di entrambi gli approcci, gli sviluppatori possono creare, distribuire e scalare applicazioni basate sul cloud in modo rapido, efficiente e con un minimo sforzo di codifica.

I principali vantaggi della sinergia tra low-code e il cloud computing includono:

Accelerazione del time-to-market

Low-code Le piattaforme consentono la progettazione e l'implementazione visiva dei componenti delle applicazioni, mentre il cloud computing offre provisioning immediato e risorse on-demand. Questa combinazione consente di sviluppare, testare e distribuire rapidamente le applicazioni, riducendo in modo significativo il time-to-market.

Costi di sviluppo ridotti

Con le piattaforme low-code, gli sviluppatori possono creare applicazioni utilizzando componenti e modelli precostituiti, minimizzando la necessità di codice personalizzato e riducendo gli sforzi di sviluppo. Insieme al modello di prezzo "pay-as-you-go" del cloud computing, questo approccio si traduce in un sostanziale risparmio sui costi.

Scalabilità

Sia le piattaforme low-code che il cloud computing sono intrinsecamente scalabili e garantiscono che le applicazioni possano crescere e adattarsi senza problemi ai mutevoli requisiti aziendali e ai carichi di lavoro.

Sviluppo collaborativo

Low-code Le piattaforme di sviluppo collaborativo consentono una collaborazione perfetta tra i team di sviluppo, mentre il cloud computing garantisce un accesso onnipresente alle risorse applicative. Ciò favorisce la condivisione della proprietà, la trasparenza e la rapidità delle iterazioni durante il processo di sviluppo.

Riduzione del debito tecnico

Generando applicazioni da zero ogni volta che i requisiti vengono modificati, le piattaforme low-code come AppMaster.io eliminano il debito tecnico e garantiscono che le applicazioni rimangano allineate agli standard e alle tecnologie più recenti.

AppMaster.io: Una potente piattaforma No-Code

AppMaster.io è una potente piattaforma no-code progettata per rivoluzionare il modo in cui gli sviluppatori approcciano lo sviluppo di applicazioni backend, web e mobili. Fondata nel 2020, la piattaforma mira a rendere lo sviluppo di applicazioni più veloce, efficiente ed economico in diversi settori e casi d'uso. AppMaster Ad aprile 2023, .io gode già della fiducia di oltre 60.000 utenti.

Il principio centrale della piattaforma è quello di colmare il divario tra codifica e design visivo, consentendo agli sviluppatori di creare modelli di dati, processi aziendali, API REST e WebSockets (WSS) endpoints senza scrivere una sola riga di codice. AppMaster.io sfrutta la potenza di moderni framework di sviluppo come Go (applicazioni backend), Vue3 (applicazioni web), Kotlin e SwiftUI (applicazioni mobili) per fornire un'efficienza delle risorse e prestazioni senza precedenti nelle applicazioni risultanti.

Uno dei punti di forza della piattaforma è la capacità di rigenerare le applicazioni da zero ogni volta che cambiano i requisiti o la logica aziendale, eliminando così il debito tecnico e assicurando che le applicazioni siano sempre sincronizzate con gli standard e le tecnologie più recenti. Con sei tipi di abbonamento disponibili, AppMaster.io si rivolge a un'ampia gamma di esigenze e budget dei clienti. L'assortimento di piani di abbonamento serve clienti che vanno dai singoli appassionati alle grandi aziende.

Sfruttare AppMaster.io per le applicazioni basate sul cloud

no-code L'utilizzo delle funzionalità di AppMaster.io per il cloud computing si traduce in risultati promettenti per le aziende che hanno bisogno di creare applicazioni robuste in una frazione del tempo normalmente richiesto. La versatilità del cloud computing si adatta perfettamente alla rapida prototipazione e alla natura iterativa dello sviluppo di low-code. Grazie all'infrastruttura flessibile, ai costi ridotti e alle risorse on-demand del cloud computing, AppMaster.io consente di distribuire e scalare rapidamente le applicazioni su varie piattaforme cloud.

Al termine del processo di progettazione visiva, AppMaster.io genera il codice sorgente e compila le applicazioni, esegue i test, raggruppa le applicazioni in container Docker e le distribuisce nel cloud. La gestione delle distribuzioni è efficiente e priva di preoccupazioni, garantendo che le aziende possano concentrarsi sulle funzioni principali piuttosto che sulla gestione dell'infrastruttura. Lo sviluppo di applicazioni basato sul cloud con AppMaster.io semplifica il lavoro di squadra e la collaborazione, consentendo agli sviluppatori remoti di lavorare simultaneamente e migliorando al contempo la sicurezza e le prestazioni.

Inoltre, le applicazioni di AppMaster.io sono compatibili con qualsiasi database compatibile con PostgreSQL come archiviazione primaria dei dati, aprendo opportunità di integrazione flessibile dei sistemi, gestione robusta dei dati e migrazioni di dati senza soluzione di continuità.

Riduzione del debito tecnico e accelerazione dello sviluppo

Il debito tecnico, una piaga sempre presente nello sviluppo del software, può derivare da vari fattori, come una progettazione inadeguata, un codice scritto frettolosamente, dipendenze obsolete o il mancato rispetto delle best practice. Con l'evoluzione di un progetto, la mancata risoluzione del debito tecnico può degradare le prestazioni, la manutenibilità e l'estensibilità del software. Essendo fondamentale per il successo organizzativo, soprattutto nelle metodologie agili, affrontare il debito tecnico è una preoccupazione sia per il team di sviluppo che per l'organizzazione in generale.

Fortunatamente, low-code e no-code piattaforme come AppMaster.io sono emersi come strumenti preziosi per mitigare questa sfida. No-code piattaforme come AppMaster.io e il cloud computing condividono una caratteristica comune nella loro capacità di minimizzare il debito tecnico. Le potenti funzionalità di visualizzazione e automazione fornite dalle piattaforme low-code consentono agli sviluppatori di generare codice pulito ed efficiente che aderisce alle best practice. Riducendo in modo sostanziale la necessità di codifica manuale, le piattaforme low-code rendono più semplice e veloce il refactoring del codice, eliminano le ridondanze e garantiscono l'allineamento del software agli standard di settore più recenti.

AppMaster.io consente alle aziende di risolvere il problema del debito tecnico automatizzando alcuni aspetti del processo di sviluppo, come la generazione di applicazioni da zero a ogni aggiornamento, l'esecuzione di test e il deploy nel cloud. Di conseguenza, la piattaforma aiuta a mantenere un codice pulito, ottimizzato e ben implementato, conforme agli standard del settore, riducendo i rischi di debito tecnico nelle applicazioni.

Perché le piattaforme Low-Code/No-Code sono leader nella riduzione del debito tecnico

Le funzionalità di automazione e visualizzazione fornite dalle piattaforme low-code e no-code come AppMaster.io consentono di sviluppare applicazioni pulite fin dall'inizio, garantendo che le applicazioni generate riducano al minimo il debito tecnico. Ecco come:

Standardizzazione: le piattaforme Low-code utilizzano modelli di progettazione, generazione di codice e framework standardizzati, che impongono coerenza e aderenza alle best practice. Questa standardizzazione aiuta a eliminare le discrepanze e a mantenere le applicazioni generate aggiornate con gli standard più recenti del settore, migliorando la manutenibilità.

le piattaforme utilizzano modelli di progettazione, generazione di codice e framework standardizzati, che impongono coerenza e aderenza alle best practice. Questa standardizzazione aiuta a eliminare le discrepanze e a mantenere le applicazioni generate aggiornate con gli standard più recenti del settore, migliorando la manutenibilità. Refactoring continuo: le piattaforme Low-code facilitano il refactoring regolare delle applicazioni, una pratica cruciale nello sviluppo agile. La natura visiva delle piattaforme low-code e no-code consente agli sviluppatori di rivedere e aggiornare i progetti in modo efficiente. In AppMaster .io, il refactoring diventa continuo perché la piattaforma rigenera le applicazioni da zero ogni volta che i requisiti vengono modificati.

le piattaforme facilitano il refactoring regolare delle applicazioni, una pratica cruciale nello sviluppo agile. La natura visiva delle piattaforme e consente agli sviluppatori di rivedere e aggiornare i progetti in modo efficiente. In .io, il refactoring diventa continuo perché la piattaforma rigenera le applicazioni da zero ogni volta che i requisiti vengono modificati. Maggiore collaborazione: le piattaforme Low-code favoriscono un ambiente di sviluppo collaborativo, consentendo a sviluppatori, analisti e utenti di fornire indicazioni preziose, rendendo il software più preciso, efficiente ed economico. Questo approccio collaborativo aiuta a identificare tempestivamente i problemi e a risolverli prima che si trasformino in debiti tecnici più significativi.

le piattaforme favoriscono un ambiente di sviluppo collaborativo, consentendo a sviluppatori, analisti e utenti di fornire indicazioni preziose, rendendo il software più preciso, efficiente ed economico. Questo approccio collaborativo aiuta a identificare tempestivamente i problemi e a risolverli prima che si trasformino in debiti tecnici più significativi. Capacità di integrazione: L'integrazione di applicazioni moderne basate sul cloud con sistemi preesistenti può contribuire al debito tecnico. Tuttavia, le piattaforme low-code come AppMaster .io semplificano l'integrazione con i servizi cloud, le API e i database, rendendo più facile l'integrazione delle tecnologie più recenti e riducendo il rischio di debito tecnico.

Sviluppo accelerato con le piattaforme low-code e il cloud computing

La combinazione di piattaforme low-code e cloud computing arricchisce il processo di sviluppo accelerando lo sviluppo e la distribuzione delle applicazioni.

Utilizzo efficiente delle risorse: Con il cloud computing, le risorse possono essere fornite rapidamente su richiesta, consentendo agli sviluppatori di concentrarsi sulla codifica e sulla progettazione delle applicazioni. Le piattaforme Low-code utilizzano le risorse del cloud per generare, pacchettizzare e distribuire le applicazioni, migliorando l'efficienza complessiva dei progetti di sviluppo.

Con il cloud computing, le risorse possono essere fornite rapidamente su richiesta, consentendo agli sviluppatori di concentrarsi sulla codifica e sulla progettazione delle applicazioni. Le piattaforme utilizzano le risorse del cloud per generare, pacchettizzare e distribuire le applicazioni, migliorando l'efficienza complessiva dei progetti di sviluppo. Time-to-Market più rapido: Riducendo lo sforzo di codifica e sfruttando l'automazione, le piattaforme low-code accelerano il processo di sviluppo, riducendo il time-to-market. Il cloud computing aumenta questo vantaggio fornendo un ambiente scalabile per distribuire e gestire rapidamente le applicazioni, riducendo ulteriormente i cicli di rilascio.

Riducendo lo sforzo di codifica e sfruttando l'automazione, le piattaforme accelerano il processo di sviluppo, riducendo il time-to-market. Il cloud computing aumenta questo vantaggio fornendo un ambiente scalabile per distribuire e gestire rapidamente le applicazioni, riducendo ulteriormente i cicli di rilascio. Maggiore scalabilità: Grazie al cloud computing, le organizzazioni possono aumentare o diminuire le proprie risorse in base alla domanda di applicazioni. Low-code e no-code piattaforme come AppMaster .io redigono applicazioni in grado di capitalizzare efficacemente la scalabilità offerta dal cloud computing, garantendo un utilizzo ottimizzato delle risorse e riducendo i costi operativi.

La relazione tra low-code e no-code piattaforme come AppMaster.io e il cloud computing è una combinazione potente che riduce il debito tecnico, snellendo i processi di sviluppo del software e accelerando la consegna delle applicazioni. Con la continua crescita della domanda di soluzioni software, l'alleanza tra le piattaforme low-code e il cloud computing diventerà ancora più significativa nei prossimi anni, favorendo lo sviluppo di applicazioni efficienti e scalabili.