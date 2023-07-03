جوهر المنصات منخفضة التعليمات البرمجية

توفر الأنظمة الأساسية Low-code نهجًا مدفوعًا بصريًا لتصميم تطبيقات البرامج وتطويرها ونشرها ، مما يقلل من الاعتماد على تقنيات الترميز اليدوي التقليدية. أنها توفر وظائف السحب والإفلات ، والمكونات المبنية مسبقًا ، والقوالب القابلة لإعادة الاستخدام. لذلك ، تعمل الأنظمة الأساسية low-code على تمكين المطورين من إنشاء تطبيقات قابلة للصيانة وقابلة للتطوير بأقل جهد ترميز. لقد أصبحت هذه المنصات عاملاً مغيرًا للعبة في صناعة تطوير البرمجيات ، حيث تلبي الطلب المتزايد على المرونة والوقت في السوق .

تشمل الخصائص الرئيسية للمنصات low-code ما يلي:

بيئة التطوير المرئي: توفر الأنظمة الأساسية Low-code أدوات بديهية تعتمد على الرسوم البيانية لتصميم مكونات التطبيق مثل واجهات المستخدم ونماذج البيانات ومنطق الأعمال.

توفر الأنظمة الأساسية أدوات بديهية تعتمد على الرسوم البيانية لتصميم مكونات التطبيق مثل واجهات المستخدم ونماذج البيانات ومنطق الأعمال. المكونات المبنية مسبقًا والقابلة لإعادة الاستخدام: تأتي هذه الأنظمة الأساسية مزودة بمكتبة غنية من المكونات والقوالب وعمليات الدمج التي تم إنشاؤها مسبقًا ، مما يقلل بشكل كبير من الوقت والجهد اللازمين لتطوير التطبيقات.

تأتي هذه الأنظمة الأساسية مزودة بمكتبة غنية من المكونات والقوالب وعمليات الدمج التي تم إنشاؤها مسبقًا ، مما يقلل بشكل كبير من الوقت والجهد اللازمين لتطوير التطبيقات. القدرات المشتركة بين الأنظمة الأساسية: تسمح الأنظمة الأساسية Low-code للمطورين بإنشاء تطبيقات تعمل على أنظمة أساسية متعددة ، مثل الويب والجوال وسطح المكتب ، باستخدام قاعدة تعليمات برمجية واحدة.

تسمح الأنظمة الأساسية للمطورين بإنشاء تطبيقات تعمل على أنظمة أساسية متعددة ، مثل الويب والجوال وسطح المكتب ، باستخدام قاعدة تعليمات برمجية واحدة. التطوير التعاوني: من خلال تسهيل التعاون السلس بين المطورين ومحللي الأعمال وأصحاب المصلحة الآخرين ، تعمل المنصات low-code على تعزيز الشفافية والملكية المشتركة لعملية التطوير.

من خلال تسهيل التعاون السلس بين المطورين ومحللي الأعمال وأصحاب المصلحة الآخرين ، تعمل المنصات على تعزيز الشفافية والملكية المشتركة لعملية التطوير. تطوير التطبيقات الرشيقة: تدعم القدرة على التكيف والمرونة المتأصلة في الأنظمة الأساسية low-code نهج التطوير السريع ، مما يتيح تسليم التطبيقات السريع والتحسين المستمر.

أساسيات الحوسبة السحابية

الحوسبة السحابية هي نقلة نوعية في إدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ، حيث توفر الموارد والخدمات عند الطلب عبر الإنترنت حسب الحاجة. من خلال اعتماد البنية التحتية السحابية ، يمكن للشركات معالجة مجموعة واسعة من التحديات التشغيلية بشكل فعال ، مثل التكاليف المرتفعة والصيانة المعقدة وقيود قابلية التوسع المرتبطة بالأنظمة المحلية التقليدية.

تشمل الخصائص الأساسية للحوسبة السحابية ما يلي:

الخدمات عند الطلب: تمكّن الحوسبة السحابية الشركات من توفير الموارد وإدارتها عند الطلب ، مما يضمن أنها تدفع فقط مقابل ما تستخدمه.

تمكّن الحوسبة السحابية الشركات من توفير الموارد وإدارتها عند الطلب ، مما يضمن أنها تدفع فقط مقابل ما تستخدمه. توفير الخدمة الذاتية: يمكن للمستخدمين إنشاء الموارد المستندة إلى السحابة وتكوينها وإدارتها بشكل مستقل ، دون تدخل من قسم تكنولوجيا المعلومات.

يمكن للمستخدمين إنشاء الموارد المستندة إلى السحابة وتكوينها وإدارتها بشكل مستقل ، دون تدخل من قسم تكنولوجيا المعلومات. قابلية التوسع والمرونة: يمكن توسيع نطاق البنية التحتية السحابية بسهولة أو تصغيرها وفقًا للاحتياجات الديناميكية للتطبيقات وأعباء العمل ، مما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وكفاءة التكلفة.

يمكن توسيع نطاق البنية التحتية السحابية بسهولة أو تصغيرها وفقًا للاحتياجات الديناميكية للتطبيقات وأعباء العمل ، مما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وكفاءة التكلفة. تجميع الموارد: يقوم مقدمو الخدمات السحابية بتجميع الموارد وتخصيصها عبر مستأجرين متعددين ، مما يضمن وفورات الحجم والأداء المتسق لجميع المستخدمين.

يقوم مقدمو الخدمات السحابية بتجميع الموارد وتخصيصها عبر مستأجرين متعددين ، مما يضمن وفورات الحجم والأداء المتسق لجميع المستخدمين. الوصول إلى الشبكة في كل مكان: يمكن الوصول إلى التطبيقات المستندة إلى السحابة من أي جهاز متصل بالإنترنت ، مما يتيح التعاون السلس بين الفرق الموزعة جغرافيًا.

الكود المنخفض والحوسبة السحابية: تطابق مثالي

يؤدي تكامل الأنظمة الأساسية low-code وتقنيات الحوسبة السحابية إلى خلق تعايش قوي يحدث ثورة في طريقة تصميم تطبيقات البرامج وتطويرها ونشرها وإدارتها. من خلال الجمع بين المزايا المتأصلة لكلا النهجين ، يمكن للمطورين إنشاء التطبيقات المستندة إلى السحابة ونشرها وتوسيع نطاقها بسرعة وكفاءة وبأقل جهد ترميز.

تشمل الفوائد الرئيسية للتآزر low-code والحوسبة السحابية ما يلي:

تسريع وقت الوصول إلى السوق

تسمح الأنظمة الأساسية Low-code بالتصميم المرئي وتنفيذ مكونات التطبيق ، بينما توفر الحوسبة السحابية توفيرًا فوريًا وموارد عند الطلب. يتيح هذا المزيج التطوير السريع والاختبار والنشر للتطبيقات ، مما يقلل بشكل كبير من الوقت اللازم للتسويق.

انخفاض تكاليف التطوير

باستخدام الأنظمة الأساسية low-code ، يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات باستخدام مكونات وقوالب مسبقة الصنع ، مما يقلل الحاجة إلى رمز مخصص ويقلل من جهود التطوير. إلى جانب نموذج تسعير الدفع أولاً بأول للحوسبة السحابية ، ينتج عن هذا النهج توفير كبير في التكلفة .

قابلية التوسع

تعد كل من الأنظمة الأساسية low-code والحوسبة السحابية قابلة للتطوير بطبيعتها ، مما يضمن أن التطبيقات يمكن أن تنمو بسهولة وتتكيف مع متطلبات العمل المتغيرة وأعباء العمل.

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التطوير التعاوني

تتيح الأنظمة Low-code التعاون السلس بين فرق التطوير ، بينما تضمن الحوسبة السحابية الوصول في كل مكان إلى موارد التطبيق. هذا يعزز الملكية المشتركة والشفافية والتكرار السريع أثناء عملية التنمية.

انخفاض الديون الفنية

من خلال إنشاء تطبيقات من نقطة الصفر في كل مرة يتم تعديل المتطلبات ، تقضي الأنظمة الأساسية low-code مثل AppMaster.io على الديون التقنية وتضمن أن تظل التطبيقات متوافقة مع أحدث المعايير والتقنيات.

AppMaster .io: منصة قوية No-Code

AppMaster.io عبارة عن نظام أساسي قوي بدون رمز مصمم لإحداث ثورة في طريقة تعامل المطورين مع الخلفية والويب وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول. تهدف المنصة ، التي تأسست في عام 2020 ، إلى جعل تطوير التطبيقات أسرع وأكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة عبر مختلف الصناعات وحالات الاستخدام. AppMaster.io موثوق به بالفعل من قبل أكثر من 60،000 مستخدم اعتبارًا من أبريل 2023.

يدور المبدأ المركزي للمنصة حول سد الفجوة بين الترميز والتصميم المرئي ، مما يتيح للمطورين إنشاء نماذج بيانات مصممة بصريًا ، وعمليات الأعمال ، و REST API ، endpoints WebSockets (WSS) دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. يستفيد AppMaster.io من قوة أطر التطوير الحديثة مثل Go (تطبيقات الواجهة الخلفية) و Vue3 (تطبيقات الويب) و Kotlin و SwiftUI (تطبيقات الهاتف المحمول) لتوفير كفاءة موارد وأداء لا مثيل لهما في التطبيقات الناتجة.

يكمن أحد المميزات الرئيسية للمنصة في قدرتها على تجديد التطبيقات من نقطة الصفر كلما تغيرت المتطلبات أو منطق الأعمال ، وبالتالي القضاء على الديون التقنية وضمان بقاء التطبيقات متزامنة مع أحدث المعايير والتقنيات. مع توفر ستة أنواع من الاشتراكات ، يلبي AppMaster.io مجموعة واسعة من احتياجات العملاء والميزانيات. تخدم مجموعة خطط الاشتراك العملاء من الأفراد المتحمسين للمؤسسات الكبيرة.

الاستفادة من AppMaster .io للتطبيقات المستندة إلى السحابة

يؤدي استخدام إمكانات AppMaster.io no-code للحوسبة السحابية إلى نتائج واعدة للشركات التي تحتاج إلى إنشاء تطبيقات قوية في جزء صغير من الوقت المطلوب عادةً. ينتج عن تعدد استخدامات الحوسبة السحابية تطابق مثالي للنماذج الأولية السريعة والطبيعة التكرارية لتطوير low-code. بفضل البنية التحتية المرنة للحوسبة السحابية والتكاليف المنخفضة والموارد عند الطلب ، يتيح AppMaster.io النشر السريع وتوسيع نطاق التطبيقات على منصات سحابية متنوعة.

عند الانتهاء من عملية التصميم المرئي ، ينشئ AppMaster.io كود المصدر ويجمع التطبيقات ، وينفذ الاختبارات ، ويجمع التطبيقات في حاويات Docker ، وينشرها على السحابة. تتسم إدارة عمليات النشر بالكفاءة وخالية من القلق ، مما يضمن استمرار تركيز الشركات على الوظائف الأساسية بدلاً من إدارة البنية التحتية. يعمل تطوير التطبيقات المستندة إلى السحابة باستخدام AppMaster.io على تبسيط العمل الجماعي والتعاون ، مما يتيح للمطورين عن بُعد العمل في نفس الوقت مع تحسين الأمان والأداء أيضًا.

علاوة على ذلك ، تتوافق تطبيقات AppMaster.io مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL كمخزن أساسي للبيانات ، مما يتيح فرصًا للتكامل المرن للنظام ، وإدارة البيانات القوية ، وترحيل البيانات بسلاسة.

تخفيض الديون الفنية وتسريع التنمية

يمكن أن تنشأ الديون التقنية ، وهي لعنة دائمة في تطوير البرمجيات ، من عوامل مختلفة مثل التصميم غير الملائم ، أو التعليمات البرمجية المكتوبة على عجل ، أو التبعيات القديمة ، أو عدم اتباع أفضل الممارسات. مع تطور المشروع ، يمكن أن يؤدي الفشل في معالجة الديون التقنية إلى تدهور أداء البرنامج وقابلية صيانته وقابليته للتوسعة. يعتبر التعامل مع الديون الفنية أمرًا بالغ الأهمية للنجاح التنظيمي ، لا سيما في المنهجيات الرشيقة ، فهو مصدر قلق لكل من فريق التطوير والمنظمة الأوسع.

لحسن الحظ ، ظهرت الأنظمة الأساسية low-code no-code مثل AppMaster.io كأدوات قيمة في التخفيف من هذا التحدي. تشترك المنصات No-code التعليمات البرمجية مثل AppMaster.io والحوسبة السحابية في خاصية مشتركة تتمثل في قدرتها على تقليل الديون التقنية. تتيح إمكانات التمثيل البصري والأتمتة القوية التي توفرها الأنظمة الأساسية low-code للمطورين إنشاء تعليمات برمجية نظيفة وفعالة تلتزم بأفضل الممارسات. من خلال تقليل الحاجة إلى الترميز اليدوي بشكل كبير ، تجعل الأنظمة الأساسية low-code من الأسهل والأسرع إعادة بناء الكود ، والقضاء على التكرار ، والتأكد من توافق البرنامج مع أحدث معايير الصناعة.

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يتيح AppMaster.io للمؤسسات حل مشكلة الديون التقنية عن طريق أتمتة جوانب عملية التطوير ، مثل إنشاء التطبيقات من نقطة الصفر عند كل تحديث ، وتشغيل الاختبارات ، والنشر على السحابة. نتيجة لذلك ، تساعد المنصة في الحفاظ على رمز نظيف ومحسّن ومنفذ جيدًا يلبي معايير الصناعة ، مما يقلل من مخاطر الديون التقنية في التطبيقات.

لماذا تقود المنصات منخفضة التعليمات البرمجية / No-Code الطريق في خفض الدين الفني

تتيح إمكانات الأتمتة والتصور التي توفرها الأنظمة الأساسية low-code no-code مثل AppMaster.io تطوير التطبيقات النظيفة من الألف إلى الياء ، مما يضمن تقليل التطبيقات التي تم إنشاؤها إلى الديون التقنية. إليك الطريقة:

التوحيد القياسي: تستخدم الأنظمة Low-code أنماط تصميم موحدة ، وإنشاء رمز ، وأطر عمل ، مما يفرض الاتساق والالتزام بأفضل الممارسات. يساعد هذا التوحيد القياسي في القضاء على التناقضات ويحافظ على تحديث التطبيقات المنشأة بأحدث معايير الصناعة ، مما يعزز قابلية الصيانة.

تستخدم الأنظمة أنماط تصميم موحدة ، وإنشاء رمز ، وأطر عمل ، مما يفرض الاتساق والالتزام بأفضل الممارسات. يساعد هذا التوحيد القياسي في القضاء على التناقضات ويحافظ على تحديث التطبيقات المنشأة بأحدث معايير الصناعة ، مما يعزز قابلية الصيانة. إعادة البناء المستمر: تجعل الأنظمة الأساسية Low-code من السهل إعادة بناء التطبيقات بانتظام - وهي ممارسة حاسمة في التطوير السريع. تسمح الطبيعة المرئية للأنظمة الأساسية low-code no-code المشفرة للمطورين بمراجعة تصميماتهم وتحديثها بكفاءة. في AppMaster .io ، تصبح إعادة البناء سلسة لأن النظام الأساسي يعيد إنشاء التطبيقات من نقطة الصفر كلما تم تعديل المتطلبات.

تجعل الأنظمة الأساسية من السهل إعادة بناء التطبيقات بانتظام - وهي ممارسة حاسمة في التطوير السريع. تسمح الطبيعة المرئية للأنظمة الأساسية المشفرة للمطورين بمراجعة تصميماتهم وتحديثها بكفاءة. في .io ، تصبح إعادة البناء سلسة لأن النظام الأساسي يعيد إنشاء التطبيقات من نقطة الصفر كلما تم تعديل المتطلبات. زيادة التعاون: تعزز الأنظمة الأساسية Low-code بيئة تطوير تعاونية من خلال السماح للمطورين والمحللين والمستخدمين بتقديم رؤى قيمة ، مما يجعل البرنامج أكثر دقة وكفاءة وفعالية من حيث التكلفة. يساعد هذا النهج التعاوني في تحديد المشكلات مبكرًا ومعالجتها قبل أن تتراكم في ديون تقنية أكثر أهمية.

تعزز الأنظمة الأساسية بيئة تطوير تعاونية من خلال السماح للمطورين والمحللين والمستخدمين بتقديم رؤى قيمة ، مما يجعل البرنامج أكثر دقة وكفاءة وفعالية من حيث التكلفة. يساعد هذا النهج التعاوني في تحديد المشكلات مبكرًا ومعالجتها قبل أن تتراكم في ديون تقنية أكثر أهمية. القدرة على الدمج: يمكن أن يساهم دمج التطبيقات الحديثة المستندة إلى السحابة مع الأنظمة القديمة في الديون التقنية. ومع ذلك ، تعمل الأنظمة الأساسية low-code مثل AppMaster .io على تبسيط التكامل مع الخدمات السحابية وواجهات برمجة التطبيقات وقواعد البيانات ، مما يسهل دمج أحدث التقنيات وتقليل مخاطر الديون التقنية.

التطوير السريع مع الأنظمة الأساسية منخفضة التعليمات البرمجية والحوسبة السحابية

يعمل الجمع بين الأنظمة الأساسية low-code والحوسبة السحابية على إثراء عملية التطوير من خلال تسريع تطوير التطبيقات ونشرها.

الاستخدام الفعال للموارد: باستخدام الحوسبة السحابية ، يمكن توفير الموارد بسرعة عند الطلب ، مما يتيح للمطورين التركيز على الترميز وتصميم التطبيقات. تستخدم الأنظمة Low-code موارد السحابة لإنشاء التطبيقات وحزمها ونشرها ، مما يؤدي إلى تحسين الكفاءة الإجمالية لمشاريع التطوير.

باستخدام الحوسبة السحابية ، يمكن توفير الموارد بسرعة عند الطلب ، مما يتيح للمطورين التركيز على الترميز وتصميم التطبيقات. تستخدم الأنظمة موارد السحابة لإنشاء التطبيقات وحزمها ونشرها ، مما يؤدي إلى تحسين الكفاءة الإجمالية لمشاريع التطوير. وقت أسرع للتسويق: من خلال تقليل جهد الترميز والاستفادة من الأتمتة ، تعمل الأنظمة الأساسية low-code على تسريع عملية التطوير ، مما يقلل من وقت الوصول إلى السوق. تعمل الحوسبة السحابية على تحسين هذه الميزة من خلال توفير بيئة قابلة للتطوير لنشر التطبيقات وإدارتها بسرعة ، مما يؤدي إلى تقصير دورات الإصدار بشكل أكبر.

من خلال تقليل جهد الترميز والاستفادة من الأتمتة ، تعمل الأنظمة الأساسية على تسريع عملية التطوير ، مما يقلل من وقت الوصول إلى السوق. تعمل الحوسبة السحابية على تحسين هذه الميزة من خلال توفير بيئة قابلة للتطوير لنشر التطبيقات وإدارتها بسرعة ، مما يؤدي إلى تقصير دورات الإصدار بشكل أكبر. قابلية أكبر للتوسع: بفضل الحوسبة السحابية ، يمكن للمؤسسات زيادة مواردها أو تقليلها بناءً على طلب التطبيق. الأنظمة الأساسية Low-code no-code المشفرة مثل تطبيقات AppMaster .io التي يمكنها الاستفادة بكفاءة من قابلية التوسع التي توفرها الحوسبة السحابية ، مما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتقليل التكاليف التشغيلية.

تعد العلاقة بين الأنظمة الأساسية low-code no-code مثل AppMaster.io والحوسبة السحابية مزيجًا قويًا يقلل من الديون التقنية ، ويبسط عمليات تطوير البرامج ويسرع تسليم التطبيقات. مع استمرار تزايد الطلب على الحلول البرمجية ، سيصبح التحالف بين الأنظمة الأساسية low-code والحوسبة السحابية أكثر أهمية في السنوات القادمة ، مما سيمكن من تطوير تطبيقات فعالة وقابلة للتطوير.