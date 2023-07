Das Wesen von Low-Code-Plattformen

Low-code Low-Code-Plattformen bieten einen visuell gesteuerten Ansatz für die Gestaltung, Entwicklung und Bereitstellung von Softwareanwendungen, der die Abhängigkeit von traditionellen manuellen Codierungstechniken verringert. Sie bieten Drag-and-Drop-Funktionen, vorgefertigte Komponenten und wiederverwendbare Vorlagen. Daher ermöglichen low-code Plattformen Entwicklern die Erstellung wartbarer und skalierbarer Anwendungen mit minimalem Programmieraufwand. Diese Plattformen haben sich in der Softwareentwicklungsbranche zu einem Wendepunkt entwickelt, da sie die wachsende Nachfrage nach Agilität und Markteinführung erfüllen.

Zu den wichtigsten Merkmalen der low-code Plattformen gehören:

Visuelle Entwicklungsumgebung: Die Plattformen von Low-code bieten intuitive, grafisch orientierte Werkzeuge für den Entwurf von Anwendungskomponenten wie Benutzeroberflächen, Datenmodelle und Geschäftslogik.

Vorgefertigte und wiederverwendbare Komponenten: Diese Plattformen verfügen über eine umfangreiche Bibliothek mit vorgefertigten Komponenten, Vorlagen und Integrationen, die den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Anwendungsentwicklung erheblich reduzieren.

Plattformübergreifende Funktionen: Die Plattformen von Low-code ermöglichen es Entwicklern, mit einer einzigen Codebasis Anwendungen zu erstellen, die auf mehreren Plattformen, wie z. B. Web, Mobile und Desktop, laufen.

Kollaborative Entwicklung: Durch die Erleichterung der nahtlosen Zusammenarbeit zwischen Entwicklern, Geschäftsanalysten und anderen Beteiligten fördern low-code Plattformen die Transparenz und die gemeinsame Verantwortung für den Entwicklungsprozess.

Agile Anwendungsentwicklung: Die inhärente Anpassungsfähigkeit und Flexibilität von low-code Plattformen unterstützen einen agilen Entwicklungsansatz, der eine schnelle Anwendungsbereitstellung und kontinuierliche Verbesserung ermöglicht.

Die Grundlagen des Cloud Computing

Cloud Computing ist ein Paradigmenwechsel im IT-Infrastrukturmanagement, bei dem Ressourcen und Dienste nach Bedarf über das Internet bereitgestellt werden. Durch den Einsatz von Cloud-Infrastrukturen können Unternehmen eine Vielzahl betrieblicher Herausforderungen wie hohe Kosten, komplexe Wartung und eingeschränkte Skalierbarkeit, die mit herkömmlichen Systemen vor Ort verbunden sind, effektiv angehen.

Zu den wesentlichen Merkmalen von Cloud Computing gehören:

Dienste auf Abruf: Cloud Computing ermöglicht es Unternehmen, Ressourcen nach Bedarf bereitzustellen und zu verwalten, so dass sie nur für das bezahlen, was sie auch nutzen.

Self-Service-Bereitstellung: Benutzer können Cloud-basierte Ressourcen selbstständig erstellen, konfigurieren und verwalten, ohne dass die IT-Abteilung eingreifen muss.

Skalierbarkeit und Elastizität: Die Cloud-Infrastruktur kann je nach den dynamischen Anforderungen der Anwendungen und Arbeitslasten einfach nach oben oder unten skaliert werden, was eine optimale Ressourcennutzung und Kosteneffizienz gewährleistet.

Ressourcen-Pooling: Cloud-Anbieter fassen Ressourcen zusammen und weisen sie mehreren Mietern zu, um Skaleneffekte und eine einheitliche Leistung für alle Nutzer zu gewährleisten.

Ubiquitärer Netzzugang: Cloud-basierte Anwendungen sind von jedem Gerät mit einer Internetverbindung zugänglich und ermöglichen eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen geografisch verteilten Teams.

Low-Code und Cloud Computing: Eine perfekte Kombination

Die Integration von low-code Plattformen und Cloud Computing-Technologien schafft eine leistungsstarke Symbiose, die die Art und Weise, wie Softwareanwendungen entworfen, entwickelt, bereitgestellt und verwaltet werden, revolutioniert. Durch die Kombination der inhärenten Vorteile beider Ansätze können Entwickler Cloud-basierte Anwendungen schnell, effizient und mit minimalem Codierungsaufwand erstellen, bereitstellen und skalieren.

Zu den wichtigsten Vorteilen der Synergie von low-code und Cloud Computing gehören:

Verkürzte Markteinführungszeit

Low-code Plattformen ermöglichen den visuellen Entwurf und die Implementierung von Anwendungskomponenten, während Cloud Computing die sofortige Bereitstellung und den Abruf von Ressourcen ermöglicht. Diese Kombination ermöglicht eine schnelle Entwicklung, Prüfung und Bereitstellung von Anwendungen, wodurch die Markteinführungszeit erheblich verkürzt wird.

Geringere Entwicklungskosten

Mit den Plattformen von low-code können Entwickler Anwendungen mit vorgefertigten Komponenten und Vorlagen erstellen, wodurch der Bedarf an benutzerdefiniertem Code minimiert und der Entwicklungsaufwand verringert wird. In Verbindung mit dem Pay-as-you-go-Preismodell des Cloud Computing führt dieser Ansatz zu erheblichen Kosteneinsparungen.

Skalierbarkeit

Sowohl die Plattformen von low-code als auch das Cloud Computing sind von Natur aus skalierbar und gewährleisten, dass die Anwendungen mühelos wachsen und sich an veränderte Geschäftsanforderungen und Arbeitslasten anpassen können.

Kollaborative Entwicklung

Low-code Plattformen ermöglichen eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen Entwicklungsteams, während Cloud Computing einen allgegenwärtigen Zugang zu Anwendungsressourcen gewährleistet. Dies fördert die gemeinsame Verantwortung, Transparenz und schnelle Iterationen während des Entwicklungsprozesses.

Geringere technische Verschuldung

Da die Anwendungen bei jeder Änderung der Anforderungen von Grund auf neu generiert werden, eliminieren low-code Plattformen wie AppMaster.io technische Schulden und stellen sicher, dass die Anwendungen mit den neuesten Standards und Technologien in Einklang stehen.

AppMaster.io: Eine leistungsfähige No-Code Plattform

AppMaster.io ist eine leistungsstarke No-Code-Plattform, die die Art und Weise revolutionieren soll, wie Entwickler an die Entwicklung von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen herangehen. Die 2020 gegründete Plattform zielt darauf ab, die App-Entwicklung in verschiedenen Branchen und Anwendungsfällen schneller, effizienter und kostengünstiger zu machen. AppMaster Im April 2023 vertrauen bereits mehr als 60.000 Nutzer auf .io.

Der zentrale Grundsatz der Plattform besteht darin, die Lücke zwischen Kodierung und visuellem Design zu schließen und es Entwicklern zu ermöglichen, visuell gestaltete Datenmodelle, Geschäftsprozesse, REST API und WebSockets (WSS) endpoints zu erstellen, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben. AppMaster.io nutzt die Leistungsfähigkeit moderner Entwicklungsframeworks wie Go (Backend-Anwendungen), Vue3 (Webanwendungen), Kotlin und SwiftUI (mobile Anwendungen), um eine beispiellose Ressourceneffizienz und Leistung der resultierenden Anwendungen zu gewährleisten.

Eines der Hauptunterscheidungsmerkmale der Plattform liegt in der Fähigkeit, Anwendungen von Grund auf neu zu generieren, wenn sich Anforderungen oder Geschäftslogik ändern, wodurch technische Schulden beseitigt werden und sichergestellt wird, dass die Anwendungen mit den neuesten Standards und Technologien übereinstimmen. Mit sechs verschiedenen Abonnementtypen deckt AppMaster.io ein breites Spektrum von Kundenbedürfnissen und Budgets ab. Die Auswahl an Abonnementplänen bedient Kunden von einzelnen Enthusiasten bis hin zu großen Unternehmen.

Nutzung von AppMaster.io für Cloud-basierte Anwendungen

Die Nutzung der Funktionen von AppMaster.io no-code für Cloud Computing führt zu vielversprechenden Ergebnissen für Unternehmen, die robuste Anwendungen in einem Bruchteil der normalerweise benötigten Zeit erstellen müssen. Die Vielseitigkeit des Cloud Computing ist perfekt für das schnelle Prototyping und den iterativen Charakter der Entwicklung von low-code geeignet. Mit der flexiblen Infrastruktur des Cloud Computing, den reduzierten Kosten und den abrufbaren Ressourcen ermöglicht AppMaster.io die schnelle Bereitstellung und Skalierung von Anwendungen auf verschiedenen Cloud-Plattformen.

Nach Abschluss des visuellen Designprozesses generiert AppMaster.io den Quellcode und kompiliert die Anwendungen, führt Tests durch, bündelt die Anwendungen in Docker-Containern und stellt sie in der Cloud bereit. Die Verwaltung der Bereitstellungen ist effizient und sorglos, so dass sich die Unternehmen auf ihre Kernaufgaben konzentrieren können und nicht auf die Verwaltung der Infrastruktur. Die Cloud-basierte Anwendungsentwicklung mit AppMaster.io rationalisiert die Teamarbeit und die Zusammenarbeit und ermöglicht es Entwicklern an entfernten Standorten, gleichzeitig zu arbeiten und gleichzeitig die Sicherheit und Leistung zu verbessern.

Darüber hinaus sind AppMaster.io-Anwendungen mit jeder PostgreSQL-kompatiblen Datenbank als primärem Datenspeicher kompatibel, was Möglichkeiten für eine flexible Systemintegration, ein robustes Datenmanagement und nahtlose Datenmigrationen eröffnet.

Reduzierung der technischen Schulden und Beschleunigung der Entwicklung

Technische Schulden, ein allgegenwärtiger Fluch in der Softwareentwicklung, können durch verschiedene Faktoren entstehen, z. B. durch unzureichendes Design, übereilt geschriebenen Code, veraltete Abhängigkeiten oder die Nichteinhaltung von Best Practices. Wenn sich ein Projekt weiterentwickelt, kann ein Versäumnis bei der Behebung technischer Schulden die Leistung, Wartbarkeit und Erweiterbarkeit der Software beeinträchtigen. Der Umgang mit technischen Schulden ist sowohl für das Entwicklungsteam als auch für das gesamte Unternehmen von entscheidender Bedeutung für den Unternehmenserfolg, insbesondere bei agilen Methoden.

Glücklicherweise haben sich low-code und no-code Plattformen wie AppMaster.io als wertvolle Hilfsmittel erwiesen, um diese Herausforderung zu bewältigen. No-code Plattformen wie AppMaster.io und Cloud Computing haben eine gemeinsame Eigenschaft, nämlich ihre Fähigkeit, technische Schulden zu minimieren. Leistungsstarke Visualisierungs- und Automatisierungsfunktionen, die von low-code Plattformen bereitgestellt werden, ermöglichen es Entwicklern, sauberen und effizienten Code zu generieren, der sich an Best Practices orientiert. Durch die erhebliche Verringerung des Bedarfs an manueller Kodierung machen es low-code Plattformen einfacher und schneller, Code zu refaktorisieren, Redundanzen zu beseitigen und sicherzustellen, dass die Software den neuesten Industriestandards entspricht.

AppMaster.io ermöglicht es Unternehmen, das Problem der technischen Verschuldung zu lösen, indem sie Aspekte des Entwicklungsprozesses automatisieren, wie z. B. die Generierung von Anwendungen von Grund auf bei jeder Aktualisierung, die Durchführung von Tests und die Bereitstellung in der Cloud. Im Ergebnis hilft die Plattform dabei, sauberen, optimierten und gut implementierten Code zu erhalten, der den Industriestandards entspricht, und reduziert so die Risiken technischer Schulden in Anwendungen.

Warum Low-Code/No-Code Plattformen den Weg zur Verringerung der technischen Verschuldung weisen

Die Automatisierungs- und Visualisierungsfunktionen von low-code und no-code Plattformen wie AppMaster.io ermöglichen eine saubere Anwendungsentwicklung von Grund auf und stellen sicher, dass die generierten Anwendungen die technischen Schulden minimieren. So geht's:

Standardisierung: Low-code Plattformen verwenden standardisierte Entwurfsmuster, Codegenerierung und Frameworks, die Konsistenz und die Einhaltung von Best Practices erzwingen. Diese Standardisierung trägt dazu bei, Unstimmigkeiten zu beseitigen und die generierten Anwendungen auf dem neuesten Stand der Industriestandards zu halten, wodurch die Wartbarkeit verbessert wird.

Kontinuierliches Refactoring: Die Plattformen von Low-code erleichtern das regelmäßige Refactoring von Anwendungen - eine wichtige Praxis in der agilen Entwicklung. Die visuelle Natur der Plattformen low-code und no-code ermöglicht es Entwicklern, ihre Entwürfe effizient zu überprüfen und zu aktualisieren. In AppMaster .io wird das Refactoring nahtlos, da die Plattform Anwendungen von Grund auf neu generiert, wenn Anforderungen geändert werden.

Verbesserte Zusammenarbeit: Low-code Plattformen fördern eine kollaborative Entwicklungsumgebung, indem sie Entwicklern, Analysten und Anwendern die Möglichkeit geben, wertvolle Einblicke zu geben, wodurch die Software genauer, effizienter und kostengünstiger wird. Dieser kollaborative Ansatz hilft dabei, Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben, bevor sie sich zu größeren technischen Problemen auswachsen.

Fähigkeit zur Integration: Die Integration moderner, Cloud-basierter Anwendungen mit Altsystemen kann zu technischen Schulden beitragen. low-code Plattformen wie AppMaster .io vereinfachen jedoch die Integration mit Cloud-Diensten, APIs und Datenbanken, so dass es einfacher ist, die neuesten Technologien einzubinden und das Risiko technischer Schulden zu verringern.

Beschleunigte Entwicklung mit Low-Code-Plattformen und Cloud Computing

Die Kombination von low-code Plattformen und Cloud Computing bereichert den Entwicklungsprozess, indem sie die Entwicklung und Bereitstellung von Anwendungen beschleunigt.

Effiziente Ressourcennutzung: Mit Cloud Computing können Ressourcen schnell und bedarfsgerecht bereitgestellt werden, so dass sich die Entwickler auf die Programmierung und das Design von Anwendungen konzentrieren können. Low-code Plattformen nutzen Cloud-Ressourcen für die Generierung, Paketierung und Bereitstellung von Anwendungen und verbessern so die Gesamteffizienz von Entwicklungsprojekten.

Schnelleres Time-to-Market: Durch die Verringerung des Codierungsaufwands und die Nutzung der Automatisierung beschleunigen die Plattformen von low-code den Entwicklungsprozess und verkürzen die Markteinführungszeit. Cloud Computing verstärkt diesen Vorteil noch, indem es eine skalierbare Umgebung für die schnelle Bereitstellung und Verwaltung von Anwendungen bereitstellt und so die Veröffentlichungszyklen weiter verkürzt.

Größere Skalierbarkeit: Dank Cloud Computing können Unternehmen ihre Ressourcen je nach Anwendungsbedarf erhöhen oder verringern. Low-code und no-code Plattformen wie AppMaster .io entwerfen Anwendungen, die die Skalierbarkeit des Cloud Computing effizient nutzen können, wodurch eine optimierte Ressourcennutzung gewährleistet und die Betriebskosten gesenkt werden.

Die Beziehung zwischen low-code und no-code Plattformen wie AppMaster.io und Cloud Computing ist eine leistungsstarke Kombination, die technische Schulden reduziert, Softwareentwicklungsprozesse rationalisiert und die Anwendungsbereitstellung beschleunigt. Da die Nachfrage nach Softwarelösungen weiter steigt, wird die Allianz zwischen low-code Plattformen und Cloud Computing in den kommenden Jahren noch mehr an Bedeutung gewinnen und die Entwicklung effizienter und skalierbarer Anwendungen ermöglichen.