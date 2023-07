A essência das plataformas de baixo código

Low-code As plataformas Low-Code fornecem uma abordagem visualmente orientada para a conceção, desenvolvimento e implementação de aplicações de software, reduzindo a dependência das técnicas tradicionais de codificação manual. Oferecem funcionalidades de arrastar e largar, componentes pré-construídos e modelos reutilizáveis. Por conseguinte, as plataformas low-code permitem que os programadores criem aplicações sustentáveis e escaláveis com um esforço mínimo de codificação. Estas plataformas tornaram-se um fator de mudança no sector do desenvolvimento de software, respondendo à crescente procura de agilidade e de tempo de colocação no mercado.

As principais características das plataformas low-code incluem:

Ambiente de desenvolvimento visual: as plataformas Low-code oferecem ferramentas intuitivas e orientadas por gráficos para a conceção de componentes de aplicações, tais como interfaces de utilizador, modelos de dados e lógica empresarial.

as plataformas oferecem ferramentas intuitivas e orientadas por gráficos para a conceção de componentes de aplicações, tais como interfaces de utilizador, modelos de dados e lógica empresarial. Componentes pré-construídos e reutilizáveis: Essas plataformas vêm com uma rica biblioteca de componentes, modelos e integrações pré-construídos, reduzindo significativamente o tempo e o esforço necessários para o desenvolvimento de aplicações.

Essas plataformas vêm com uma rica biblioteca de componentes, modelos e integrações pré-construídos, reduzindo significativamente o tempo e o esforço necessários para o desenvolvimento de aplicações. Capacidades multiplataforma: as plataformas Low-code permitem que os programadores criem aplicações executadas em várias plataformas, como a Web, móvel e desktop, utilizando uma única base de código.

as plataformas permitem que os programadores criem aplicações executadas em várias plataformas, como a Web, móvel e desktop, utilizando uma única base de código. Desenvolvimento colaborativo: Ao facilitar a colaboração perfeita entre programadores, analistas empresariais e outras partes interessadas, as plataformas low-code promovem a transparência e a propriedade partilhada do processo de desenvolvimento.

Ao facilitar a colaboração perfeita entre programadores, analistas empresariais e outras partes interessadas, as plataformas promovem a transparência e a propriedade partilhada do processo de desenvolvimento. Desenvolvimento ágil de aplicações: A adaptabilidade e a flexibilidade inerentes às plataformas low-code suportam uma abordagem de desenvolvimento ágil, permitindo a entrega rápida de aplicações e a melhoria contínua.

Os fundamentos da computação em nuvem

A computação em nuvem é uma mudança de paradigma na gestão da infraestrutura de TI, fornecendo recursos e serviços a pedido através da Internet, conforme necessário. Ao adotar a infraestrutura de nuvem, as empresas podem resolver eficazmente uma vasta gama de desafios operacionais, como os custos elevados, a manutenção complexa e as limitações de escalabilidade associadas aos sistemas tradicionais no local.

As características essenciais da computação em nuvem incluem:

Serviços a pedido: A computação em nuvem permite que as empresas provisionem e gerenciem recursos sob demanda, garantindo que elas paguem apenas pelo que usam.

A computação em nuvem permite que as empresas provisionem e gerenciem recursos sob demanda, garantindo que elas paguem apenas pelo que usam. Provisionamento de autosserviço: Os utilizadores podem criar, configurar e gerir recursos baseados na nuvem de forma independente, sem intervenção do departamento de TI.

Os utilizadores podem criar, configurar e gerir recursos baseados na nuvem de forma independente, sem intervenção do departamento de TI. Escalabilidade e elasticidade: A infraestrutura de nuvem pode ser facilmente aumentada ou reduzida de acordo com as necessidades dinâmicas das aplicações e cargas de trabalho, garantindo a utilização ideal dos recursos e a eficiência de custos.

A infraestrutura de nuvem pode ser facilmente aumentada ou reduzida de acordo com as necessidades dinâmicas das aplicações e cargas de trabalho, garantindo a utilização ideal dos recursos e a eficiência de custos. Agrupamento de recursos: Os fornecedores de serviços de computação em nuvem agregam e atribuem recursos a vários locatários, garantindo economias de escala e um desempenho consistente para todos os utilizadores.

Os fornecedores de serviços de computação em nuvem agregam e atribuem recursos a vários locatários, garantindo economias de escala e um desempenho consistente para todos os utilizadores. Acesso ubíquo à rede: As aplicações baseadas na nuvem são acessíveis a partir de qualquer dispositivo com uma ligação à Internet, permitindo uma colaboração perfeita entre equipas geograficamente distribuídas.

Low-Code e computação em nuvem: Uma combinação perfeita

A integração das plataformas low-code e das tecnologias de computação em nuvem cria uma simbiose poderosa que revoluciona a forma como as aplicações de software são concebidas, desenvolvidas, implementadas e geridas. Ao combinar as vantagens inerentes a ambas as abordagens, os programadores podem criar, implementar e escalar aplicações baseadas na nuvem de forma rápida, eficiente e com um esforço mínimo de codificação.

Os principais benefícios da sinergia entre low-code e a computação em nuvem incluem:

Tempo de colocação no mercado acelerado

Low-code As plataformas de computação em nuvem permitem o design visual e a implementação de componentes de aplicativos, enquanto a computação em nuvem oferece provisionamento instantâneo e recursos sob demanda. Esta combinação permite o rápido desenvolvimento, teste e implementação de aplicações, reduzindo significativamente o tempo de colocação no mercado.

Custos de desenvolvimento reduzidos

Com as plataformas low-code, os programadores podem criar aplicações utilizando componentes e modelos pré-construídos, minimizando a necessidade de código personalizado e reduzindo os esforços de desenvolvimento. Juntamente com o modelo de preços pay-as-you-go da computação em nuvem, essa abordagem resulta em economias de custo substanciais.

Escalabilidade

Tanto as plataformas low-code como a computação em nuvem são inerentemente escaláveis, garantindo que as aplicações podem crescer sem esforço e adaptar-se a requisitos comerciais e cargas de trabalho em constante mudança.

Try AppMaster today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Desenvolvimento colaborativo

Low-code permitem uma colaboração perfeita entre as equipas de desenvolvimento, enquanto a computação em nuvem garante um acesso omnipresente aos recursos das aplicações. Isto promove a propriedade partilhada, a transparência e as iterações rápidas durante o processo de desenvolvimento.

Redução da dívida técnica

Ao gerar aplicações a partir do zero sempre que os requisitos são modificados, as plataformas low-code como AppMaster.io eliminam a dívida técnica e garantem que as aplicações permanecem alinhadas com as normas e tecnologias mais recentes.

AppMaster.io: Uma poderosa plataforma No-Code

AppMaster.io é uma poderosa plataforma sem código projetada para revolucionar a maneira como os desenvolvedores abordam o desenvolvimento de aplicativos back-end, web e móveis. Fundada em 2020, a plataforma tem como objetivo tornar o desenvolvimento de aplicativos mais rápido, mais eficiente e econômico em vários setores e casos de uso. AppMaster.io já tem a confiança de mais de 60.000 usuários em abril de 2023.

O princípio central da plataforma gira em torno de preencher a lacuna entre a codificação e o design visual, permitindo que os desenvolvedores criem modelos de dados visualmente projetados, processos de negócios, API REST e WebSockets (WSS) endpoints sem escrever uma única linha de código. AppMaster O .io aproveita o poder das estruturas de desenvolvimento modernas, como Go (aplicações de backend), Vue3 (aplicações Web), Kotlin e SwiftUI (aplicações móveis) para proporcionar uma eficiência de recursos e um desempenho sem paralelo nas aplicações resultantes.

Um dos principais diferenciadores da plataforma reside na sua capacidade de regenerar aplicações a partir do zero sempre que os requisitos ou a lógica empresarial mudam, eliminando assim a dívida técnica e garantindo que as aplicações se mantêm em sincronia com as mais recentes normas e tecnologias. Com seis tipos de assinaturas disponíveis, o AppMaster.io atende a uma ampla gama de necessidades e orçamentos dos clientes. A variedade de planos de subscrição serve clientes desde entusiastas individuais a grandes empresas.

Aproveitamento do AppMaster.io para aplicações baseadas na nuvem

no-code A utilização das capacidades do AppMaster.io para a computação em nuvem resulta em resultados promissores para as empresas que necessitam de criar aplicações robustas numa fração do tempo normalmente necessário. A versatilidade da computação em nuvem resulta numa combinação perfeita para a prototipagem rápida e a natureza iterativa do desenvolvimento de low-code. Com a infraestrutura flexível da computação em nuvem, os custos reduzidos e os recursos a pedido, o AppMaster.io permite a rápida implementação e o escalonamento de aplicações em várias plataformas de nuvem.

Após a conclusão do processo de conceção visual, o AppMaster.io gera código-fonte e compila aplicações, executa testes, agrupa as aplicações em contentores Docker e implementa-as na nuvem. A gestão das implementações é eficiente e sem preocupações, assegurando que as empresas se podem concentrar nas funções principais e não na gestão da infraestrutura. O desenvolvimento de aplicações baseadas na nuvem com AppMaster.io simplifica o trabalho em equipa e a colaboração, permitindo que os programadores remotos trabalhem em simultâneo, ao mesmo tempo que melhoram a segurança e o desempenho.

Para além disso, as aplicações AppMaster.io são compatíveis com qualquer base de dados compatível com PostgreSQL como armazenamento de dados primário, abrindo oportunidades para uma integração de sistemas flexível, uma gestão de dados robusta e migrações de dados sem problemas.

Reduzindo a dívida técnica e acelerando o desenvolvimento

A dívida técnica, um mal sempre presente no desenvolvimento de software, pode resultar de vários factores, como uma conceção inadequada, código escrito à pressa, dependências desactualizadas ou o não cumprimento das melhores práticas. À medida que um projeto evolui, a incapacidade de resolver a dívida técnica pode degradar o desempenho, a capacidade de manutenção e a extensibilidade do software. Sendo crítica para o sucesso organizacional, especialmente em metodologias ágeis, a resolução da dívida técnica é uma preocupação tanto para a equipa de desenvolvimento como para a organização em geral.

Felizmente, as plataformas low-code e no-code como AppMaster.io surgiram como ferramentas valiosas para mitigar esse desafio. No-code plataformas como AppMaster.io e a computação em nuvem compartilham uma caraterística comum em sua capacidade de minimizar a dívida técnica. As poderosas capacidades de visualização e automação fornecidas pelas plataformas low-code permitem aos programadores gerar código limpo e eficiente que adere às melhores práticas. Ao reduzir substancialmente a necessidade de codificação manual, as plataformas low-code tornam mais fácil e rápido refatorar o código, eliminar redundâncias e garantir que o software esteja alinhado com os padrões mais recentes do setor.

Try AppMaster today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

AppMasterA .io permite que as organizações resolvam o problema da dívida técnica automatizando aspectos do processo de desenvolvimento, como a geração de aplicações de raiz em cada atualização, a execução de testes e a implementação na nuvem. Como resultado, a plataforma ajuda a manter um código limpo, optimizado e bem implementado que cumpre as normas da indústria, reduzindo os riscos de dívida técnica nas aplicações.

Por que as plataformas Low-Code/No-Code lideram o caminho para reduzir o débito técnico

Os recursos de automação e visualização fornecidos pelas plataformas low-code e no-code, como AppMaster.io, permitem o desenvolvimento limpo de aplicativos desde o início, garantindo que os aplicativos gerados minimizem a dívida técnica. Veja como:

Padronização: as plataformas Low-code usam padrões de design, geração de código e estruturas padronizados, que reforçam a consistência e a adesão às práticas recomendadas. Essa padronização ajuda a eliminar discrepâncias e mantém os aplicativos gerados atualizados com os padrões mais recentes do setor, melhorando a capacidade de manutenção.

as plataformas usam padrões de design, geração de código e estruturas padronizados, que reforçam a consistência e a adesão às práticas recomendadas. Essa padronização ajuda a eliminar discrepâncias e mantém os aplicativos gerados atualizados com os padrões mais recentes do setor, melhorando a capacidade de manutenção. Refactoring contínuo: as plataformas Low-code facilitam o refactoring regular das aplicações - uma prática crucial no desenvolvimento ágil. A natureza visual das plataformas low-code e no-code permite que os programadores revejam e actualizem os seus projectos de forma eficiente. Em AppMaster .io, a refacção torna-se perfeita porque a plataforma regenera as aplicações a partir do zero sempre que os requisitos são modificados.

as plataformas facilitam o refactoring regular das aplicações - uma prática crucial no desenvolvimento ágil. A natureza visual das plataformas e permite que os programadores revejam e actualizem os seus projectos de forma eficiente. Em .io, a refacção torna-se perfeita porque a plataforma regenera as aplicações a partir do zero sempre que os requisitos são modificados. Maior colaboração: As plataformas Low-code promovem um ambiente de desenvolvimento colaborativo, permitindo que os programadores, analistas e utilizadores forneçam informações valiosas, tornando o software mais preciso, eficiente e rentável. Esta abordagem colaborativa ajuda a identificar problemas precocemente e a resolvê-los antes que se transformem em dívidas técnicas mais significativas.

As plataformas promovem um ambiente de desenvolvimento colaborativo, permitindo que os programadores, analistas e utilizadores forneçam informações valiosas, tornando o software mais preciso, eficiente e rentável. Esta abordagem colaborativa ajuda a identificar problemas precocemente e a resolvê-los antes que se transformem em dívidas técnicas mais significativas. Capacidade de integração: A integração de aplicativos modernos e baseados em nuvem com sistemas legados pode contribuir para a dívida técnica. No entanto, as plataformas low-code como AppMaster .io simplificam a integração com serviços de nuvem, APIs e bancos de dados, facilitando a incorporação das tecnologias mais recentes e reduzindo o risco de dívida técnica.

Desenvolvimento acelerado com plataformas de baixo código e computação em nuvem

A combinação das plataformas low-code e da computação em nuvem enriquece o processo de desenvolvimento, acelerando o desenvolvimento e a implantação de aplicativos.

Utilização eficiente de recursos: Com a computação em nuvem, os recursos podem ser provisionados rapidamente sob demanda, permitindo que os desenvolvedores se concentrem na codificação e no design de aplicativos. As plataformas Low-code usam recursos da nuvem para gerar, empacotar e implantar aplicativos, melhorando a eficiência geral dos projetos de desenvolvimento.

Com a computação em nuvem, os recursos podem ser provisionados rapidamente sob demanda, permitindo que os desenvolvedores se concentrem na codificação e no design de aplicativos. As plataformas usam recursos da nuvem para gerar, empacotar e implantar aplicativos, melhorando a eficiência geral dos projetos de desenvolvimento. Time-to-Market mais rápido: Ao reduzir o esforço de codificação e aproveitar a automação, as plataformas low-code aceleram o processo de desenvolvimento, reduzindo o tempo de colocação no mercado. A computação em nuvem aumenta essa vantagem fornecendo um ambiente escalável para implantar e gerenciar aplicativos rapidamente, reduzindo ainda mais os ciclos de lançamento.

Ao reduzir o esforço de codificação e aproveitar a automação, as plataformas aceleram o processo de desenvolvimento, reduzindo o tempo de colocação no mercado. A computação em nuvem aumenta essa vantagem fornecendo um ambiente escalável para implantar e gerenciar aplicativos rapidamente, reduzindo ainda mais os ciclos de lançamento. Maior escalabilidade: Graças à computação em nuvem, as organizações podem aumentar ou diminuir seus recursos com base na demanda de aplicativos. Low-code e no-code plataformas como AppMaster .io elaboram aplicativos que podem capitalizar eficientemente a escalabilidade oferecida pela computação em nuvem, garantindo a utilização otimizada de recursos e reduzindo os custos operacionais.

A relação entre low-code e no-code plataformas como AppMaster.io e a computação em nuvem é uma combinação poderosa que reduz a dívida técnica, simplificando os processos de desenvolvimento de software e acelerando a entrega de aplicativos. Como a procura de soluções de software continua a crescer, a aliança entre as plataformas low-code e a computação em nuvem tornar-se-á ainda mais significativa nos próximos anos, permitindo o desenvolvimento de aplicações eficientes e escaláveis.