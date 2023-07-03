Düşük Kodlu Platformların Özü

Low-code platformlar, yazılım uygulamalarını tasarlamak, geliştirmek ve devreye almak için görsel odaklı bir yaklaşım sunarak geleneksel elle kodlama tekniklerine olan güveni azaltır. Sürükle ve bırak işlevleri, önceden oluşturulmuş bileşenler ve yeniden kullanılabilir şablonlar sunarlar. Bu nedenle, low-code platformlar, geliştiricilerin minimum kodlama çabasıyla bakımı yapılabilir ve ölçeklenebilir uygulamalar oluşturmasını sağlar. Bu platformlar, yazılım geliştirme endüstrisinde ezber bozan bir unsur haline geldi ve çeviklik ve pazara sürüm süresi için artan talebi ele aldı.

low-code platformların temel özellikleri şunları içerir:

Görsel geliştirme ortamı: Low-code platformlar, kullanıcı arabirimleri, veri modelleri ve iş mantığı gibi uygulama bileşenlerini tasarlamak için sezgisel, grafik odaklı araçlar sunar.

platformlar, kullanıcı arabirimleri, veri modelleri ve iş mantığı gibi uygulama bileşenlerini tasarlamak için sezgisel, grafik odaklı araçlar sunar. Önceden oluşturulmuş ve yeniden kullanılabilir bileşenler: Bu platformlar, uygulama geliştirme için gereken zamanı ve çabayı önemli ölçüde azaltan, önceden oluşturulmuş bileşenler, şablonlar ve entegrasyonlardan oluşan zengin bir kitaplıkla birlikte gelir.

Bu platformlar, uygulama geliştirme için gereken zamanı ve çabayı önemli ölçüde azaltan, önceden oluşturulmuş bileşenler, şablonlar ve entegrasyonlardan oluşan zengin bir kitaplıkla birlikte gelir. Platformlar arası yetenekler: Low-code platformlar, geliştiricilerin tek bir kod tabanı kullanarak web, mobil ve masaüstü gibi birden çok platformda çalışan uygulamalar oluşturmasına olanak tanır.

platformlar, geliştiricilerin tek bir kod tabanı kullanarak web, mobil ve masaüstü gibi birden çok platformda çalışan uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. İşbirlikçi geliştirme: low-code platformlar, geliştiriciler, iş analistleri ve diğer paydaşlar arasında sorunsuz işbirliğini kolaylaştırarak şeffaflığı ve geliştirme sürecinin ortak mülkiyetini destekler.

platformlar, geliştiriciler, iş analistleri ve diğer paydaşlar arasında sorunsuz işbirliğini kolaylaştırarak şeffaflığı ve geliştirme sürecinin ortak mülkiyetini destekler. Çevik uygulama geliştirme: low-code platformların doğal uyarlanabilirliği ve esnekliği, hızlı uygulama teslimi ve sürekli iyileştirme sağlayarak çevik bir geliştirme yaklaşımını destekler.

Bulut Bilişimin Temelleri

Bulut bilişim , BT altyapı yönetiminde bir paradigma değişikliğidir ve ihtiyaç duyulduğunda internet üzerinden isteğe bağlı kaynaklar ve hizmetler sağlar. İşletmeler, bulut altyapısını benimseyerek, geleneksel şirket içi sistemlerle ilişkili yüksek maliyetler, karmaşık bakım ve ölçeklenebilirlik sınırlamaları gibi çok çeşitli operasyonel zorlukları etkili bir şekilde çözebilir.

Bulut bilişimin temel özellikleri şunları içerir:

İsteğe bağlı hizmetler: Bulut bilgi işlem, işletmelerin yalnızca kullandıkları kadar ödeme yapmalarını sağlayarak, talep üzerine kaynakları tedarik etmelerini ve yönetmelerini sağlar.

Bulut bilgi işlem, işletmelerin yalnızca kullandıkları kadar ödeme yapmalarını sağlayarak, talep üzerine kaynakları tedarik etmelerini ve yönetmelerini sağlar. Self servis sağlama: Kullanıcılar, BT departmanının müdahalesi olmadan bulut tabanlı kaynakları bağımsız olarak oluşturabilir, yapılandırabilir ve yönetebilir.

Kullanıcılar, BT departmanının müdahalesi olmadan bulut tabanlı kaynakları bağımsız olarak oluşturabilir, yapılandırabilir ve yönetebilir. Ölçeklenebilirlik ve esneklik: Bulut altyapısı, uygulamaların ve iş yüklerinin dinamik gereksinimlerine göre kolayca büyütülebilir veya azaltılabilir, böylece optimum kaynak kullanımı ve maliyet verimliliği sağlanır.

Bulut altyapısı, uygulamaların ve iş yüklerinin dinamik gereksinimlerine göre kolayca büyütülebilir veya azaltılabilir, böylece optimum kaynak kullanımı ve maliyet verimliliği sağlanır. Kaynak havuzu oluşturma: Bulut sağlayıcıları, tüm kullanıcılar için ölçek ekonomileri ve tutarlı performans sağlayarak kaynakları birden fazla kiracı arasında toplar ve tahsis eder.

Bulut sağlayıcıları, tüm kullanıcılar için ölçek ekonomileri ve tutarlı performans sağlayarak kaynakları birden fazla kiracı arasında toplar ve tahsis eder. Her yerde ağ erişimi: Bulut tabanlı uygulamalara internet bağlantısı olan herhangi bir cihazdan erişilebilir, bu da coğrafi olarak dağılmış ekipler arasında sorunsuz işbirliği sağlar.

Low-Code ve Cloud Computing: Mükemmel Uyum

low-code platformların ve bulut bilgi işlem teknolojilerinin entegrasyonu, yazılım uygulamalarının tasarlanması, geliştirilmesi, dağıtılması ve yönetilmesinde devrim yaratan güçlü bir ortak yaşam yaratır. Geliştiriciler, her iki yaklaşımın doğal avantajlarını birleştirerek bulut tabanlı uygulamaları hızlı, verimli bir şekilde ve minimum kodlama çabasıyla oluşturabilir, devreye alabilir ve ölçeklendirebilir.

low-code ve bulut bilgi işlem sinerjisinin temel faydaları şunları içerir:

Hızlandırılmış pazara çıkış süresi

Low-code platformlar, uygulama bileşenlerinin görsel tasarımına ve uygulanmasına izin verirken, bulut bilgi işlem anında provizyon ve isteğe bağlı kaynaklar sağlar. Bu kombinasyon, uygulamaların hızlı bir şekilde geliştirilmesini, test edilmesini ve devreye alınmasını sağlayarak pazara sunma süresini önemli ölçüde azaltır.

Azaltılmış geliştirme maliyetleri

low-code platformlarla, geliştiriciler önceden oluşturulmuş bileşenleri ve şablonları kullanarak uygulamalar oluşturabilir, bu da özel kod ihtiyacını en aza indirir ve geliştirme çabalarını azaltır. Bulut bilişimin kullandıkça öde fiyatlandırma modeliyle birleştiğinde, bu yaklaşım önemli ölçüde maliyet tasarrufu sağlar.

ölçeklenebilirlik

Hem low-code platformlar hem de bulut bilgi işlem, doğası gereği ölçeklenebilir olup, uygulamaların zahmetsizce büyüyebilmesini ve değişen iş gereksinimlerine ve iş yüklerine uyum sağlayabilmesini sağlar.

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işbirlikçi geliştirme

Low-code platformlar, geliştirme ekipleri arasında sorunsuz işbirliği sağlarken, bulut bilgi işlem, uygulama kaynaklarına her yerden erişim sağlar. Bu, geliştirme sürecinde ortak mülkiyeti, şeffaflığı ve hızlı yinelemeleri teşvik eder.

Azaltılmış teknik borç

AppMaster.io gibi low-code platformlar, gereksinimler her değiştirildiğinde sıfırdan uygulamalar üreterek teknik borcu ortadan kaldırır ve uygulamaların en son standartlar ve teknolojilerle uyumlu kalmasını sağlar.

AppMaster.io: No-Code Güçlü Bir Platform

AppMaster.io , geliştiricilerin arka uç, web ve mobil uygulama geliştirme yaklaşımında devrim yaratmak için tasarlanmış güçlü bir kodsuz platformdur. 2020'de kurulan platform, çeşitli sektörlerde ve kullanım durumlarında uygulama geliştirmeyi daha hızlı, daha verimli ve uygun maliyetli hale getirmeyi hedefliyor. AppMaster.io'ya Nisan 2023 itibarıyla 60.000'den fazla kullanıcı güvenmektedir.

Platformun ana ilkesi, kodlama ve görsel tasarım arasındaki boşluğu doldurmak etrafında dönerek, geliştiricilerin tek bir satır kod yazmadan görsel olarak tasarlanmış veri modelleri, iş süreçleri, REST API ve WebSockets (WSS) endpoints oluşturmasını sağlar. AppMaster.io, ortaya çıkan uygulamalarda benzersiz kaynak verimliliği ve performansı sağlamak için Go (arka uç uygulamaları), Vue3 (web uygulamaları), Kotlin ve SwiftUI (mobil uygulamalar) gibi modern geliştirme çerçevelerinin gücünden yararlanır.

Platformun en önemli farklılıklarından biri, gereksinimler veya iş mantığı değiştiğinde uygulamaları sıfırdan yeniden oluşturma, böylece teknik borcu ortadan kaldırma ve uygulamaların en son standartlar ve teknolojilerle senkronize kalmasını sağlama becerisinde yatmaktadır. Mevcut altı abonelik türüyle AppMaster.io, çok çeşitli müşteri ihtiyaçlarını ve bütçelerini karşılar. Abonelik planları yelpazesi, bireysel meraklılardan büyük işletmelere kadar müşterilere hizmet vermektedir.

Bulut Tabanlı Uygulamalar için AppMaster.io'dan Yararlanma

AppMaster.io'nun bulut bilgi işlem için no-code yeteneklerinin kullanılması, tipik olarak gerekli olan sürenin çok daha kısa bir bölümünde güçlü uygulamalar oluşturmaya ihtiyaç duyan işletmeler için umut verici sonuçlar verir. Bulut bilgi işlemin çok yönlülüğü low-code geliştirmenin hızlı prototip oluşturma ve yinelemeli doğası için mükemmel bir eşleşme sağlar. Bulut bilgi işlemin esnek altyapısı, azaltılmış maliyetleri ve isteğe bağlı kaynakları ile AppMaster.io, uygulamaların çeşitli bulut platformlarında hızla devreye alınmasını ve ölçeklendirilmesini sağlar.

Görsel tasarım sürecinin tamamlanmasının ardından AppMaster.io, kaynak kodu oluşturur ve uygulamaları derler, testler yürütür, uygulamaları Docker kapsayıcılarında paketler ve buluta dağıtır. Dağıtımları yönetmek verimli ve sorunsuzdur, bu da işletmelerin altyapı yönetimi yerine temel işlevlere odaklanmalarını sağlar. AppMaster.io ile bulut tabanlı uygulama geliştirme, ekip çalışmasını ve işbirliğini düzene sokarak, uzaktaki geliştiricilerin aynı anda çalışmasını sağlarken aynı zamanda güvenliği ve performansı artırır.

Bunun da ötesinde, AppMaster.io uygulamaları, birincil veri depoları olarak PostgreSQL uyumlu herhangi bir veritabanıyla uyumludur ve esnek sistem entegrasyonu, güçlü veri yönetimi ve sorunsuz veri geçişleri için fırsatlar sunar.

Teknik Borçların Azaltılması ve Kalkınmanın Hızlandırılması

Yazılım geliştirmede her zaman var olan bir bela olan teknik borç, yetersiz tasarım, aceleyle yazılmış kod, modası geçmiş bağımlılıklar veya en iyi uygulamaları takip etmeme gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir. Bir proje geliştikçe, teknik borcun ele alınamaması, yazılımın performansını, sürdürülebilirliğini ve genişletilebilirliğini düşürebilir. Özellikle çevik metodolojilerde kurumsal başarı için kritik olan teknik borçla mücadele, hem geliştirme ekibi hem de daha geniş organizasyon için bir endişe kaynağıdır.

Şans eseri, AppMaster.io gibi low-code ve no-code platformlar, bu zorluğun üstesinden gelmede değerli araçlar olarak ortaya çıktı. AppMaster.io gibi No-code platformlar ve bulut bilgi işlem, teknik borcu en aza indirme becerilerinde ortak bir özelliği paylaşır. low-code platformlar tarafından sağlanan güçlü görselleştirme ve otomasyon yetenekleri, geliştiricilerin en iyi uygulamalara uyan temiz ve verimli kodlar oluşturmasını sağlar. low-code platformlar, manuel kodlama ihtiyacını önemli ölçüde azaltarak, kodu yeniden düzenlemeyi daha kolay ve daha hızlı hale getirir, fazlalıkları ortadan kaldırır ve yazılımın en son endüstri standartlarıyla uyumlu olmasını sağlar.

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AppMaster.io, her güncellemede uygulamaları sıfırdan oluşturmak, testleri çalıştırmak ve buluta dağıtmak gibi geliştirme sürecinin yönlerini otomatikleştirerek kuruluşların teknik borç sorununu çözmelerini mümkün kılar. Sonuç olarak platform, endüstri standartlarını karşılayan temiz, optimize edilmiş ve iyi uygulanmış bir kodun korunmasına yardımcı olarak uygulamalardaki teknik borç risklerini azaltır.

Low-Code/ No-Code Platformları Neden Teknik Borçları Azaltmada Öncülük Ediyor?

AppMaster.io gibi low-code ve no-code platformların sağladığı otomasyon ve görselleştirme yetenekleri, sıfırdan temiz uygulama geliştirmeyi mümkün kılarak, oluşturulan uygulamaların teknik borcu en aza indirmesini sağlar. İşte nasıl:

Standardizasyon: Low-code platformlar, tutarlılığı ve en iyi uygulamalara bağlılığı zorunlu kılan standartlaştırılmış tasarım modelleri, kod oluşturma ve çerçeveler kullanır. Bu standardizasyon, tutarsızlıkların ortadan kaldırılmasına yardımcı olur ve oluşturulan uygulamaları sektörün en son standartlarıyla güncel tutar ve sürdürülebilirliği artırır.

platformlar, tutarlılığı ve en iyi uygulamalara bağlılığı zorunlu kılan standartlaştırılmış tasarım modelleri, kod oluşturma ve çerçeveler kullanır. Bu standardizasyon, tutarsızlıkların ortadan kaldırılmasına yardımcı olur ve oluşturulan uygulamaları sektörün en son standartlarıyla güncel tutar ve sürdürülebilirliği artırır. Sürekli Yeniden Düzenleme: Low-code platformlar, çevik geliştirmede çok önemli bir uygulama olan uygulamaları düzenli olarak yeniden düzenlemeyi kolaylaştırır. low-code ve no-code platformların görsel doğası, geliştiricilerin tasarımlarını verimli bir şekilde gözden geçirmelerine ve güncellemelerine olanak tanır. AppMaster .io'da yeniden düzenleme sorunsuz hale gelir çünkü platform, gereksinimler her değiştirildiğinde uygulamaları sıfırdan yeniden oluşturur.

platformlar, çevik geliştirmede çok önemli bir uygulama olan uygulamaları düzenli olarak yeniden düzenlemeyi kolaylaştırır. ve platformların görsel doğası, geliştiricilerin tasarımlarını verimli bir şekilde gözden geçirmelerine ve güncellemelerine olanak tanır. .io'da yeniden düzenleme sorunsuz hale gelir çünkü platform, gereksinimler her değiştirildiğinde uygulamaları sıfırdan yeniden oluşturur. Artan İşbirliği: Low-code platformlar, geliştiricilerin, analistlerin ve kullanıcıların değerli içgörüler sağlamasına izin vererek, yazılımı daha doğru, verimli ve uygun maliyetli hale getirerek işbirliğine dayalı bir geliştirme ortamını teşvik eder. Bu işbirlikçi yaklaşım, sorunların erkenden tespit edilmesine ve daha önemli bir teknik borca ​​dönüşmeden önce ele alınmasına yardımcı olur.

platformlar, geliştiricilerin, analistlerin ve kullanıcıların değerli içgörüler sağlamasına izin vererek, yazılımı daha doğru, verimli ve uygun maliyetli hale getirerek işbirliğine dayalı bir geliştirme ortamını teşvik eder. Bu işbirlikçi yaklaşım, sorunların erkenden tespit edilmesine ve daha önemli bir teknik borca ​​dönüşmeden önce ele alınmasına yardımcı olur. Entegrasyon Yeteneği: Modern, bulut tabanlı uygulamaları eski sistemlerle entegre etmek, teknik borca ​​katkıda bulunabilir. Bununla birlikte, AppMaster .io gibi low-code platformlar, bulut hizmetleri, API'ler ve veritabanlarıyla entegrasyonu kolaylaştırarak en son teknolojilerin dahil edilmesini kolaylaştırır ve teknik borç riskini azaltır.

Düşük Kodlu Platformlar ve Bulut Bilişim ile Hızlandırılmış Geliştirme

low-code platformlar ve bulut bilgi işlemin birleşimi, uygulamaların geliştirilmesini ve devreye alınmasını hızlandırarak geliştirme sürecini zenginleştirir.

Verimli Kaynak Kullanımı: Bulut bilgi işlemle, kaynaklar talep üzerine hızlı bir şekilde sağlanarak geliştiricilerin kodlamaya ve uygulama tasarlamaya odaklanmasına olanak sağlanır. Low-code platformlar, geliştirme projelerinin genel verimliliğini artırarak uygulamaları oluşturmak, paketlemek ve devreye almak için bulut kaynaklarını kullanır.

Bulut bilgi işlemle, kaynaklar talep üzerine hızlı bir şekilde sağlanarak geliştiricilerin kodlamaya ve uygulama tasarlamaya odaklanmasına olanak sağlanır. platformlar, geliştirme projelerinin genel verimliliğini artırarak uygulamaları oluşturmak, paketlemek ve devreye almak için bulut kaynaklarını kullanır. Daha Hızlı Pazara Sunma Süresi: Kodlama çabasını azaltarak ve otomasyondan yararlanarak, low-code platformlar geliştirme sürecini hızlandırır ve pazara sürüm süresini kısaltır. Bulut bilgi işlem, uygulamaları hızlı bir şekilde dağıtmak ve yönetmek için ölçeklenebilir bir ortam sağlayarak ve sürüm döngülerini daha da kısaltarak bu avantajı artırır.

Kodlama çabasını azaltarak ve otomasyondan yararlanarak, platformlar geliştirme sürecini hızlandırır ve pazara sürüm süresini kısaltır. Bulut bilgi işlem, uygulamaları hızlı bir şekilde dağıtmak ve yönetmek için ölçeklenebilir bir ortam sağlayarak ve sürüm döngülerini daha da kısaltarak bu avantajı artırır. Daha Fazla Ölçeklenebilirlik: Bulut bilişim sayesinde kuruluşlar, uygulama talebine göre kaynaklarını artırabilir veya azaltabilir. AppMaster .io taslak uygulamaları gibi bulut bilgi işlemin sunduğu ölçeklenebilirlikten verimli bir şekilde yararlanabilen, optimize edilmiş kaynak kullanımı sağlayan ve operasyonel maliyetleri azaltan Low-code ve no-code platformlar.

AppMaster.io gibi low-code ve no-code platformlar ile bulut bilgi işlem arasındaki ilişki, teknik borcu azaltan, yazılım geliştirme süreçlerini kolaylaştıran ve uygulama teslimini hızlandıran güçlü bir kombinasyondur. Yazılım çözümlerine olan talep artmaya devam ettikçe, low-code platformlar ve bulut bilgi işlem arasındaki ittifak, verimli ve ölçeklenebilir uygulamaların geliştirilmesini güçlendirerek önümüzdeki yıllarda daha da önemli hale gelecektir.