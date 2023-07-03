低代码平台的本质

Low-code 低代码平台为设计、开发和部署软件应用程序提供了一种视觉驱动的方法，减少了对传统手工编码技术的依赖。它们提供拖放功能、预建组件和可重复使用的模板。因此， 平台使开发者能够以最小的编码努力创建可维护和可扩展的应用程序。这些平台已经成为软件开发行业的一个游戏规则，解决了对灵活性和low-code 上市时间日益增长的需求。

low-code 平台的主要特点包括：

云计算的基本原理

云计算是IT基础设施管理的一个范式转变，通过互联网按需提供资源和服务。通过采用云计算基础设施，企业可以有效地解决一系列的运营挑战，如与传统的内部系统相关的高成本、复杂的维护和扩展性限制。

云计算的基本特征包括：

按需服务： 云计算使企业能够按需配置和管理资源，确保他们只为自己使用的资源付费。

云计算使企业能够按需配置和管理资源，确保他们只为自己使用的资源付费。 自助式配置： 用户可以独立创建、配置和管理基于云的资源，不需要IT部门的干预。

用户可以独立创建、配置和管理基于云的资源，不需要IT部门的干预。 可扩展性和弹性： 云基础设施可以根据应用程序和工作负载的动态需求轻松地扩大或缩小规模，确保最佳的资源利用率和成本效益。

云基础设施可以根据应用程序和工作负载的动态需求轻松地扩大或缩小规模，确保最佳的资源利用率和成本效益。 资源池： 云供应商在多个租户之间聚集和分配资源，确保规模经济和所有用户的性能一致。

云供应商在多个租户之间聚集和分配资源，确保规模经济和所有用户的性能一致。 无处不在的网络访问：基于云的应用程序可以从任何具有互联网连接的设备上访问，使分布在各地的团队之间实现无缝协作。

低代码和云计算：一个完美的匹配

low-code 平台和云计算技术的整合创造了一种强大的共生关系，彻底改变了软件应用程序的设计、开发、部署和管理方式。通过结合这两种方法的固有优势，开发人员可以迅速、有效地建立、部署和扩展基于云的应用程序，并以最小的编码工作量。

low-code 和云计算的协同作用的主要好处包括：

加速上市时间

Low-code 平台允许可视化设计和实施应用程序组件，而云计算提供即时供应和按需资源。这种组合使应用程序的快速开发、测试和部署成为可能，大大缩短了上市时间。

降低开发成本

通过low-code 平台，开发人员可以使用预建的组件和模板创建应用程序，最大限度地减少对定制代码的需求，并减少开发工作。再加上云计算的 "现收现付 "定价模式，这种方法可以节省大量成本。

可扩展性

low-code 平台和云计算都具有内在的可扩展性，确保应用程序可以毫不费力地增长并适应不断变化的业务需求和工作负载。

协作式开发

Low-code 平台能够实现开发团队之间的无缝协作，而云计算则确保对应用资源的无处不在的访问。这促进了开发过程中的共享所有权、透明度和快速迭代。

减少技术债务

low-code 通过每次修改需求时从头开始生成应用程序，AppMaster.io 等平台消除了技术债务，并确保应用程序与最新标准和技术保持一致。

AppMaster.io：一个强大的No-Code 平台

AppMaster.io是一个强大的无代码平台，旨在彻底改变开发者处理后端、网络和移动应用开发的方式。该平台成立于2020年，旨在使各行业和使用情况下的应用开发更快、更有效、更经济。AppMaster截至2023年4月，.io已经得到了6万多用户的信任。

该平台的核心宗旨是围绕弥合编码和视觉设计之间的差距，使开发人员能够创建视觉设计的数据模型、业务流程、REST API和WebSockets（WSS）endpoints ，而无需编写任何一行代码。AppMaster.io利用现代开发框架的力量，如Go（后台应用）、Vue3（网络应用）、Kotlin和SwiftUI （移动应用），在产生的应用中提供无与伦比的资源效率和性能。

该平台的一个关键区别在于它能够在需求或业务逻辑发生变化时从头开始重新生成应用程序，从而消除技术债务并确保应用程序与最新标准和技术保持同步。AppMaster.io有六种类型的订阅，可满足广泛的客户需求和预算。各种各样的订阅计划为从个人爱好者到大型企业的客户提供服务。

利用AppMaster.io进行基于云的应用

利用AppMaster.io的no-code 功能进行云计算，对于需要在通常所需时间的一小部分内建立强大的应用程序的企业来说，会产生很好的结果。云计算的多功能性使其与low-code 开发的快速原型和迭代性质完美匹配。凭借云计算灵活的基础设施、降低的成本和按需提供的资源，AppMaster.io能够在各种云平台上快速部署和扩展应用程序。

在完成视觉设计过程后，AppMaster.io会生成源代码并编译应用程序，执行测试，将应用程序捆绑到Docker容器中，并将其部署到云上。管理部署是高效和无忧的，确保企业可以继续专注于核心功能而不是基础设施管理。使用AppMaster.io的基于云的应用开发简化了团队工作和协作，使远程开发人员能够同时工作，同时也提高了安全性和性能。

除此之外，AppMaster.io应用程序与任何兼容PostgreSQL的数据库兼容，作为其主要数据存储，为灵活的系统集成、强大的数据管理和无缝数据迁移提供了机会。

减少技术债务，加快开发速度

技术债务是软件开发中永远存在的祸害，它可能来自各种因素，如不适当的设计、匆忙编写的代码、过时的依赖关系，或不遵循最佳实践。随着项目的发展，如果不能解决技术债务，就会降低软件的性能、可维护性和可扩展性。作为组织成功的关键，特别是在敏捷方法论中，处理技术债务是开发团队和更广泛的组织的关注点。

幸运的是，low-code 和no-code 平台，如AppMaster.io 已经成为缓解这一挑战的宝贵工具。No-code 平台，如AppMaster.io 和云计算在最大限度地减少技术债务方面有一个共同特点。low-code 平台提供的强大的可视化和自动化功能使开发人员能够生成符合最佳实践的干净和高效的代码。通过大幅减少对人工编码的需求，low-code 平台使重构代码、消除冗余和确保软件符合最新行业标准变得更加容易和快速。

AppMaster.io 使企业有可能通过自动化开发过程的各个方面来解决技术债务问题，如在每次更新时从头开始生成应用程序，运行测试，并部署到云端。因此，该平台有助于维护符合行业标准的清洁、优化和良好实施的代码，减少应用程序中的技术债务风险。

为什么低代码/No-Code 平台在减少技术债务方面处于领先地位？

low-code 和no-code 平台提供的自动化和可视化功能，如AppMaster.io ，能够从头开始进行清洁的应用开发，确保生成的应用将技术债务降至最低。以下是如何做到的：

标准化： Low-code 平台使用标准化的设计模式、代码生成和框架，强制执行一致性和遵守最佳实践。这种标准化有助于消除差异，并使生成的应用程序与行业的最新标准保持同步，提高可维护性。

平台使用标准化的设计模式、代码生成和框架，强制执行一致性和遵守最佳实践。这种标准化有助于消除差异，并使生成的应用程序与行业的最新标准保持同步，提高可维护性。 持续重构： Low-code 平台使定期重构应用程序变得容易--这是敏捷开发的一个重要实践。 low-code 和 no-code 平台的可视化性质使开发人员能够有效地审查和更新他们的设计。在 AppMaster .io ，重构变得无缝，因为只要需求被修改，平台就会从头开始重新生成应用程序。

平台使定期重构应用程序变得容易--这是敏捷开发的一个重要实践。 和 平台的可视化性质使开发人员能够有效地审查和更新他们的设计。在 .io ，重构变得无缝，因为只要需求被修改，平台就会从头开始重新生成应用程序。 增加协作： Low-code 平台通过允许开发人员、分析师和用户提供有价值的见解来促进协作开发环境，使软件更准确、更有效、更经济。这种合作方式有助于尽早发现问题，并在它们变成更重要的技术债务之前解决它们。

平台通过允许开发人员、分析师和用户提供有价值的见解来促进协作开发环境，使软件更准确、更有效、更经济。这种合作方式有助于尽早发现问题，并在它们变成更重要的技术债务之前解决它们。 整合的能力：将现代的、基于云的应用程序与遗留系统进行整合可能会导致技术债务。然而， low-code 平台，如 AppMaster .io ，简化了与云服务、API和数据库的整合，使其更容易纳入最新的技术，并减少技术债务的风险。

利用低代码平台和云计算加速开发

low-code 平台和云计算的结合，通过加速应用程序的开发和部署，丰富了开发过程。

高效的资源利用： 通过云计算，资源可以按需迅速配置，使开发人员能够专注于编码和设计应用程序。 Low-code 平台使用云资源来生成、打包和部署应用程序，提高开发项目的整体效率。

通过云计算，资源可以按需迅速配置，使开发人员能够专注于编码和设计应用程序。 平台使用云资源来生成、打包和部署应用程序，提高开发项目的整体效率。 更快的上市时间： 通过减少编码工作和利用自动化， low-code 平台加快了开发过程，缩短了上市时间。云计算通过提供一个可扩展的环境来快速部署和管理应用程序，进一步缩短了发布周期，从而增强了这一优势。

通过减少编码工作和利用自动化， 平台加快了开发过程，缩短了上市时间。云计算通过提供一个可扩展的环境来快速部署和管理应用程序，进一步缩短了发布周期，从而增强了这一优势。 更大的可扩展性：由于云计算，企业可以根据应用需求增加或减少他们的资源。 Low-code 和 no-code 平台，如 AppMaster .io 起草的应用，可以有效地利用云计算提供的可扩展性，确保优化资源利用率，降低运营成本。

low-code 和no-code 平台，如AppMaster.io 和云计算之间的关系是一个强大的组合，可以减少技术债务，简化软件开发流程，加速应用交付。随着对软件解决方案的需求不断增长，low-code 平台和云计算之间的联盟在未来几年将变得更加重要，使高效和可扩展的应用程序的开发得到加强。