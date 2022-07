En los últimos años, las aplicaciones móviles han ganado una inmensa popularidad debido a su contribución al crecimiento del negocio. ¿Encuentras desafíos en el desarrollo de aplicaciones? Si es así, usted está en el lugar correcto! Creemos que la construcción de una aplicación no es crítica cuando usted no sabe nada acerca de la codificación. Es posible que se pregunte sobre el desarrollo de aplicaciones sin codificación. ¿Es posible? La respuesta es sí. Este artículo hablará sobre el constructor de aplicaciones gratuito, los diez mejores constructores de aplicaciones con sus características, el coste del desarrollo de aplicaciones sin codificación, y el método más fácil para construir una aplicación. Profundicemos en los detalles:

¿Cómo funcionan los constructores de aplicaciones?

No todos los constructores de aplicaciones sin código funcionan de la misma manera, pero la mayoría de ellos siguen pasos similares para construir una aplicación:

Paso 1: Obtenga su idea.

Antes de obtener los servicios de un constructor de aplicaciones, es importante tener una idea clara sobre su aplicación. ¿Cuáles son sus expectativas de esta aplicación? ¿Cuál es su público objetivo? Dedicar tiempo a obtener una idea clara de la aplicación le ayudará a construir una aplicación completa con todas las características necesarias.

Paso 2: Seleccionar una plantilla

Después de obtener una idea de la aplicación, usted está listo para elegir una plantilla de aplicación que se adapte a las necesidades de su negocio. Por ejemplo, si tiene un restaurante, debe seleccionar una plantilla de comida para crear una aplicación atractiva para sus clientes.

Paso 3: Personalización

Una vez que haya seleccionado la plantilla de la aplicación, puede añadir el diseño, la combinación de colores, su logotipo y el texto para un producto más personalizado.

Paso 4: Probar la aplicación

Antes de lanzar tu aplicación al mercado, es una excelente dirección probarla y obtener la opinión de los usuarios. Las pruebas te permitirán hacer los cambios necesarios para que la experiencia del usuario sea más memorable.

Paso 5: Publicar la app

Una vez que hayas hecho los cambios necesarios en la app, es el momento de publicarla en Google Play Store o Apple App Store.

Free App Builder

Construir una app móvil ya no es un proceso caro y complejo. Gracias a la tecnología sin código que proporciona soluciones de negocio si no se sabe codificar. Te estarás preguntando si existe algún constructor de aplicaciones gratuito para construir una aplicación con opciones de arrastrar y soltar. La buena noticia es que sí. Comencemos con las características detalladas de este constructor de aplicaciones gratuito:

AppsGeyser-Un constructor de aplicaciones gratuito

En los últimos años, los constructores de aplicaciones han revolucionado el desarrollo de aplicaciones poniéndolo al alcance de empresas, estudiantes y particulares. AppsGeyser es un constructor de aplicaciones gratuito que permite construir una aplicación en pocos minutos sin requerir conocimientos de codificación. Este constructor de aplicaciones gratuito de arrastrar y soltar ayuda a los propietarios de negocios y estudiantes a aprender sobre la construcción de aplicaciones Android en unos pocos clics. Ofrece plantillas de aplicaciones gratuitas para crear una aplicación nativa para Android desde cero tras rellenar el formulario con el contenido pertinente. Proporciona 30 plantillas de aplicaciones gratuitas para fines empresariales o personales.

Características de AppsGeyser

1. Construcción rápida de aplicaciones

Permite la construcción de aplicaciones Android con unos simples clics. AppsGeyser es una plataforma rápida que permite construir una app móvil en 10 minutos. Sólo es necesario rellenar los formularios de la aplicación con el contenido relevante para el desarrollo.

2. Uso gratuito

Al utilizar AppsGeyser, no es necesario pagar por la construcción, descarga y publicación de aplicaciones móviles. No cuesta nada utilizar sus funciones de creación de aplicaciones. Además, te permite descargar los archivos APK sin pagar ninguna cuota de suscripción.

3. Variedad de plantillas

Este creador de aplicaciones móviles gratuito ofrece 30 plantillas de aplicaciones que puedes elegir para satisfacer tus necesidades personales, educativas o empresariales. Las plantillas de aplicaciones gratuitas incluyen sitios de medios sociales como YouTube, TikTok, mensajería, navegador, chat de vídeo, y mucho más.

4. Monetización de aplicaciones

Este constructor de aplicaciones gratuitas proporciona una guía paso a paso para monetizar una aplicación móvil. Así, puedes monetizar tu aplicación Android con publicidad en banners o compras dentro de la aplicación.

5. Integración con las redes sociales

Usando AppsGeyser, puedes vincular tu aplicación móvil con sitios sociales como Facebook, YouTube, Twitter y blog para conseguir más suscriptores.

¿Cómo crear una aplicación Android gratis?

Sigue estos tres pasos para crear una aplicación Android gratis:

Paso 1: Elegir una plantilla

En primer lugar, tienes que elegir plantillas de aplicaciones gratuitas que se ajusten perfectamente a tus necesidades. Estas plantillas gratuitas incluyen sitio web, navegador, YouTube, TikTok, messenger, video chat, juego, o cualquier otra app. Usando AppsGeyser; puedes acceder a todas las plantillas de aplicaciones gratuitas en la página "Crear ahora".

Paso 2: Añadir contenido

Carga contenido como el logo de la aplicación, el nombre, el texto y los enlaces para personalizar tu aplicación móvil. No es tan difícil. La carga de contenido apenas le llevará 10 minutos.

Paso 3: Publicar la aplicación

¡Felicidades! En esta etapa, usted ha construido una aplicación gratuita para Android. Es hora de descargar el archivo APK y publicar tu aplicación en Google Play Store.

Los mejores creadores de aplicaciones

Aparte de AppsGeyser, hay un enorme mercado para otros creadores de aplicaciones móviles. Estamos revelando las principales plataformas de construcción de aplicaciones con un historial probado en el desarrollo de aplicaciones móviles fáciles de usar. Vamos a profundizar:

1. BuildFire

BuildFire es la plataforma líder en el mercado de los creadores de aplicaciones más fiables. Utilizando esta fiable plataforma de construcción de aplicaciones, puedes publicar tu aplicación para dar acceso a tus clientes. En los últimos años, BuildFire ha ganado una gran popularidad por su interfaz intuitiva, rápido desarrollo de aplicaciones y múltiples opciones de personalización.

Pros

Rápido desarrollo de aplicaciones

Interfaz intuitiva

Personalización

Cons

Debido a las complejas funciones, a la gente le cuesta familiarizarse con su uso.

2. Appy Pie

Appy Pie es un popular constructor de aplicaciones que permite a los principiantes construir aplicaciones para cumplir con sus objetivos empresariales o personales. Permite a los usuarios interactuar con la plataforma de forma gratuita. Una vez que los usuarios entienden su proceso de desarrollo, pueden elegir cualquier plan de suscripción que se ajuste a sus necesidades. Ofrece tres planes de suscripción mensual:

Plan Básico, $36/app

Plan Oro, $72/app

Plan Platino, $120/app

Además, este constructor de aplicaciones ayuda a los usuarios en el proceso de construcción de aplicaciones a través de tutoriales. Además, puedes acceder a la opción de chat en vivo para resolver cualquier problema que puedas encontrar durante la construcción de la app. Para crear una aplicación móvil para tu negocio con Appy Pie, sigue estos tres sencillos pasos:

Paso 1: Elige la categoría de tu aplicación como negocios, educación, etc.

Paso 2: Personaliza tu app añadiendo diseños personalizados y páginas de app

Paso 3: Publica tu app

Pros

Fácil de usar

Chat en vivo

Guía tutorial

Prueba gratuita para explorar el proceso de desarrollo de la app

Cons

Appy Pie ofrece plantillas de apps con el mismo diseño.

3. GoodBarber

GoodBarber es el creador de aplicaciones más fiable para Android e iOS. Esta plataforma sin código ha ayudado a las empresas a liberar su potencial con aplicaciones móviles fiables. Este constructor de aplicaciones tiene una interfaz intuitiva y elegante para la construcción de aplicaciones. La creación de aplicaciones a través de este constructor de aplicaciones es una experiencia perfecta incluso si no tienes conocimientos de codificación. Puedes empezar a crear tu aplicación inmediatamente después de registrarte en esta plataforma. Esta plataforma ofrece características distintas que la hacen destacar entre otros constructores de aplicaciones.

Pros

Plantillas modulares

Integración de redes sociales

Chat

Geofencing

In-App Purchase

El diseño de este constructor de aplicaciones está estructurado tan bien que puedes navegar fácilmente por todas las opciones. Este constructor de aplicaciones sin código ofrece un plan de suscripción mensual para aplicaciones Android e iOS. Puedes elegir el plan de suscripción que se adapte perfectamente a tus necesidades.

Cons:

Este constructor de aplicaciones no proporciona una opción de comercio electrónico para integrarse con tiendas de terceros como Shopify, Amazon y otros sitios de medios sociales.

4. Mobincube

Mobincube es una plataforma de construcción de aplicaciones gratuita que permite a los usuarios construir aplicaciones con cero conocimientos de codificación. La mayoría de los constructores de aplicaciones gratuitas no ofrecen aplicaciones de calidad, pero Mobincube es el principal constructor de aplicaciones que añade valor. Este constructor de aplicaciones tiene una interfaz fácil de usar que permite a los usuarios crear aplicaciones diversificadas, desde negocios a educación, hogar a juegos, y mucho más. Usando este constructor de aplicaciones, no sólo se puede construir una aplicación, sino también lanzarla sin costo alguno.

Aparte de la construcción de aplicaciones de forma gratuita, ofrece los siguientes planes de suscripción mensual:

Plan Pequeño: $ 2.99/mes

Plan Medio: $ 9.99/mes

Plan Grande:$19.99/mes

Plan XL: $49.99/mes

Plan XXL:$99.99/mes

Puede elegir cualquier plan de suscripción que se ajuste a sus objetivos empresariales o personales.

Pros:

Constructor de aplicaciones gratuito



Interfaz intuitiva



Integración de redes sociales Plantillas de aplicaciones gratuitas





Soporte de anuncios

Notificaciones push

Soporta ocho idiomas

Cons:

Mobincube no ofrece un producto sofisticado. Además, los archivos APK creados a través de esta plataforma no están optimizados según Google Play.

5. Shoutem

Shoutem es un constructor de apps online que ayuda a los propietarios de negocios a convertir sus ideas en realidad. El enfoque de este constructor de apps está en el diseño, por lo que todas las plantillas gratuitas de esta plataforma tienen elegantes diseños de apps. Por lo tanto, si está buscando una aplicación visualmente atractiva, el creador de aplicaciones de Shoutem es la mejor opción. Estas plantillas de aplicaciones son gratuitas y se pueden personalizar fácilmente. Puedes modificar los temas, los diseños, los colores y el texto utilizando las plantillas de aplicaciones gratuitas. Así, su aplicación tendrá un aspecto más relevante y estará repleta de características útiles.

Pros:

Plantillas de aplicaciones gratuitas Monetización de aplicaciones





Notificaciones push



Ads



Compra in-app



Crear comunidad

Cons:

Si tienes una pequeña o mediana empresa, su plan de suscripción te resultará costoso para las apps.

6. Swiftic

Swiftic es el constructor de aplicaciones en línea que ayuda a las grandes y pequeñas empresas a cambiar sus operaciones en un mundo digital. Puedes comprobar la credibilidad de un constructor de aplicaciones por el número de aplicaciones construidas usando esta plataforma. Swiftic ha hecho una elección inteligente al dirigirse a las grandes y pequeñas empresas. Swiftic permite a sus usuarios realizar una visita guiada a su editor y proporciona ayuda en pantalla para que los principiantes aprendan a crear una aplicación utilizando su plataforma. Esta plataforma de creación de aplicaciones tiene una interfaz intuitiva que incluso un principiante puede utilizar para crear una aplicación para las necesidades de la empresa.

Pros:

Interfaz intuitiva





Integración de redes sociales





Garantía de devolución del dinero





Tutoriales





Plantillas de aplicaciones gratuitas

Cons:

Swiftic tiene muchas características útiles pero carece de opciones avanzadas como la gestión de equipos y el soporte de anuncios.

7. AppInstitute

AppInstitute es un constructor de aplicaciones gratuito que permite a los propietarios de pequeñas empresas dar a conocer sus servicios en línea a través de funciones de arrastrar y soltar. Este constructor de aplicaciones sin código tiene una interfaz de usuario intuitiva que ayuda a las empresas en la construcción de aplicaciones sin contratar a un equipo de desarrollo. Además, esta plataforma de creación de aplicaciones ofrece plantillas gratuitas para 20 tipos de negocios. Para crear una aplicación con AppInstitute hay que seguir tres sencillos pasos:

Elige una plantilla gratuita que se ajuste a las necesidades de tu negocio.





Añade el icono de tu negocio, el texto, el diseño y la combinación de colores.





Publica la aplicación.

Esta plataforma sin código también ofrece tres planes de suscripción mensual que puede elegir según los requisitos de su aplicación:

AppBuilder: $42/mes





AppBuilder Pro: $66/mes





AppBuilder Pro Plus: $84/mes





Reseller: $340/mes

Pros:

Arrastrar y soltar el constructor de aplicaciones









Notificaciones push









Integración de redes sociales









Programas de fidelización









Prueba gratuita de 30 días

Cons:

Este creador de aplicaciones gratuito no actualiza las aplicaciones según la compatibilidad de los últimos dispositivos.Además, su servicio de atención al cliente es terrible.

8. AppMaster

AppMaster es un constructor de aplicaciones sin código que ayuda a las empresas a crecer desde un pequeño negocio hasta un nivel empresarial. Este constructor de aplicaciones es más que una plataforma sin código, ya que genera el código fuente. Así, los usuarios obtienen una aplicación nativa completa con la posibilidad de exportar el código fuente, como en el caso del desarrollo tradicional, sólo que un orden de magnitud más rápido, más barato y más fácil de mantener. Así, AppMaster combina las ventajas del desarrollo tradicional y del no-código. La plataforma cuenta con documentación técnica detallada, lo que acelera considerablemente el proceso de familiarización con ella.

AppMaster ofrece cuatro planes de suscripción flexibles con pagos mensuales:

Explorar: $5/mes











Inicio: $165/mes











Empresa: $855/mes











Empresa: Obtenga un presupuesto

Pros

Backend generado por la IA











Código fuente disponible











Herramientas de edición visual











Publicación más rápida de la app











Ofrece prueba gratuita











Escalabilidad ilimitada











La misma velocidad que las aplicaciones escritas en código











Creación simultánea de las soluciones web, ios y android.











Enorme flexibilidad en la creación de soluciones personalizadas

Cons

AppMaster carece de plantillas de aplicaciones avanzadas.

9. Appery

Appery es un constructor de aplicaciones multipropósito sin código que ofrece desarrollo de aplicaciones a través de funciones de arrastrar y soltar. Este constructor de aplicaciones basado en la nube admite el desarrollo de aplicaciones para iOS, Android e incluso Windows Phone. Como esta plataforma está basada en la nube, los usuarios no necesitan descargarla ni instalarla. Por lo tanto, se puede empezar a construir la aplicación rápidamente. Una vez desarrollada la app, puedes compartirla con clientes y propietarios de negocios en tiempo real. Esta plataforma sin código utiliza opciones de arrastrar y soltar para diseñar la interfaz de usuario, por lo que los principiantes pueden incluso utilizarla. Además, esta plataforma ofrece tutoriales y guías a los novatos que les ayudan a construir una app básica. Usando este constructor de aplicaciones, puedes construir una aplicación siguiendo los cinco sencillos pasos:

Elige una plantilla











Diseña la interfaz de usuario a través de las funciones de arrastrar y soltar











Conecta la base de datos











Revisa la aplicación











Despliega la aplicación

Además de una prueba gratuita, este creador de aplicaciones ofrece los siguientes cuatro planes de suscripción mensual:

Principiante: $25/mes Pro:$70/mes





Equipo:$135/mes











Último:$500/mes

Pros

Construcción de aplicaciones con arrastrar y soltar











Basado en la nube











Back end móvil

Cons

Appery requiere conocimientos básicos de codificación si quiere hacer cambios elaborados en su aplicación.

10. MobAppCreator

MobAppCreator es un constructor de aplicaciones en línea que ayuda a las empresas a construir aplicaciones móviles nativas utilizando funciones de arrastrar y soltar. MobAppCreator construye aplicaciones utilizando módulos. Este enfoque permite a los propietarios de negocios integrar varias características para hacer sus aplicaciones más robustas.

Aparte de una prueba gratuita, este constructor de aplicaciones tiene cuatro planes de suscripción:

Estrella:$24.17/mes











Básico:$40.83/mes











Pro:$49.17/mes











Avanzado:$82.50/mes

El punto notable es que MobAppCreator cobra estos precios de forma anual.

Pros:

Desarrollo de aplicaciones arrastrando y soltando











Interfaz intuitiva











Construcción de aplicaciones más rápida











Herramienta de marketing para el éxito de la marca











Prueba gratuita

Cons:

Los planes de suscripción de MobAppCreator son costosos para los propietarios de pequeñas empresas.

11. Bubble

Después de pasar por los diez mejores constructores de aplicaciones, es posible que te preguntes por el constructor de aplicaciones más fácil para hacer el desarrollo de aplicaciones más suave. Bubble-La solución más fácil de arrastrar y soltar para construir aplicaciones sin código. De las desventajas, estás atado a la plataforma porque aloja aplicaciones móviles, por lo que no hay manera de un servidor web para el propio alojamiento.

Aparte de la prueba gratuita, Bubble ofrece tres planes de suscripción que permiten a cualquier persona construir una aplicación en cuestión de minutos.

Plan Personal: 25$/mes











Plan Profesional: 115$/mes











Plan de Producción: 475$/mes

Lo notable es que los usuarios pagan por estos planes de suscripción anualmente.

Pros:

Interfaz intuitiva y amigable para móviles











Sin límite de tráfico de usuarios











Requiere una contraseña para el inicio de sesión











Integra el correo electrónico, el SEO y las analíticas para mejorar el rendimiento











Interfaz de caramelo para hacer la experiencia del usuario más interactiva

Cons:

La burbuja sólo permite construir aplicaciones web. Para crear productos móviles nativos, tendrás que utilizar un servicio de terceros.

Coste del desarrollo de aplicaciones

Después de repasar las características, los precios, los pros y los contras de los diferentes creadores de aplicaciones, es posible que te preguntes cuánto cuesta crear una aplicación móvil. La respuesta es que no hay un precio fijo para construir una aplicación móvil. Es similar a la compra de un coche, o de un teléfono móvil, donde el coste depende de ciertas funcionalidades. Lo mismo ocurre con el desarrollo móvil. El coste de una aplicación móvil depende de diferentes elementos según los objetivos de tu negocio o de los tuyos. Los siguientes factores pueden ayudarte a estimar el coste de desarrollo de tu app empresarial:

1. Tipo de aplicación

El tipo de aplicación ayuda a estimar el coste de desarrollo de una aplicación móvil. Si quieres funcionalidades básicas en tu app móvil, puedes conseguirlas tras pagar un coste de unos pocos dólares. Estas aplicaciones de funcionalidad básica pueden incluir una calculadora o un cronómetro.



Construir estas aplicaciones es realmente fácil porque requieren programas básicos para su trabajo.



Por otro lado, si desea construir una aplicación con múltiples características, el costo de desarrollo aumentará. Por lo tanto, la complejidad de la app impacta directamente en el coste total del proyecto. Así que si quieres añadir pagos, usar el GPS en tiempo real, o añadir notificaciones push, la construcción de la aplicación será costosa. Deberías identificar la categoría de tu aplicación móvil, si quieres construir una aplicación de música, de noticias o de salud y fitness. El punto notable es que su aplicación de 10.000 dólares podría aumentar los costes a 50.000 dólares si añade características avanzadas como notificaciones push, GPS o métodos de pago.

2. Proceso de desarrollo

Entender el proceso de desarrollo es necesario para desarrollar una aplicación móvil razonable. Entender el proceso de desarrollo viene antes de planificar sobre el coste de la app, el mercado objetivo, las actualizaciones de la app, etc. Si no tienes conocimientos de codificación, el coste de desarrollo aumentará. La razón es que vas a contratar a un desarrollador o a un equipo de desarrolladores o a obtener ayuda de constructores de aplicaciones en línea para construir una aplicación móvil. Si eliges el desarrollo tradicional de la aplicación e involucras a más desarrolladores, más costará tu aplicación. Puede que te preguntes por los cargos de un desarrollador. De nuevo, no hay un precio fijo. Sin embargo, la ubicación es un factor que puede especificar los cargos de su desarrollador de aplicaciones móviles.

3. ¿Quién está desarrollando su aplicación?

Hay una variedad de opciones que puede considerar al decidir contratar a un desarrollador de aplicaciones móviles. Puedes considerar:

Constructores de aplicaciones de arrastrar y soltar















Freelancers















Compañía de desarrollo de aplicaciones

El precio varía en todos los casos. Puede elegir la solución de desarrollo que se adapte a sus necesidades presupuestarias.

Constructores de aplicaciones de arrastrar y soltar

En lugar de contratar a un desarrollador, puede considerar un constructor de aplicaciones de arrastrar y soltar como AppMaster para satisfacer las necesidades de su negocio de forma asequible. Los constructores de aplicaciones proporcionan aplicaciones móviles significativamente más baratas. La razón es que ofrecen plantillas de aplicaciones para construir una aplicación. Una vez que haya seleccionado el mejor constructor de aplicaciones, puede elegir una plantilla y comenzar el desarrollo sin conocimientos técnicos.

Las plataformas de construcción de aplicaciones ofrecen soluciones de negocio a los emprendedores o a los propietarios de pequeñas empresas con presupuestos ajustados. Pero, los grandes emprendimientos o las grandes empresas necesitan un desarrollo personalizado de alto nivel. Afortunadamente, la plataforma AppMaster es amigable con los desarrolladores. Por lo tanto, hay varias opciones disponibles para construir una aplicación móvil. Puede contratar a un desarrollador o reducir el coste de desarrollo utilizando una plataforma de creación de aplicaciones.

Consejos para reducir el coste de desarrollo

Lo más importante para reducir el coste de la aplicación es simplificar su idea. Añada sólo las características necesarias y evite las características caras.

















Además, ejecute sólo un componente de un concepto más complejo.

Después de seguir estos consejos, puede construir una aplicación móvil intuitiva por menos de 10.000 dólares.

Pensamientos finales

La construcción de aplicaciones sin código no era posible hace unos años. Hoy en día, los constructores de aplicaciones de arrastrar y soltar están en su punto álgido para ayudar a las pequeñas empresas o a los estudiantes a construir una aplicación móvil que satisfaga sus necesidades empresariales o personales. Esperamos que tengas claro cuáles son las diez mejores plataformas de creación de aplicaciones, sus características, precios y el constructor de aplicaciones más fácil de usar para los principiantes.

Estas soluciones de desarrollo permiten a los novatos construir una aplicación móvil intuitiva incluso si no tienen conocimientos de codificación.

Estos creadores de aplicaciones de arrastrar y soltar proporcionan soluciones de desarrollo más rápidas y baratas que el desarrollo tradicional. Sobre todo, algunos creadores de aplicaciones proporcionan plantillas gratuitas para la creación de aplicaciones. Entre todas las plataformas de creación de aplicaciones, te sugerimos que pruebes AppMaster, que ayuda a los emprendedores a pasar de pequeñas empresas a un nivel empresarial. Lo más destacable de este creador de aplicaciones sin código es que ofrece a los usuarios el código fuente, la documentación técnica y una solución de desarrollo de aplicaciones más barata. El coste de desarrollo de aplicaciones móviles depende de los desarrolladores, del proceso de desarrollo y de los objetivos de tu aplicación. Puedes probar cualquier solución de desarrollo que satisfaga las necesidades de tu negocio de forma más rápida y económica.