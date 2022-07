Entender el concepto de bases de datos y sus distintos tipos, como las relacionales y las no relacionales, puede ser difícil para las personas que no tienen experiencia en la codificación y el desarrollo de aplicaciones. Sin embargo, esto no significa que sea una tarea imposible. Este artículo te ayudará a obtener un conocimiento completo sobre las bases de datos relacionales, sus ventajas y desventajas, ejemplos y cómo puedes crear una base de datos relacional incluso sin experiencia en codificación. Comencemos con los fundamentos de las bases de datos relacionales.

Visión general de las bases de datos relacionales



Una base de datos relacional es una colección de información debidamente organizada con relaciones claramente definidas para que se pueda acceder y recuperar fácilmente. Según el modelo tradicional de base de datos relacional, las estructuras de datos que incluyen tablas, vistas e índices se mantienen separadas de las estructuras de almacenamiento físico. Como resultado, los administradores de bases de datos pueden editar el almacenamiento físico de datos sin afectar a la estructura lógica de datos.

Varios tipos de organizaciones, especialmente las grandes empresas, utilizan bases de datos relacionales para organizar los datos y formar relaciones claras entre los puntos de datos clave. De este modo, resulta fácil buscar y encontrar la información necesaria para tomar decisiones empresariales clave. Los datos estructurados suelen ser la base de una base de datos relacional eficaz.

Trabajar en una base de datos relacional



Una base de datos relacional utiliza tablas de datos para almacenar información sobre los objetos relacionados. Cada fila tiene un identificador único llamado clave, mientras que cada columna tiene los atributos de los datos. Es fácil identificar las relaciones entre los puntos de datos en una base de datos relacional porque cada registro asigna un valor a cada característica de la base de datos.

El lenguaje de consulta estructurado (SQL) es la interfaz estándar de usuario y de programa de aplicación (API) de una base de datos relacional. El objetivo de las declaraciones de código SQL es crear consultas interactivas para la información contenida en una base de datos relacional y reunir los datos para la toma de decisiones y la elaboración de informes. También es importante tener reglas de integridad de datos claramente definidas para que la base de datos relacional sea precisa y accesible.

Estructura de una base de datos relacional



Puede entender mejor el funcionamiento y la creación de una base de datos relacional si se familiariza con su estructura. Las tablas de una base de datos relacional tienen una columna clave que contiene un valor único para cada fila. Esta columna se conoce como clave primaria.

Las columnas de una tabla que hacen referencia a las claves primarias de otras tablas se denominan claves externas. Es vital tener estas columnas porque los datos de varias tablas se relacionan entre sí a través de los valores coincidentes de las columnas clave. Las columnas también se denominan campos o atributos, mientras que las filas también se denominan registros.

En una base de datos relacional ideal, cada tabla debe representar un tipo de entidad particular, como un cliente, un producto o un ingreso. Cada fila se refiere a la instancia específica de ese tipo de entidad, mientras que la columna se refiere al valor particular de esa instancia, como el nombre del cliente, el precio del producto o una cantidad exacta.

Ejemplo

La base de datos de ventas de una organización tiene dos tablas llamadas ingresos y servicios.

La tabla de servicios tendrá columnas para el nombre, la duración y el coste.



La tabla de ingresos tendrá columnas para la fecha de venta, el pago exacto, el descuento y la dirección.



Cada entrada en los ingresos tendrá una clave foránea que hace referencia a la clave primaria de la tabla de servicios. Puede haber múltiples ventas para cada producto, por lo que este tipo de relación entre la tabla de servicios y la de ingresos se denomina relación de uno a muchos. Más adelante exploraremos en detalle el tipo de relaciones en las bases de datos relacionales.

Importancia de las bases de datos relacionales



Ahora que está familiarizado con los fundamentos de las bases de datos relacionales, quizá se pregunte por qué son importantes y cuáles son sus ventajas. Exploremos los pros y los contras de las bases de datos relacionales en detalle para que puedas dominar el arte de crear bases de datos relacionales para el desarrollo de aplicaciones.

Ventajas



A continuación, los principales beneficios de utilizar bases de datos relacionales:

Máxima precisión de los datos



El riesgo de duplicación de datos es mínimo, ya que las bases de datos relacionales se construyen con claves. Puede ser un reto determinar qué fuente de información es fiable si hay varios registros de los mismos datos. La eliminación de elementos duplicados en las bases de datos relacionales garantiza la exactitud de sus datos.

Flexibilidad



Si construyes una base de datos relacional, no te verás limitado en el futuro a la hora de añadir datos adicionales. La base de datos ofrece la flexibilidad de expandirse y cambiar según sea necesario para acomodar las demandas de la información que se mantendrá.

Fácil y rápida accesibilidad a los datos



Resulta difícil buscar, filtrar y organizar los datos como se desea en otros tipos de bases de datos que dependen de la jerarquía de la información o de rutas predefinidas para acceder a ella. En cambio, extraer los datos precisos que desea de una base de datos relacional es considerablemente más fácil.

Contras



El uso de bases de datos relacionales en el desarrollo de aplicaciones también tiene algunas desventajas.

Estructura compleja



Como hay que crear columnas y los datos deben encajar adecuadamente en categorías bastante estrictas, las bases de datos relacionales necesitan mucha estructura y planificación. Aunque la estructura tiene varias ventajas, también tiene desventajas significativas, incluyendo los desafíos de mantenimiento y la falta de adaptabilidad y escalabilidad sin la experiencia adecuada.

Mantenimiento desafiante



Para mantener una base de datos relacional con la máxima calidad se necesita una cantidad significativa de tiempo, esfuerzo y experiencia. Los administradores de bases de datos suelen contratar a expertos en bases de datos y desarrolladores para gestionar y optimizar la base de datos.

Inflexible para datos no estructurados



Las grandes cantidades de datos no estructurados no se adaptan bien a la gestión de las bases de datos relacionales. Las bases de datos relacionales no son la mejor opción para los datos que son principalmente cualitativos, difíciles de describir o dinámicos, ya que el esquema debe cambiar con el tiempo a medida que los datos cambian o se desarrollan, lo que lleva tiempo. Una base de datos no relacional es más adecuada para tratar datos no estructurados.

Las bases de datos relacionales no escalan horizontalmente de forma efectiva a través de numerosos servidores y arquitecturas de almacenamiento físico. A medida que un conjunto de datos crece y se dispersa, la estructura se altera, y la utilización de numerosos servidores afecta al rendimiento (como los tiempos de respuesta de las aplicaciones) y a la disponibilidad. Gestionar bases de datos relacionales en varios servidores es un reto.

¿Cómo se codifica una base de datos relacional?



Los usuarios tienen que definir el dominio de los valores potenciales de una columna de datos y las restricciones cuando codifican una base de datos relacional. Por ejemplo, un dominio de clientes potenciales puede permitir hasta 100 nombres de clientes, pero se puede limitar a una tabla para permitir sólo diez nombres de clientes.

También es importante tener en cuenta las restricciones al crear una base de datos relacional. La integridad de entidad es útil para hacer que la clave primaria de una tabla sea única y garantizar que su valor no sea nulo. La integridad referencial es necesaria para garantizar que todos los valores de una columna de clave externa se encuentren en la clave primaria de la tabla original.

También debes saber que, a diferencia de las bases de datos no relacionales, las bases de datos relacionales tienen independencia física de los datos. El sistema puede realizar modificaciones en el esquema interno sin afectar a los esquemas externos o a las aplicaciones. Al tener estos conceptos, puedes confiar en los sistemas de gestión de bases de datos relacionales como Microsoft Access, Oracle y MySQL para crear bases de datos sofisticadas con una experiencia mínima o nula en codificación.

¿Cuál es un ejemplo de base de datos relacional?



El objetivo de las bases de datos relacionales estándar es permitir a los usuarios gestionar y organizar relaciones de datos predefinidas en múltiples bases de datos. Hoy en día, las bases de datos relacionales basadas en la nube se están haciendo muy populares porque las organizaciones pueden externalizar procesos integrales como el mantenimiento de las bases de datos y el soporte de la infraestructura.

Algunos de los ejemplos más populares de bases de datos relacionales son:

MySQL se utiliza para aplicaciones web como Joomla y WordPress.



SQLite es una popular librería en C que se utiliza para incrustar la funcionalidad de las bases de datos relacionales en los paquetes de software.



Microsoft Access es una parte popular de la suite Microsoft Office y Microsoft 365. Tiene una interfaz fácil de usar para facilitar a los principiantes la gestión y el desarrollo de bases de datos relacionales.



PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS) de código abierto que se centra en el cumplimiento de los estándares ANSI SQL y proporciona muchas características útiles como la extensibilidad.



Microsoft Azure SQL, Google Cloud SQL, Amazon Relational Database Service e IBM DB2 on Cloud son algunos de los RDBMS modernos más populares basados en la nube.



¿Cuáles son los tipos de relaciones en una base de datos?





Hay cuatro tipos diferentes de relaciones definidas en una base de datos relacional. Usted debe estar familiarizado con estas relaciones para asegurarse de que es capaz de seleccionar la relación adecuada y maximizar la precisión.

Uno a uno

Como su nombre indica, en una relación uno a uno, una fila de una tabla está relacionada con una sola fila de otra tabla.

Uno-a-Muchos

En una relación uno a muchos, una fila de información está relacionada con muchos registros de una colección variada.

En una relación uno a muchos, una fila de información está relacionada con muchos registros de una colección variada.

De muchos a uno

Es lo contrario de una relación de uno a muchos. En palabras más sencillas, muchas filas de información están relacionadas con un registro en una relación de muchos a uno.

Es lo contrario de una relación de uno a muchos. En palabras más sencillas, muchas filas de información están relacionadas con un registro en una relación de muchos a uno.

Muchos-a-Muchos

En una relación de muchos a muchos, una fila de una tabla puede estar asociada a muchas filas de la segunda tabla. Del mismo modo, una fila de la segunda tabla puede estar relacionada con muchas filas de la primera tabla.

En una relación de muchos a muchos, una fila de una tabla puede estar asociada a muchas filas de la segunda tabla. Del mismo modo, una fila de la segunda tabla puede estar relacionada con muchas filas de la primera tabla.

¿Cuáles son las tres relaciones básicas en una base de datos relacional?

Hay un determinado tipo de datos que se elige al crear una conexión para indicar que se desea que ese atributo sea especificado por una colección existente. No se trata de una propiedad típica en la que se puede elegir un tipo de datos como texto, entero, fecha o imagen, por ejemplo. La posibilidad de mostrar, organizar y filtrar los datos de una manera que tenga sentido para tu aplicación depende de lo bien que configures las conexiones. Uno a uno, uno a muchos y muchos a muchos son las tres relaciones básicas de una base de datos relacional.

Las bases de datos relacionales son útiles para organizar datos estructurados en formatos tabulares que tienen relaciones establecidas. Sin embargo, la elección de la mejor arquitectura de base de datos implica mucho más que simplemente decidir entre los modelos relacionales y no relacionales. Las consideraciones clave incluyen el tipo de datos y aplicaciones que se utilizan o generan. Descubra algunos aspectos adicionales a tener en cuenta al seleccionar un modelo de base de datos para una aplicación corporativa.

Conclusión



La creación, implementación, despliegue y mantenimiento general de una base de datos relacional puede ser un proceso abrumador, especialmente si no se está familiarizado con la codificación.

