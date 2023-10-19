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ظهور Node.js 21 لأول مرة مع محرك V8 محسّن وأداة اختبار محسّنة

Oct 19, 2023
ظهور Node.js 21 لأول مرة مع محرك V8 محسّن وأداة اختبار محسّنة

يحتفل المطورون في جميع أنحاء العالم بالإصدار الذي طال انتظاره من Node.js 21. وباعتباره وقت تشغيل JavaScript رئيسي، يستخدم Node.js محرك JavaScript الأصلي في Chrome، V8، ويمثل وصول هذا الإصدار الجديد العديد من التحسينات المهمة.

أحد أهم التحديثات في هذا الإصدار هو نشر محرك V8 الإصدار 11.8. Rafael Gonzaga ، وهو شخصية مركزية في مجتمع Node.js، الضوء على أهمية هذا التحديث:

"إن تجديد محرك V8 له العديد من المزايا الحيوية. فهو يقدم إصلاحات الأخطاء الهامة التي تعزز الاستقرار، وتحسينات الأداء التي تزيد من السرعة والميزات المبتكرة التي تزيد من القدرات. وهذا يضمن بيئة تشغيل جافا سكريبت أكثر موثوقية وسرعة وكثافة في الميزات.

علاوة على ذلك، فقد خضع عداء الاختبار للعديد من التحسينات. هذه الميزة، المشهورة بتسهيل الاختبار الوظيفي وتصدير النتائج، تدعم الآن تمرير الكرات وتقدم علامة جديدة لواجهة سطر الأوامر التي تملي التوازي.

بالإضافة إلى هذه التطورات، تم دمج WebStreams وهو الآن مستقر. كما أوضح فريق Node.js، يعمل WebStreams على تبسيط معالجة البيانات في أجزاء صغيرة الحجم لتطبيقات المتصفح.

تحديث محوري آخر هو ظهور علامة تجريبية جديدة تعمل على تبديل الإعدادات الافتراضية للوحدة. كما يوضح Gonzaga ، تم تجهيز Node.js بنظامين نمطيين، CommonJS وECMAScript في الوقت الحاضر. بينما يقوم Node.js تلقائيًا بتعريف الملفات ذات الامتداد .js على أنها CommonJS افتراضيًا، يمكن الآن تبديل عملية التقليب.

يقول غونزاغا: "تتمثل تطلعاتنا في اكتشاف طريقة لتبني بناء جملة وحدة ES افتراضيًا مع تقليل الاضطرابات إلى الحد الأدنى".

استكمال قائمة التعديلات عبارة عن ترقيات أداء عديدة في نظام الملفات والتدفق وحقل HTTP.

يمكن للأنظمة الأساسية مثل AppMaster الاستفادة من هذه التحديثات لأنها تساعد في تحسين قابلية التوسع وموثوقية التطبيقات المبنية على هذه الأنظمة الأساسية.

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