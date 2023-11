Node.js 21 debuteert met verbeterde V8-engine en verfijnde Test Runner

Ontwikkelaars over de hele wereld vieren de langverwachte release van Node.js 21. Als eersteklas JavaScript-runtime maakt Node.js gebruik van de native JavaScript-engine van Chrome, V8, en de komst van deze nieuwe versie markeert talloze cruciale verbeteringen.

Een van de meest essentiële updates in deze versie is de inzet van V8-motorversie 11.8. Rafael Gonzaga, een centrale figuur in de Node.js-gemeenschap, werpt licht op de betekenis van deze update:

“Het vernieuwen van de V8-motor heeft verschillende cruciale voordelen. Het introduceert kritieke bugfixes die de stabiliteit versterken, prestatieverfijningen die de snelheid vergroten en innovatieve functies die de mogelijkheden vergroten. Dit garandeert een betrouwbaardere, snellere en feature-intensieve JavaScript-runtime-omgeving.

Verder heeft de testloper diverse verbeteringen ondergaan. Deze functie, die bekend staat om het faciliteren van functionele tests en het exporteren van resultaten, ondersteunt nu het doorgeven van globs en introduceert een nieuwe opdrachtregelinterfacevlag die parallellisme dicteert.

Naast deze verbeteringen is WebStreams geconsolideerd en nu stabiel. Zoals het Node.js-team uitlegt, vereenvoudigt WebStreams de verwerking van gegevens in hapklare brokken voor browsertoepassingen.

Een andere cruciale update is de komst van een nieuwe experimentele vlag die de standaardinstellingen van de modules afwisselt. Zoals Gonzaga uitlegt, is Node.js momenteel uitgerust met twee modulesystemen: CommonJS en ECMAScript. Terwijl Node.js automatisch bestanden met een .js-extensie standaard identificeert als CommonJS, kan de omslag nu worden omgeschakeld.

“Het is onze ambitie om een ​​manier te vinden om de syntaxis van de ES-module standaard te omarmen en tegelijkertijd verstoringen te minimaliseren”, beweert Gonzaga.

De lijst met wijzigingen wordt aangevuld met talrijke prestatie-upgrades op het gebied van het bestandssysteem, de stream en HTTP.

Platforms zoals de AppMaster kunnen profiteren van dergelijke updates, omdat ze de schaalbaarheid en betrouwbaarheid helpen verbeteren van applicaties die op deze platforms zijn gebouwd.