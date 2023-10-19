Node.js 21 首次亮相，带有增强的 V8 引擎和精致的测试运行器

全球的开发者都在庆祝备受期待的 Node.js 21 的发布。作为首要的 JavaScript 运行时，Node.js 利用 Chrome 的原生 JavaScript 引擎 V8，这个新版本的到来标志着许多重要的增强。

此版本中最重要的更新之一是 V8 引擎版本 11.8 的部署。 Node.js 社区的核心人物Rafael Gonzaga阐述了此次更新的意义：

“改进 V8 发动机有几个重要的优势。它引入了可增强稳定性的关键错误修复、可提高速度的性能改进以及可增强功能的创新功能。这保证了更可靠、更快速、功能更密集的 JavaScript 运行时环境。

此外，测试运行程序还进行了多项改进。此功能以促进功能测试和导出结果而闻名，现在支持传递 glob，并引入了一个新的命令行界面标志来指示并行性。

除了这些进步之外，WebStreams 还得到了整合，现在已经稳定。正如 Node.js 团队所阐述的那样，WebStreams 简化了浏览器应用程序对小块数据的处理。

另一个关键更新是一个新的实验标志的出现，该标志可以替代模块默认值。正如Gonzaga所解释的，Node.js 目前配备了两个模块系统：CommonJS 和 ECMAScript。虽然 Node.js 默认情况下会自动将带有 .js 扩展名的文件识别为 CommonJS，但现在可以切换翻转。

“我们的愿望是找到一种默认采用 ES 模块语法的方法，同时最大限度地减少干扰，”Gonzaga 表示。

完成修改列表的是文件系统、流和 HTTP 领域的大量性能升级。

像AppMaster这样的平台可以从此类更新中受益，因为它们有助于提高在这些平台上构建的应用程序的可扩展性和可靠性。