Node.js 21 首次亮相，带有增强的 V8 引擎和精致的测试运行器

全球的开发者都在庆祝备受期待的 Node.js 21 的发布。作为首要的 JavaScript 运行时，Node.js 利用 Chrome 的原生 JavaScript 引擎 V8，这个新版本的到来标志着许多重要的增强。
此版本中最重要的更新之一是 V8 引擎版本 11.8 的部署。 Node.js 社区的核心人物Rafael Gonzaga阐述了此次更新的意义：“改进 V8 发动机有几个重要的优势。它引入了可增强稳定性的关键错误修复、可提高速度的性能改进以及可增强功能的创新功能。这保证了更可靠、更快速、功能更密集的 JavaScript 运行时环境。
此外，测试运行程序还进行了多项改进。此功能以促进功能测试和导出结果而闻名，现在支持传递 glob，并引入了一个新的命令行界面标志来指示并行性。
除了这些进步之外，WebStreams 还得到了整合，现在已经稳定。正如 Node.js 团队所阐述的那样，WebStreams 简化了浏览器应用程序对小块数据的处理。
另一个关键更新是一个新的实验标志的出现，该标志可以替代模块默认值。正如Gonzaga所解释的，Node.js 目前配备了两个模块系统：CommonJS 和 ECMAScript。虽然 Node.js 默认情况下会自动将带有 .js 扩展名的文件识别为 CommonJS，但现在可以切换翻转。“我们的愿望是找到一种默认采用 ES 模块语法的方法，同时最大限度地减少干扰，”Gonzaga 表示。
完成修改列表的是文件系统、流和 HTTP 领域的大量性能升级。