Node.js 21 fait ses débuts avec un moteur V8 amélioré et un testeur raffiné

Les développeurs du monde entier célèbrent la sortie très attendue de Node.js 21. En tant que premier moteur d'exécution JavaScript, Node.js utilise le moteur JavaScript natif de Chrome, V8, et l'arrivée de cette nouvelle version marque de nombreuses améliorations cruciales.

L'une des mises à jour les plus essentielles de cette version est le déploiement du moteur V8 version 11.8. Rafael Gonzaga, figure centrale de la communauté Node.js, a mis en lumière l'importance de cette mise à jour :

« La refonte du moteur V8 présente plusieurs avantages essentiels. Il introduit des corrections de bugs critiques qui renforcent la stabilité, des améliorations de performances qui amplifient la vitesse et des fonctionnalités innovantes qui augmentent les capacités. Cela garantit un environnement d'exécution JavaScript plus fiable, plus rapide et plus riche en fonctionnalités.

De plus, le testeur a subi plusieurs améliorations. Cette fonctionnalité, réputée pour faciliter les tests fonctionnels et l'exportation des résultats, prend désormais en charge le passage des globs et introduit un nouvel indicateur d'interface de ligne de commande qui dicte le parallélisme.

En plus de ces avancées, WebStreams a été consolidé et est désormais stable. Comme l'explique l'équipe Node.js, WebStreams simplifie le traitement des données en petits morceaux pour les applications de navigateur.

Une autre mise à jour cruciale est l’avènement d’un nouvel indicateur expérimental qui alterne les valeurs par défaut des modules. Comme l'explique Gonzaga, Node.js est actuellement équipé de deux systèmes de modules, CommonJS et ECMAScript. Alors que Node.js identifie automatiquement les fichiers avec une extension .js comme CommonJS par défaut, le retournement peut désormais être activé.

"Nos aspirations sont de découvrir un moyen d'adopter la syntaxe du module ES par défaut tout en minimisant les perturbations", déclare Gonzaga.

La liste des modifications est complétée par de nombreuses améliorations de performances dans le domaine du système de fichiers, du flux et du HTTP.

Les plates-formes comme AppMaster peuvent bénéficier de telles mises à jour car elles contribuent à améliorer l' évolutivité et la fiabilité des applications construites sur ces plates-formes.